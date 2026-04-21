Planificar unas vacaciones familiares requiere encontrar el equilibrio perfecto entre diversión, seguridad y descanso. Si te preguntas qué hacer en Tenerife norte con niños, esta zona de la isla esconde un sinfín de aventuras entre bosques milenarios, piscinas naturales sin oleaje y parques zoológicos de primer nivel. En este artículo, vamos a presentarte las mejores alternativas para que los más pequeños gasten energía mientras los adultos disfrutan de paisajes inolvidables.

Parques temáticos y zoológicos para sorprender a los pequeños

Una de las grandes preocupaciones al viajar en familia es encontrar actividades que mantengan la atención de los niños durante horas. Los parques de aventuras y los recintos de animales son siempre una apuesta segura para garantizar el entretenimiento. Si además buscas un hotel rural en Tenerife norte para completar la experiencia, encontrarás opciones ideales para familias en la zona.

Loro Parque: el imprescindible de Puerto de la Cruz

Ubicado en pleno norte de la isla, este zoológico de inspiración selvática es una visita obligada. Destaca por su fuerte enfoque en la conservación de especies y por albergar una gran variedad de animales de todo el mundo. Los niños quedarán fascinados con los espectáculos de delfines, orcas, leones marinos y papagayos. Además, el recinto cuenta con zonas infantiles específicamente diseñadas para el juego seguro.

Jungle Park: aventura selvática a un paso

Aunque se encuentra más cerca del área sur, es una excursión estrella fácilmente accesible por carretera desde el norte. Este parque temático combina la exhibición de animales con el ocio activo. Su mayor atractivo para los niños más intrépidos es el Jungle Raid, una impresionante zona de circuitos de cuerdas suspendidas y túneles que supera los 300 metros de recorrido. Además, Jungle Park ofrece el BOB, una pista de deslizamiento de más de 800 metros que garantiza la diversión familiar (requiere suplemento).

¿Cuánto cuesta la entrada a Jungle Park?

Para planificar el presupuesto familiar, estas son las tarifas base online (existen también packs familiares y el 2 Parks Ticket que incluye Aqualand Costa Adeje):

Tipo de visitante Tarifa no residente Tarifa residente canario Adulto Desde 34€ Desde 20€ Niño Desde 27€ 13,50€ Mini Desde 16€ 9€

Naturaleza y chapuzones seguros en la costa

El contacto con la naturaleza exuberante es uno de los grandes atractivos de la isla. Sin embargo, es fundamental elegir entornos seguros y adaptados a las capacidades de los más pequeños.

Piscinas naturales y playas sin oleaje

La costa norte es conocida por la fuerza de su mar, pero existen enclaves perfectos para el baño infantil:

Playa de las Teresitas: Cercana a Santa Cruz, es ideal por su arena dorada y sus aguas tranquilas sin corrientes peligrosas.

Cercana a Santa Cruz, es ideal por su arena dorada y sus sin corrientes peligrosas. Piscinas naturales de Bajamar: Un entorno controlado donde los niños pueden disfrutar del mar con total seguridad.

Un entorno controlado donde los niños pueden disfrutar del mar con total seguridad. La Punta del Hidalgo: Otra excelente opción de piscinas naturales adaptadas para toda la familia.

Senderismo adaptado para los más pequeños

Caminar por la isla es una experiencia mágica si se eligen las rutas de senderismo adecuadas. Las mejores opciones familiares incluyen:

Los senderos del Parque Rural de Anaga, con recorridos sencillos y llanos entre laurisilva y espectaculares vistas al mar. Los paseos por la zona de La Orotava. El Paisaje Protegido de los Acantilados de La Culata. Las áreas recreativas distribuidas por estos caminos, que son el escenario perfecto para organizar un picnic.

Alternativas educativas y el alojamiento ideal

Tener un plan B para los días nublados y contar con un buen campamento base son claves para el éxito del viaje.

Museos interactivos para días de lluvia

Si el clima no acompaña para estar al aire libre, el Museo de la Ciencia y el Cosmos en La Laguna es la solución perfecta. Sus exposiciones pensadas para despertar el interés científico y sus actividades interactivas mantendrán a niños y adolescentes completamente absortos mientras aprenden jugando.

El campamento base perfecto para familias

Elegir dónde dormir es tan importante como las actividades a realizar. En este sentido, el Hotel Casa Justa se presenta como un excelente hotel rural en Tenerife Norte. Sus instalaciones y su entorno tranquilo hacen que el Hotel Casa Justa sea ideal tanto para parejas como para familias que quieren disfrutar de la isla de una manera diferente, alejados del bullicio de las grandes zonas turísticas pero perfectamente conectados con todas las atracciones.

Para finalizar, organizar un viaje familiar a esta zona de la isla garantiza una combinación perfecta de ocio activo, educación y descanso. Ya sea porque buscas recorrer senderos milenarios o disfrutar de un baño seguro en el Atlántico, las opciones se adaptan a todas las edades y preferencias.

La ayuda de una buena planificación previa te permitirá exprimir al máximo cada jornada, asegurando que tanto los adultos como los más pequeños regresen a casa con recuerdos inolvidables de su aventura canaria.