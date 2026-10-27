Ninguna naviera quiere la ruta Canarias-Península por estos motivos

Seis millones sobre la mesa y ninguna naviera los quiere: la ruta pública entre Canarias y la Península se queda desierta

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LO ESENCIAL El valor estimado era de 6.084.000 euros. Ninguna naviera presentó oferta. El plazo cerró el lunes a las 10:00. Debía escalar en cinco islas. Las rutas actuales siguen operando.

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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha declarado desierta en Canarias la licitación del contrato para gestionar la línea marítima de interés público entre la Península y Canarias. El motivo es tan simple como contundente: ninguna naviera presentó oferta dentro del plazo, que cerró este lunes 26 de octubre a las diez de la mañana según el medio Infopuertos.

Conviene decirlo de entrada para evitar sobresaltos: las conexiones actuales no se interrumpen. Las rutas entre Huelva y las dos capitales canarias, y entre Cádiz y esas mismas capitales, mantienen sus operaciones con normalidad al amparo del régimen de obligaciones de servicio público vigente.

Qué ofrecía exactamente el contrato que nadie quiso

El expediente, tramitado por la Dirección General de la Marina Mercante y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 2 de octubre, contemplaba la gestión integral del servicio: transporte de pasajeros, vehículos en régimen de pasaje y carga rodada, con tarifas máximas reguladas, servicios a bordo, gestión portuaria y cumplimiento de las obligaciones de explotación durante doce meses, ampliables a un segundo año.

El valor estimado del contrato ascendía a 6.084.000 euros, lo que equivale a unos tres millones anuales. Los criterios de adjudicación incluían mejoras sobre la calidad del servicio y sobre la capacidad de transporte, con ponderaciones del 5% y el 6% respectivamente.

La exigencia operativa era la parte más dura. Las navieras podían elegir entre Cádiz o Huelva como puerto peninsular de referencia, pero la ruta debía hacer escala obligatoriamente en Las Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz de Tenerife y en un puerto de cada una de estas tres islas: Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.

Cinco islas en un mismo itinerario, desde la Península, con tarifas topadas por el Estado. Ese es el servicio que el contrato pedía, y el precio ofrecido no ha convencido a nadie.

Por qué importa para Canarias que quede desierta

La clave está en la diferencia entre lo que hoy funciona y lo que el contrato pretendía garantizar. Las rutas que siguen operando conectan la Península con las dos capitales, Gran Canaria y Tenerife. El contrato desierto buscaba asegurar algo más ambicioso: que el servicio llegara también a las islas no capitalinas.

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Esa es la brecha que queda abierta. Para Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, la conectividad marítima directa con la Península depende de la operativa comercial de cada compañía, no de un compromiso de servicio público con escalas garantizadas.

En un archipiélago donde prácticamente todo lo que se consume llega por mar, eso no es un detalle administrativo. El transporte de carga rodada es la arteria por la que entran alimentos, materiales de construcción, vehículos y mercancía general. Y para los residentes, la alternativa marítima es la única forma de desplazarse con el coche propio.

Qué puede hacer ahora el Ministerio con Canarias

Fuentes del departamento aseguran que ya están valorando las actuaciones administrativas necesarias para garantizar el mantenimiento de la conectividad marítima entre la Península y Canarias, especialmente en aquellas rutas que cumplen una función estratégica para la cohesión territorial y la movilidad de los ciudadanos.

Las vías habituales cuando un procedimiento queda desierto son conocidas. Una es relicitar con condiciones distintas, lo que en la práctica significa subir la compensación económica, rebajar las exigencias de escalas o alargar el plazo del contrato para hacerlo más rentable. Otra es acudir a un procedimiento negociado sin publicidad, que permite al órgano de contratación dirigirse directamente a empresas del sector. Y una tercera es mantener el statu quo, con las rutas funcionando bajo obligaciones de servicio público sin contrato específico detrás.

El Ministerio no ha concretado por cuál se inclina. Lo que sí deja claro el resultado es que, en las condiciones ofrecidas, el mercado considera que el servicio no sale a cuenta. Y eso, en un territorio ultraperiférico con doble insularidad en cinco de sus ocho islas, es una señal que conviene no pasar por alto.

Hay un precedente que ayuda a situar el caso. El Estado licita con regularidad líneas de interés público similares para Ceuta y Melilla, donde la lógica es la misma: rutas que el mercado no cubriría por sí solo en las condiciones necesarias y que el Estado considera estratégicas. La diferencia es que en Canarias el itinerario exigido multiplica escalas y distancias.

De momento, nada cambia para quien tenga un billete comprado. Pero el expediente vuelve a la casilla de salida, y la conectividad marítima de las islas no capitalinas de Canarias con la Península sigue sin el respaldo contractual que este concurso pretendía darle.