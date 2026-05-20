Los mejores sitios para hacer brunch en Marbella junto al Mediterráneo

En Marbella el brunch existe en dos versiones que no se parecen en nada. Una es la del café del centro, donde el olor a masa madre recién horneada y los pancakes recién hechos marcan el ritmo de una mañana sin prisas. La otra está en primera línea de costa, donde el Mediterráneo aparece de fondo mientras llega la carta y la mañana se convierte en tarde casi sin darse cuenta.

Qué distingue un buen brunch del resto

La Costa del Sol tiene más sitios que dicen hacer brunch que sitios que realmente lo hacen bien. La diferencia se nota desde el primer momento si el pan es propio o industrial, si los huevos son de calidad, si hay algo pensado en la carta más allá de las tostadas con aguacate. Los mejores tienen algo en común la gente que los descubre vuelve sin que nadie se lo recuerde.

Para esta selección hemos analizado la experiencia de quienes los visitan, los platos que más se repiten y piden, los comentarios de los que llevan años frecuentándolos y lo que los diferencia del resto de sitios con carta similar.

Cuándo el brunch viene con piscina y el Mediterráneo de fondo

Hay sitios en Marbella donde el plan del brunch no empieza ni termina en la mesa. Son los que tienen el Mediterráneo visible desde la silla o acceso directo al agua desde el mismo espacio.

The Point Marbella

The Point Marbella

El brunch en Marbella con algo más que vistas al mar tiene su mejor versión en The Point. Es el único beach club de la Costa del Sol que combina en el mismo espacio una piscina sobre el Mediterráneo, acceso directo a la playa, camas balinesas en la arena y un centro náutico operativo con jet ski, parasailing y wakeboard. La cocina abre desde primera hora y tiene carta completa. Carpaccio de atún rojo, ceviche, paella de mariscos, sushi, pizzas artesanas, poke bowls y postres propios.

Lo que lo diferencia de cualquier otro sitio en Marbella es que no hay que elegir entre comer bien, estar en el agua y tener ambiente todo ocurre en el mismo lugar. Los 3.000 m2 en primera línea incluyen área VIP con dos jacuzzis junto a la piscina y servicio de hamaca directamente en la arena. El tipo de plan que la gente que lo conoce no cambia por una terraza del centro.

La cocina mediterránea con producto local es el punto fuerte. El carpaccio de atún de Barbate, el arroz negro con calamares y los poke bowls son los que más repiten quienes van con frecuencia. Para beber, los cocktails artesanos del chiringuito La Torreta funcionan desde el mediodía.

Puedes disfrutar de un brunch en Marbella con piscina, mar y actividades acuáticas en el mismo espacio The Point es la única opción real en la Costa del Sol que lo ofrece todo junto sin salir del recinto.

Dirección: Carretera A-7, km 184,5, Marbella (Playa de la Fontanilla)

Cappuccino Grand Café Marbella

Cappuccino

Cappuccino Grand Café lleva años siendo el referente del brunch con terraza frente al mar en la Milla de Oro. La terraza da directamente a la Playa de la Fontanilla y quienes lo frecuentan coinciden en dos cosas, las vistas y el café. Abre a las 8:30 todos los días, lo que lo convierte en una de las pocas opciones reales para un brunch de mañana en primera línea de costa.

Los pancakes con sirope de arándanos y la tortilla con salmón ahumado y alcaparras son los más fotografiados y los que más se repiten en las mesas de los sábados. Los zumos naturales recién hechos son otro argumento habitual de quienes vuelven. El ambiente es más tranquilo que un beach club de piscina más adecuado para una pareja o un grupo pequeño que para una celebración grande. Precio medio 20-30 euros. Entre semana o a primera hora del fin de semana. A partir de las 11:30 los sábados y domingos hay espera.

Dirección: Calle Jose Melia S/N, junto al Hotel Gran Melia Don Pepe, Marbella. Abre 8:30h todos los días.

La Perla Marbella

La Perla

En el tramo del Golden Mile con más terrazas frente al mar, La Perla tiene una carta de desayuno que pocas veces aparece en las guías genéricas pero que quienes la conocen recomiendan de forma consistente. La ubicación es el argumento principal, primera línea, con el Mediterráneo a metros de la mesa.

El Eggs Benedict con salmón ahumado es el plato más pedido. El Croissant Royale con huevos trufados y la tosta con jamón ibérico y huevo pochado son los otros dos que más repiten quienes van por segunda vez. Los Acai Bowls funcionan para quien prefiere algo más ligero. Precio medio 25 euros.

