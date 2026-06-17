Servicios avanzados de ciberseguridad: qué necesitan realmente las grandes compañías

Las grandes compañías llevan años invirtiendo en ciberseguridad. La mayoría tiene herramientas, tiene políticas y tiene equipos. Lo que muchas descubren demasiado tarde es que tener protección no es lo mismo que tener capacidad de respuesta. Y que la diferencia entre ambas es exactamente donde los incidentes escalan.

Contratar servicios avanzados de ciberseguridad implica revisar mucho más que un listado de capacidades. Las grandes organizaciones con múltiples sedes, entornos híbridos, activos críticos y dependencia tecnológica elevada necesitan saber cómo va a integrarse la seguridad en su operación diaria, qué visibilidad real tendrán sobre el riesgo y qué capacidad de respuesta existirá cuando aparezca una amenaza. No en teoría. En la práctica.

En sectores como el financiero, el sanitario, la energía o las infraestructuras críticas, la exigencia es máxima.Un incidente puede afectar a procesos sensibles, a obligaciones de cumplimiento bajo marcos como ENS, NIS2 o DORA, a la continuidad operativa y a la confianza. El valor de un partner de ciberseguridadavanzada se mide, cada vez más, por lo que hace cuando el margen de decisión se estrecha.

El punto de partida: conocer el entorno antes de intervenir sobre él

Cada gran organización llega a la ciberseguridad con una combinación propia de sistemas heredados, plataformas cloud, proveedores, identidades, datos sensibles y procesos que no pueden detenerse. La misma medida puede ser adecuada en una compañía y generar fricción en otra si quien interviene no entiende cómo opera el negocio, qué activos sostienen el servicio y qué impacto tendría cada decisión de contención.

El punto de partida en Sofistic no son los controles. Es el diagnóstico. Entender la superficie de ataque real, los flujos críticos, las dependencias externas y los vectores de mayor exposición. Con esa base, las decisiones de protección tienen contexto y cuando llega un incidente, la respuesta no parte de cero.

Auditorías y pentesting: evidencia técnica para ordenar el riesgo

En entornos de alta exigencia, el riesgo no se gestiona con intuición. Se gestiona con evidencias. Las auditorías y pruebas ofensivas permiten conocer la exposición real antes de que la explote alguien con intenciones distintas.

Sofistic trabaja sobre infraestructura IT, entornos OT, aplicaciones web y mobile, cloud, dispositivos IoT, hardware específico y ejercicios avanzados como Red Team, simulaciones de malware o exposure assessment. El objetivo no es producir una relación de hallazgos. Es traducir cada vulnerabilidad en una decisión operativa concreta: qué reforzar primero, qué riesgo es asumible, qué dependencias elevan el impacto si no se atienden.

En grandes compañías sujetas a normativas, ese análisis tiene además una dimensión de cumplimiento que no puede separarse de la operativa. El pentesting y las auditorías no son un ejercicio de diagnóstico aislado. Son la base sobre la que se construye unapostura de seguridad sostenible.

Seguridad gestionada integrada en la operación

Las grandes compañías necesitan continuidad, especialización y capacidad de adaptación. La adopción de modelos de confianza cero, el uso intensivo de servicios cloud y la convivencia con tecnologías ya implantadas obligan a gestionar la protección con procesos maduros y equipos que conozcan el entorno tan bien como los propios equipos internos.

Sofistic ofrece servicios de seguridad gestionada que se integran en arquitecturas existentes sin imponer cambios que generen fricción: evaluación y gestión de vulnerabilidades, gestión de identidades y accesos, despliegue y gestión de tecnologías de seguridad, cumplimiento y continuidad de negocio. Su red de alianzas tecnológicas incluye fabricantes como CrowdStrike, Darktrace, Microsoft, Exabeam, Cloudflare y Netskope, lo que permite trabajar con las soluciones que cada organización ya tiene implantadas o seleccionar las más adecuadas para su entorno.

Operación continua 24x7x365: Atlantis SOC

Cuando los sistemas de una gran compañía están activos las 24 horas, la seguridad no puede trabajar en horario de oficina. Atlantis SOC opera sin interrupciones desde España, Colombia y Panamá, con una estrategia follow the sun que garantiza cobertura los 365 días del año. Analistas especializados monitorizan, validan alertas, aplican threat intelligence y ejecutan threat hunting de manera constante. La certificación SOC 2 Tipo II acredita que los procesos cumplen con estándares exigentes en seguridad y gestión operativa.

El servicio MDR de Sofistic no parte de herramientas. Parte del conocimiento previo del entorno del cliente: sus activos críticos, sus flujos de trabajo, sus particularidades operativas. Eso es lo que permite tomar decisiones acertadas en los primeros minutos de un incidente, cuando el margen es más estrecho y las consecuencias de improvisar son mayores. Playbooks diseñados a medida, roles definidos y reglas de escalado permiten responder con orden cuando la presión es máxima.

Sofistic forma parte deFIRST, CSIRT.es y la Red Nacional de SOC,y colabora con el CCN-CERT, referente nacional en respuesta a incidentes de seguridad graves. Esa pertenencia al ecosistema refuerza el acceso a inteligencia compartida y la capacidad de coordinación ante amenazas de alto impacto.

Ciberseguridad avanzada para entornos donde la IA ya opera

La inteligencia artificial ha entrado en las grandes organizaciones a velocidades distintas y con niveles de control muy desiguales. Algunas compañías aún están decidiendo cómo implantarla de forma segura. Otras ya la tienen operando y no saben con exactitud qué dato fluye hacia qué modelo, quién accede, qué información sale del perímetro. Ese es el nuevo vector de riesgo.

Sofistic ha desarrollado servicios específicos para cada momento de ese ciclo. Para las organizaciones en fase de adopción, ofrece consultoría estructurada que permiteimplantar IA sin generar exposición no controlada. Para las que ya operan con IA y necesitan saber dónde están respecto a marcos como DORA, NIS2 o el AI Act, el servicio de mapeo de auditoría y normativa traduce cada vulnerabilidad en su impacto regulatorio concreto.

Donde la IA ya está integrada en los flujos de trabajo, el riesgo más inmediato no es el modelo en sí. Es el dato que lo alimenta. Sofistic incorpora la protección del dato como una capa de control activa: qué información sale de la organización, hacia qué herramientas y bajo qué condiciones. El servicio MDDR extiende la detección y respuesta más allá de endpoints e identidades para incluir el dato como vector de vigilancia propio.

Un partner que opera, no que recomienda

En la práctica, las grandes organizaciones están afinando sus criterios de elección. Buscan especialización técnica, pero también unapropuesta que se sostenga en el tiempo, que se integre en el negocio y que sea capaz de adaptarse cuando cambian los riesgos, las prioridades o las obligaciones regulatorias.

Lo que distingue a Sofistic no es la amplitud del catálogo. Es la capacidad de operar con criterio en entornos donde el error tiene consecuencias reales. Desde 2009, la compañía ha construido una forma de trabajar que conecta auditoría, seguridad gestionada y respuesta a incidentes dentro de una misma lógica operativa, respaldada por certificaciones como SOC 2 Tipo II, ISO 27001, ISO 9001 y el ENS.

Una propuesta pensada para grandes compañías que no necesitan que les expliquen el riesgo. Que necesitan que alguien esté ahí cuando el riesgo se materializa.