Qué son las Cuentas de Fondeo y Cómo Funcionan

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Hace unos años, operar con capital ajeno era algo reservado para traders institucionales con años de experiencia y conexiones en el mundo financiero. Hoy cualquier persona con una estrategia sólida puede acceder a una cuenta de $50.000, $100.000 o más sin tener ese capital propio. Las prop firms democratizaron ese acceso, y el mercado creció de forma acelerada en los últimos tres años.

Pero con ese crecimiento llegó también la confusión. Términos como challenge, sim-funded, trailing drawdown o profit split aparecen en cada conversación sobre el tema, y no siempre queda claro qué significa cada uno ni cómo encajan en el proceso completo.

El modelo básico: capital ajeno, reglas claras

Una prop firm le da capital a un trader para que opere en los mercados. A cambio, se queda con un porcentaje de las ganancias. El trader no arriesga ese capital — si pierde, simplemente pierde el acceso a la cuenta. Lo único que arriesga de su bolsillo es el costo de la suscripción mensual durante la evaluación.

El modelo funciona porque la firma gana dinero con el volumen de evaluaciones vendidas y con el porcentaje de ganancias de los traders que aprueban. No necesita que todos aprueben — estadísticamente, un pequeño porcentaje de traders consistentes genera suficiente retorno para que el modelo sea sostenible.

La evaluación: el primer filtro

Antes de operar con capital real, el trader pasa por una fase de evaluación. Paga una suscripción mensual para acceder a una cuenta simulada y tiene que demostrar que puede generar ganancias respetando límites de riesgo estrictos.

El límite más importante es el drawdown — la pérdida máxima acumulada que la firma tolera antes de cerrar la cuenta. Hay dos variantes principales: el trailing drawdown, que se mueve en tiempo real y sube con cada ganancia nueva, y el EOD, que solo se recalcula al cierre del día. La diferencia parece técnica pero cambia completamente cómo hay que gestionar cada operación.

Algunas firmas además exigen una regla de consistencia — que ningún día represente más de un porcentaje fijo de las ganancias totales. Otras, como Apex Trader Funding, no tienen esa restricción durante la evaluación, lo que da más libertad para capitalizar días de alta oportunidad sin penalización.

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Sim-funded: donde empiezan las ganancias reales

Aprobar la evaluación no significa operar con dinero real en el sentido estricto. La mayoría de las firmas del sector trabajan con cuentas sim-funded — siguen siendo simuladas en la plataforma, pero las ganancias se pagan como si fueran reales.

Es una distinción importante que muchos traders no entienden hasta que ya están operando. La cuenta sim-funded tiene las mismas reglas de drawdown que la evaluación, más la regla de consistencia si aplica, y los retiros se procesan según el profit split acordado — que en las firmas más competitivas del sector ronda entre el 90% y el 100%.

El costo real de entrar

El precio de lista de una evaluación no suele ser lo que termina pagando el trader. El sector tiene una dinámica particular: las firmas lanzan descuentos recurrentes que pueden reducir el costo entre un 50% y un 90%, y en algunos casos ese descuento aplica de forma permanente en cada renovación.

Antes de comprar cualquier evaluación conviene verificar si hay un cupón activo. La diferencia entre pagar $249 o $24.90 por la misma cuenta es demasiado grande para ignorarla. Plataformas como Trader Fondeado donde verifican diariamente los cupones activos de las principales firmas del sector y muestran los precios reales con descuento aplicado, incluyendo el descuento Apex Trader Funding y el descuento Bulenox, entre otros.

Para quién tiene sentido este modelo

Una prop firm no es un entorno de aprendizaje. Las reglas de riesgo son estrictas desde el primer día y la cuenta se cierra sin advertencia si se supera el drawdown. Un trader que todavía está desarrollando su estrategia tiene más chances de perder la suscripción que de aprobar.

El modelo tiene sentido para quien ya opera con consistencia en una cuenta propia pero no tiene el capital suficiente para escalar. La prop firm resuelve exactamente ese problema — da acceso a capital mayor sin que el trader tenga que comprometer sus ahorros.

Para finalizar: Las cuentas de fondeo cambiaron el acceso al trading profesional. Lo que antes requería capital propio significativo o conexiones institucionales hoy está disponible para cualquier trader con una estrategia probada y disciplina para respetar reglas de riesgo. El proceso es más simple de lo que parece — evaluación, sim-funded, retiros — y el costo de entrada, con los descuentos disponibles hoy, es considerablemente más bajo de lo que muchos asumen antes de investigar.