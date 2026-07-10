Quién hereda sin hijos en Canarias: padres, cónyuge y hermanos según la ley

Cuando no hay descendencia, la ley establece un orden jerárquico de herederos. Reyes y Rodríguez, abogados de herencias en Las Palmas, explican los derechos de padres, cónyuge y colaterales.

Escalera de sucesión: padres, cónyuge, hermanos y el Estado como último heredero en Canarias.

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL Sin hijos, los padres heredan en primer lugar como herederos forzosos. El cónyuge viudo tiene derechos de usufructo sobre una parte de los bienes cuando concurren padres. Los hermanos y sobrinos heredan si no existen descendientes ni ascendientes. En ausencia total de parientes, la herencia pasa al Estado para fines de interés general.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

Reyes y Rodríguez, abogados de herencias en Las Palmas, aclaran que cuando una persona fallece sin hijos en Canarias, la ley establece un orden jerárquico riguroso para determinar quién hereda. Este sistema protege a los parientes más cercanos y evita que el patrimonio quede sin destino, aunque la ausencia de testamento genera complejidad administrativa que requiere asesoría legal especializada.

Padres y ascendientes: los primeros en la línea de sucesión

Si la persona fallecida no tiene hijos ni nietos, sus padres heredan en partes iguales. Si al momento de la muerte sobrevive solo uno de los padres, hereda el total. Esta posición privilegiada de los progenitores como herederos forzosos responde a que la legítima debe respetarse, que en ausencia de hijos corresponde a los ascendientes del fallecido si estos están vivos.

En el caso de que ambos padres hayan fallecido antes que el causante, los abuelos, tanto de la línea paterna como materna, heredan en partes iguales. Este mecanismo de sucesión «por línea» garantiza que el patrimonio se transmita dentro de la familia directa sin saltos generacionales.

Cuando existe cónyuge viudo además de padres vivos, la situación se complica. El cónyuge sobreviviente tiene derecho al usufructo vitalicio de ciertos bienes. Los padres del fallecido heredan una parte en plena propiedad y otra parte en nuda propiedad, que es aquella sobre la que recae el derecho de usufructo del cónyuge viudo. Esto significa que el cónyuge accede a un derecho de uso y disfrute sobre la mitad de los bienes, pero sin ostentar la propiedad de los mismos.

Hermanos, sobrinos y el papel de Reyes y Rodríguez, abogados de herencias en Las Palmas

Si no existen descendientes ni ascendientes, pero sí cónyuge vivo, conforme al artículo 944 del Código Civil, el cónyuge sobreviviente puede actuar como heredero único. Esto significa que, si un cónyuge muere sin dejar testamento, la herencia pasará a ser propiedad del cónyuge que sobrevive. Sin embargo, esta protección al viudo desaparece si el matrimonio estaba separado o divorciado, pues el cónyuge no conserva estos derechos.

A falta de todos los anteriores, los hermanos heredan a partes iguales. Si alguno de los hermanos ya ha fallecido, su parte se la repartirán sus hijos, es decir, los sobrinos de la persona fallecida. Si también faltan los sobrinos, el reparto de esa parte se realizará entre los sobrinos nietos del testador. Este sistema de herencia «por estirpes» protege a los descendientes de los hermanos fallecidos.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

En ausencia de hermanos y sobrinos, sucederán los demás parientes en línea colateral hasta el cuarto grado, más allá del cual no se extiende el derecho de heredar abintestato. Esto incluye tíos, primos hermanos y otros parientes lejanos, siempre que exista vínculo de sangre computable dentro de esa distancia legal.

Reyes y Rodríguez, abogados de herencias en Las Palmas, insisten en que cuando no existe testamento válido, es imprescindible tramitar ante notario la declaración de herederos abintestato, que determina quiénes tienen derecho a heredar según las reglas de sucesión intestada del Código Civil.

Trámites obligatorios y bonificaciones fiscales en Canarias

Una herencia sin testamento en Canarias requiere seguir un proceso administrativo preciso. Aceptar una herencia implica seguir una serie de pasos legales: obtención del certificado de defunción, certificado de últimas voluntades, copia autorizada del testamento si existe, inventario de bienes y deudas, cuaderno particional que detalla el reparto, liquidación de impuestos y inscripción en el Registro de la Propiedad en caso de bienes inmuebles.

Una herencia sin conflicto entre herederos puede resolverse en dos a seis meses. Si hay litigio judicial, el proceso puede prolongarse varios años. En cuanto a los impuestos, Canarias ofrece ventajas significativas. Canarias aplica una bonificación del 99,9% para hijos, cónyuge y padres del fallecido, por lo que el impuesto resultante es prácticamente cero en la mayoría de los casos. Este régimen especial convierte a las islas en una de las comunidades autónomas más favorables en materia fiscal sucesoria.

El plazo general para presentar el impuesto de sucesiones es de 6 meses desde el fallecimiento. Este plazo puede prorrogarse otros 6 meses adicionales si se solicita antes de que expire el plazo inicial. El incumplimiento de estas fechas genera sanciones. Si no presentas el impuesto de sucesiones en los 6 meses siguientes al fallecimiento, se aplican recargos del 5% al 20% dependiendo del retraso, más intereses de demora.

El Estado como heredero universal: el último escalón

Cuando se constata que no existen familiares vivos con derecho a suceder, en última instancia, si no queda ningún familiar vivo que pueda heredar los bienes de la persona fallecida, es el Estado quien recibe la herencia. Cuando no existe ningún pariente con derecho a heredar, la herencia pasa al Estado, que debe destinar los bienes a fines de interés general en la localidad del causante.

La complejidad de las herencias sin testamento y sin hijos hace recomendable contar con asesoramiento profesional desde el inicio del proceso. Dada la complejidad del proceso sucesorio, contar con un abogado especializado en derecho hereditario puede facilitar los trámites y garantizar que la distribución de la herencia se realice conforme a la ley. Reyes y Rodríguez, abogados de herencias en Las Palmas, ayudan a las familias canarias a navegar estos trámites hereditarios con seguridad jurídica, evitando conflictos y optimizando beneficios fiscales propios de la región.