Turismo internacional de nivel medio-alto que busca desayunar bien sin la intensidad de un beach club. Es un sitio tranquilo, con buen producto y sin complicaciones. Quienes lo visitan lo describen como un lugar donde la comida, los zumos y la atmósfera frente al mar justifican volver.

Dirección: Golden Mile, Marbella

Rachel’s Eco Love

Rachel’s Eco Love

Rachel’s Eco Love tiene tres ubicaciones en Marbella (Puente Romaño, Kimpton Los Monteros y El Rastro) y es el sitio más visitado en redes sociales de todos los de esta lista entre quienes buscan brunch saludable en la Costa del Sol. La propuesta va en serio. Todo elaborado al momento, sin procesados, con producto de temporada.

El avocado toast sobre pan de oliva con huevo pochado y los Eggs Benedict son los dos platos que más aparecen en los contenidos de quienes lo visitan. Los smoothie bowls funcionan mejor en verano. Las sesiones de Yoga & Brunch al aire libre que organizan son un diferencial, nadie más en Marbella lo ofrece.

El servicio flaquea cuando el local está lleno, algo que ocurre casi todos los domingos de temporada. Reservar con antelación y llegar puntual es lo que hace la diferencia entre una mañana relajada y una con esperas. El Rastro abre miércoles a domingo de 9:00 a 16:30.

Dirección: Puente Romano / Kimpton Los Monteros / El Rastro (N-340, km 176), Marbella

Los cafés del Casco Antiguo y Puerto Banús que no fallan

Los mejores desayunos del centro de Marbella no tienen vistas al Mediterráneo pero tampoco lo necesitan. Lo que tienen es carta trabajada, precio razonable y clientela que repite.

Pan y Mermelada

Pan y Mermelada

Situado en el Golden Mile (no en Puerto Banús, aunque mucha gente lo asocia con esa zona), Pan y Mermelada es uno de los sitios de brunch con más fidelidad de clientela en Marbella. Sin reservas, puerta abierta de 8:30 a 18:00. Quienes viven en Marbella van dos o más veces por semana, eso no se consigue con el marketing.

Los pancakes con bacon y maple syrup son el plato más fotografiado y el que más aparece en los contenidos de viajeros que lo descubren. La carta tiene una sección sin gluten amplia y bien ejecutada, algo poco habitual en Marbella. Los viajeros europeos, especialmente del norte de Europa, lo encuentran rápido y lo convierten en parada fija. Precio medio de 15-25 euros.

Familiar, sin pretensiones, con buen ritmo de servicio. Más adecuado para empezar el día que para alargarlo. La terraza tiene espacio suficiente y los primeros turnos de la mañana son los más tranquilos.

Dirección: Marbella Real 16, Golden Mile, Marbella. Abre 8:30h, sin reservas.

Brunchit Marbella

Brunchit

Brunchit es el local de brunch mejor valorado del centro de Marbella, con una media que se mantiene alta en miles de valoraciones acumuladas a lo largo de los años. Nacio en Bali, tiene más de 20 locales en España y Portugal y el de Marbella (Calle Francisco Norte 5) abre de 9:00 a 16:00 todos los días sin reserva. La cola en la puerta los sábados es el mejor indicador de lo que funciona.

Los Choco Hotcakes y la Naughty Salmon Toast son los dos platos que aparecen en casi todos los contenidos de quienes lo visitan. La Sexy Omelette y los Cilbir Eggs son los favoritos de quienes buscan algo más salado. La filosofía realfooder esmasa madre horneada cada día, sin congelados ni azúcares convencionales. Quienes lo frecuentan destacan la consistencia. «La comida es igual de buena cada vez que vengo», es el comentario que más se repite. Precio medio de 15-20 euros.

Dirección: Calle Francisco Norte 5, Marbella centro. Abre 9:00-16:00h, sin reservas.

Ground Marbella

Ground

La panadería y cafetería de Breathe en Nueva Andalucía es el sitio menos conocido de esta lista y posiblemente el que más sorprende a quien lo encuentra por primera vez. Ground funciona con una lógica propia. Los panaderos empiezan a las cinco de la mañana, el café es de especialidad tostado en Ibiza y el espacio tiene terraza con jardín y parking propio, algo casi imposible de encontrar en la zona.

El avocado toast sobre masa madre propia con huevo pochado es el plato con más salidas. El cinnamon roll artesano y los Eggs Benedict con salmón ahumado son los otros dos que más repiten quienes van más de una vez. El café, tostado en Ibiza con un perfil más suave que el espresso clásico, es mencionado de forma consistente como el mejor argumento para volver.

