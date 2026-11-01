Nueve zonas de Canarias con tormentas y tres en aviso naranja: el mapa de la AEMET para estos días

No es solo Tenerife: la AEMET puso a La Palma en naranja a las ocho de la tarde del sábado

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LO ESENCIAL Tres zonas en naranja, no una. La Palma, en naranja desde anoche. Sesenta litros en doce horas. Nueve zonas con aviso por tormentas. Todos los avisos duran hasta medianoche.

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La atención de las últimas horas se ha concentrado en Tenerife, pero el mapa de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) cuenta algo distinto: hay tres zonas de Canarias en aviso naranja, y dos de ellas no están en Tenerife. Están en La Palma, y llevan activadas desde las ocho de la tarde del sábado.

Son las cumbres y el oeste de la isla, con el mismo umbral que ha motivado el despliegue de emergencias en el área metropolitana tinerfeña con el PEIN activado en Canarias.

Las tres zonas que la AEMET mantiene en naranja

El nivel naranja significa peligro importante. La AEMET lo ha establecido en tres zonas de aviso por un mismo motivo: precipitación acumulada de 30 milímetros en una sola hora, es decir, treinta litros por metro cuadrado en sesenta minutos.

Cumbres de La Palma: desde las 20:00 del sábado 31 hasta las 23:59 del domingo.

desde las 20:00 del sábado 31 hasta las 23:59 del domingo. Oeste de La Palma: mismo horario, desde las 20:00 del sábado.

mismo horario, desde las 20:00 del sábado. Área metropolitana de Tenerife: desde las 12:00 hasta las 23:59 del domingo.

La diferencia es de dieciséis horas. Mientras la zona de Santa Cruz y La Laguna entra en naranja al mediodía, La Palma lleva en ese nivel desde la noche anterior.

La probabilidad que maneja la AEMET para todos estos avisos se sitúa en la horquilla del 40% al 70%. No es certeza, pero tampoco es un escenario remoto.

El aviso de la AEMET que está pasando desapercibido

Hay un cuarto dato en el boletín que merece tanta atención como el naranja y que casi nadie ha recogido. En el área metropolitana de Tenerife, además del aviso por los treinta litros en una hora, la AEMET ha activado un segundo aviso por precipitación acumulada de 60 milímetros en doce horas.

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Figura como peligro bajo, en amarillo, porque el umbral de doce horas tiene baremos distintos. Pero la lectura práctica es otra: sesenta litros por metro cuadrado sobre una zona urbana con barrancos encajados y alcantarillado saturado es, en términos de incidencias, tan relevante como el pico horario. Está vigente en la misma franja, de 12:00 a 23:59.

Los avisos amarillos de la AEMET por lluvias

Por debajo del naranja, la AEMET mantiene avisos amarillos por lluvias repartidos por casi todo el archipiélago, con horarios escalonados que van marcando cómo avanza el episodio de oeste a este:

Este de La Palma: 20 mm en una hora, desde las 00:00.

20 mm en una hora, desde las 00:00. El Hierro: 15 mm en una hora, desde las 06:00.

15 mm en una hora, desde las 06:00. La Gomera: 15 mm en una hora, desde las 07:00.

15 mm en una hora, desde las 07:00. Norte de Tenerife: 20 mm en una hora, desde las 12:00.

20 mm en una hora, desde las 12:00. Este, sur y oeste de Tenerife: 15 mm en una hora, desde las 12:00.

15 mm en una hora, desde las 12:00. Norte de Gran Canaria: 15 mm en una hora, desde las 12:00.

El escalonamiento no es casual. La borrasca se aproxima por el oeste, de modo que La Palma y El Hierro entran primero, La Gomera a continuación y Tenerife y Gran Canaria a partir del mediodía. Todos los avisos de la AEMET expiran a las 23:59 de este domingo.

Nueve zonas con aviso de la AEMET por tormentas

A las lluvias se suma la actividad eléctrica. La AEMET ha activado el aviso amarillo por tormentas en nueve zonas: las tres de La Palma, El Hierro, La Gomera, las tres de Tenerife y el norte de Gran Canaria. En La Palma desde la medianoche, en El Hierro desde las seis, en La Gomera desde las siete y en Tenerife y Gran Canaria desde el mediodía.

Dicho de otro modo: salvo Lanzarote y Fuerteventura, prácticamente todo el archipiélago tiene hoy algún aviso activo de la AEMET, ya sea por lluvia, por tormenta o por ambas cosas.

La coincidencia con el Día de Todos los Santos ha llevado al Gobierno de Canarias a declarar la alerta por lluvias en el área metropolitana de Tenerife desde las 12:00 horas, y a los ayuntamientos de Santa Cruz y La Laguna a suspender actividades y cerrar instalaciones, cementerios municipales incluidos. El Cabildo tinerfeño activó su plan insular a las diez de la mañana.

Conviene retener una advertencia que repite Emergencias: existe elevada incertidumbre sobre la trayectoria de la borrasca y sobre dónde descargará con más fuerza. Los avisos de la AEMET pueden modificarse a lo largo del día, de modo que lo sensato es consultarlos antes de cualquier desplazamiento. Para incidencias, el teléfono sigue siendo el 112 Canarias.