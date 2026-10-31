Siete islas de Canarias con avisos y una en naranja: la AEMET prevé 30 litros en una hora

La AEMET eleva a naranja el aviso en Canarias: 30 litros en una hora sobre el área metropolitana

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LO ESENCIAL El naranja marca 30 litros en una hora. Hay otro aviso por 60 litros en doce horas. La probabilidad es del 40 al 70 por ciento. En La Palma los avisos duran 24 horas. Hay tormentas en siete zonas distintas.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado a nivel naranja el aviso por lluvias en el área metropolitana de Tenerife para este domingo 1 de noviembre. Es la única zona de Canarias en peligro importante, y la cifra que lo justifica es contundente: 30 litros por metro cuadrado en una sola hora.

El aviso está activo desde las 12:00 hasta las 23:59 horas, con una probabilidad de entre el 40 y el 70% de que ese umbral se alcance.

El aviso naranja que marca la AEMET y el que nadie está mirando

Hay un segundo aviso sobre la misma zona que conviene no pasar por alto. Además de los 30 litros en una hora, la AEMET mantiene otro por 60 litros acumulados en doce horas en el área metropolitana, también con probabilidad del 40 al 70%.

Esa combinación es la que explica el salto de nivel. Un chubasco intenso y aislado se drena; el problema aparece cuando a la intensidad puntual se suma un volumen alto sostenido durante medio día, porque el terreno se satura y todo lo que cae después va directo a escorrentía.

El área metropolitana de Tenerife incluye Santa Cruz y La Laguna, la mayor concentración de población del archipiélago, con una red de barrancos que atraviesa zonas urbanas densas.

A eso se añade un aviso por tormentas en la misma franja horaria, en este caso en nivel amarillo y con probabilidad del 10 al 40%.

Todos los avisos de la AEMET en Canarias, zona por zona

La Palma es la isla con los avisos más prolongados: de 00:00 a 23:59, las veinticuatro horas, en cumbres, este y oeste. Umbral de 15 litros en una hora y probabilidad del 40 al 70%, tanto por lluvia como por tormentas. Nivel amarillo.

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El Hierro entra a las 06:00 horas y aguanta hasta medianoche, con el mismo umbral de 15 litros y la misma probabilidad alta, del 40 al 70%, por lluvia y tormenta.

A las 12:00 horas se suman cuatro zonas más, todas con 15 litros en una hora y probabilidad del 10 al 40%: el norte de Gran Canaria, La Gomera, el norte de Tenerife y la propia área metropolitana tinerfeña en su aviso amarillo complementario. Todas ellas con tormentas asociadas.

El escalonamiento horario dibuja perfectamente el avance del episodio: primero La Palma desde medianoche, luego El Hierro al amanecer y el resto del archipiélago desde el mediodía. Es la inestabilidad entrando por el oeste y barriendo hacia el este.

Qué significan estas cifras de la AEMET

Conviene traducir los números, porque 30 litros suena a poco si no se tiene referencia. Treinta litros por metro cuadrado en una hora equivale a una lámina de agua de tres centímetros cubriendo cada metro de superficie en sesenta minutos. En una ciudad, eso satura imbornales, desborda bajantes y convierte calles en pendiente en cauces improvisados.

El nivel naranja, en la escala de la AEMET, significa peligro importante, el segundo de tres por detrás del rojo. Implica riesgo meteorológico considerable para la población y es el umbral a partir del cual conviene replantearse los planes, no solo llevar paraguas.

Las recomendaciones durante un aviso de este nivel son concretas: no atravesar barrancos ni zonas inundadas ni a pie ni en vehículo, evitar aparcar en cauces o en sus inmediaciones, revisar sumideros y bajantes, retirar objetos de balcones y terrazas, y extremar la precaución al volante, porque la visibilidad cae en picado con un chubasco de esta intensidad.

Hay un factor añadido este domingo. El 1 de noviembre es día de visitas a cementerios en todo el archipiélago, y el lunes 2 es festivo en Canarias, de modo que hay tres días de puente con mucha gente desplazándose. La franja de mayor riesgo coincide además con la tarde y la noche, que es cuando más movimiento hay.

La AEMET actualiza sus avisos varias veces al día y puede ampliarlos, reducirlos o elevarlos según evolucione la inestabilidad. El mapa oficial es la referencia a consultar antes de cualquier salida, por delante de cualquier captura que circule por mensajería.