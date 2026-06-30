Baleària Canarias incorpora el buque de mayor capacidad histórica de carga rodada del archipiélago en sus conexiones con la península

La naviera opera cuatro conexiones semanales entre Cádiz y Canarias con tres buques: dos exclusivos de carga, que realizan una rotación cada uno, y uno de carga y pasaje, que realiza dos viajes

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Baleària Canarias incorpora este martes el buque de carga rodada con mayor capacidad histórica de transporte de mercancías del archipiélago. El buque Josefina de la Torre, con capacidad para 4.000 metros lineales de carga, permite aumentar significativamente la capacidad semanal de transporte de mercancías de las islas con el puerto de Cádiz. En las rutas desde la península, la naviera también opera con otro buque exclusivo de carga, el Villa de Tazacorte, así como con el ferry de pasaje y carga Volcán de Tinamar. Así, Baleària Canarias enlazará Cádiz con Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria tres veces a la semana y dos con Santa Cruz de La Palma y Arrecife.

El presidente de la naviera, Adolfo Utor, ha destacado que “con esta programación de servicios y la incorporación de este barco de gran capacidad, se consolida la posición de Baleària Canarias como operador de referencia en el transporte de carga rodada, y como principal naviera del sector primario, garantizando con una oferta fiable y suficiente en la exportación hortofrutícola canaria, en especial del plátano y el tomate”.

El nuevo barco Josefina de la Torre, construido en 2023 y con capacidad para 280 camiones, aporta capacidad, tecnología y eficiencia energética, reforzando el liderazgo de Baleària Canarias en este tráfico. Con 209 metros de eslora, es también el barco con mayor número de unidades de carga frigorífica que ha operado en Canarias, ya que se han incrementado hasta 230 las tomas eléctricas para garantizar la refrigeración de los productos agroalimentarios y perecederos. Este barco exclusivo de carga dará servicio semanalmente a Tenerife, La Palma y Gran Canaria. El nombre del buque es un homenaje a Josefina de la Torre, perteneciente a la Generación del 27, y una de las figuras más polifacéticas y singulares de las letras y las artes canarias del siglo XX.

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Respecto a los servicios combinados de carga y pasaje, Baleària Canarias ha ampliado sus conexiones entre Cádiz y el archipiélago para garantizar la conectividad territorial y reforzar la movilidad de pasajeros entre la península y las islas. El ferry Volcán de Tinamar ofrece una conexión semanal a Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, con salida los martes en la ruta Cádiz-Arrecife-Las Palmas de Gran Canaria, y los sábados entre la península y el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Además, Baleària Canarias garantiza la conectividad de los pasajeros hacia otras islas del archipiélago gracias a su amplia red de rutas interinsulares. En el caso de Fuerteventura, la compañía facilita conexión semanal entre Arrecife y Cádiz y enlaza Fuerteventura con Lanzarote a través del ferry Volcán de Tindaya entre los puertos de Playa Blanca y Corralejo. Asimismo, los pasajeros de La Palma y La Gomera pueden viajar hasta el puerto de Los Cristianos en fast ferry y enlazar con Santa Cruz de Tenerife a Cádiz. En ambos casos para los pasajeros que viajan sin coche la naviera facilita un servicio gratuito de guagua.

El Volcán de Tinamar, que ha sido renovado íntegramente para ofrecer una experiencia de viaje más confortable, tiene capacidad para 1.500 pasajeros y 300 vehículos. El buque dispone de 120 camarotes y de un salón VIP con butacas reclinables y ergonómicas. Además, está equipado con una amplia terraza con piscina, solárium y bar exterior, restaurante self-service, un bar-cafetería, una tienda de regalos y un gimnasio, zona infantil y camarotes pet-friendly.