Siempre lleno en los mejores horarios. Llegar antes de las 10:00 o después de las 12:30 es la forma más sensata de encontrar sitio sin esperar. El ambiente es tranquilo, con clientela habitual de la zona que lo trata como su cafetería de cabecera.

Dirección: Calle Los Lirios, Nueva Andalucía, Marbella. Abre desde las 8:30h.

El mejor mes para hacer brunch y los que conviene evitar

En Marbella la temporada de brunch en primera línea no se rige solo por meses, también por días de la semana y franjas horarias. Saberlo cambia bastante la experiencia.

Mayo y junio son los meses más equilibrados del año. El agua empieza a entrar en temperatura, las terrazas funcionan a pleno y la mayoría de sitios todavía aceptan walk-in entre semana. El único punto a evitar es la primera quincena de junio, cuando la Feria de San Bernabé llena el centro y los cafés del casco antiguo tienen colas que no se ven el resto del año.

Julio y agosto son el pico. Los beach clubs con piscina requieren reserva con tres o cuatro días de antelación para fin de semana, y los sábados al mediodía es habitual encontrar consumo mínimo activado. Los cafés del centro tampoco se libran. Brunchit, Ground y Pan y Mermelada acumulan esperas de 30 a 45 minutos en los turnos de las 10:30 a las 13:00 los fines de semana.

Septiembre es el mes que la gente local guarda para sí misma. El Mediterráneo está en su temperatura más alta del año, los precios bajan respecto a agosto y se encuentra hamaca en primera línea sin reservar con días de antelación. Octubre repite la misma lógica hasta mediados de mes.

De noviembre a marzo el panorama cambia. Los beach clubs reducen horario o cierran piscina, aunque algunos como The Point mantienen el restaurante abierto los fines de semana con sol. Los cafés del centro funcionan al ritmo de siempre y son la opción más estable durante el invierno.

Las mejores franjas horarias son las 8:30 a 10:30 para los cafés del centro y entre semana o domingo después de las 16:00 para los beach clubs. Los puentes nacionales (diciembre, mayo, octubre) tienen ocupación de agosto sin el calor, así que reservar con margen también aplica esos días.

Qué cuesta realmente un brunch en Marbella con y sin consumo mínimo

Tipo de sitio Precio medio Que incluye Reserva Café del centro (Brunchit, Ground) 10-20 EUR Carta completa + bebida No necesaria Golden Mile terraza (Pan y Mermelada, La Perla) 15-25 EUR Carta + bebida + vistas al mar Fines de semana recomendada Beach club con terraza (Cappuccino, Rachels) 20-35 EUR Carta + terraza Mediterráneo Necesaria en temporada alta Beach club con piscina y náutica (The Point) 25-50 EUR Carta + piscina + mar + actividades acuáticas Recomendada siempre

El precio del brunch en Marbella se mueve en dos rangos muy distintos según hablemos de un café del centro o de un beach club en primera línea. La diferencia no está solo en el plato, está en lo que pagas alrededor.

Los cafés del casco antiguo y Puerto Banús se mueven entre 15 y 25 euros por persona. Pan y Mermelada está en la franja 15-25 con carta abundante y sección sin gluten. Brunchit ronda los 15-20 euros con platos como los Choco Hotcakes y la Naughty Salmon Toast. Ground sale algo más por la calidad del café de especialidad tostado en Ibiza y los productos de panadería propios. Ninguno de los tres aplica consumo mínimo y se paga estrictamente lo que pides.

Los brunch en terraza frente al mar suben a 20-30 euros. Cappuccino Grand Café está en 20-30 con pancakes y zumos naturales. La Perla ronda los 25 euros de media con los Eggs Benedict y el Croissant Royale como platos firma. Rachel’s Eco Love se mueve en cifras similares, con el añadido de las sesiones de Yoga & Brunch que tienen tarifa aparte.

Los beach clubs con piscina y acceso a playa funcionan con otra lógica. The Point Marbella aplica consumo mínimo en julio y agosto que se descuenta de la cuenta de comida y bebida. La cifra típica oscila entre 30 y 50 euros por persona en hamaca de arena, sube en cama balinesa y llega a tarifas premium en el área VIP con jacuzzi. Lo que pagas no es solo el brunch, incluye el espacio, la piscina, el acceso directo a la playa y la posibilidad de quedarte hasta la noche.

Para presupuestar bien, conviene preguntar tres cosas al reservar. Si hay consumo mínimo activado ese día, si las bebidas y postres entran en el precio del menú anunciado y si la hamaca o sun bed se contabiliza aparte. En los cafés del centro estas dudas no existen. En los beach clubs marcan la diferencia entre una cuenta razonable y una sorpresa.