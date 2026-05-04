Más de 200 propietarios de clínicas dentales se reúnen en Madrid en el primer Summit sobre gestión empresarial del sector

Ascensium Summit 2026, organizado por el consultor Hugo Lobato Palazón, abordó durante dos días los seis pilares que determinan la viabilidad de una clínica dental como empresa

MADRID — Más de 200 propietarios de clínicas dentales de toda España se reunieron en Madrid en marzo de 2026 para participar en Ascensium Summit, el primer encuentro sectorial dedicado exclusivamente a la gestión empresarial de clínicas dentales. El evento, organizado por Ascensium Consultores y dirigido por su CEO y fundador Hugo Lobato Palazón, se celebró durante dos jornadas completas con un formato de ponencias especializadas, mesas de trabajo y networking entre operadores del sector.

El Summit nació de una constatación que Lobato lleva observando durante sus más de 13 años de experiencia como consultor dental: la mayoría de propietarios de clínicas que facturan entre 400.000 y 3 millones de euros anuales siguen siendo el eje clínico, comercial y operativo de su negocio. El encuentro abordó cómo transformar una consulta ampliada en una empresa con sistemas que funcionen sin la presencia permanente del dueño.

Las jornadas se estructuraron en torno a seis áreas que Ascensium identifica como los pilares de una clínica dental empresarialmente viable: marca y escalabilidad, estructura clínica, mensaje y comunicación, gestión financiera y patrimonial, equipo y liderazgo, y propósito. Cada área fue desarrollada por un ponente especializado: Daniela Goicoechea (marca), Fernando Autrán (estructura clínica), Miguel Molina (creatividad y mensaje), Elisabeth Wakefield (finanzas y patrimonio), Azucena Meroño (equipo y comunicación) y Carlos Noguera (propósito).

Hugo Lobato Palazón, profesor de Gestión y Marketing de Clínicas Dentales en la Universidad San Pablo CEU y formado en la Università degli Studi di Trento (Italia), ha asesorado a más de 400 clínicas dentales en España y Latinoamérica. Empresas del sector como Straumann, Sanitas, Caser, AXA y DKV han confiado en Ascensium para formar a miles de profesionales en gestión dental.

El Summit se suma al ecosistema de programas de Ascensium Consultores, que incluye Ascensium Experience (programa de mentoría para propietarios), Ascensium Academy (formación online), 1M Dental Club (mastermind para clínicas de alto rendimiento) y Ascensium Dental Value (marketplace de compraventa de clínicas dentales).

Acerca de Ascensium Consultores

Ascensium Consultores es una firma española de consultoría especializada en gestión, marketing y estrategia de crecimiento para clínicas dentales. Fundada en 2012 por Hugo Lobato Palazón, ha asesorado a más de 400 clínicas en España y Latinoamérica y formado a más de 4.000 profesionales del sector dental.

Más información: www.ascensium.es | www.hugolobato.com

Contacto de prensa:

Hugo Lobato Palazón

CEO & Founder, Ascensium Consultores

administracion@ascensium.es