The Point Marbella da la bienvenida al verano con su Summer Opening

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El sábado 20 de junio The Point abre la temporada con una tarde de música en vivo frente al mar, en la Playa del Pinillo de Marbella. La sesión empieza a las 17:00 y se alarga hasta las 00:00, acompañando el atardecer y la primera noche de verano.

No es un sitio nuevo. The Point lleva más de 30 años en esta misma playa, antes como Funny Beach Marbella, y hoy mantiene un 4,7 sobre 5 en TripAdvisor.

Cartel del Summer Opening de The Point Marbella, sábado 20 de junio en Playa del Pinillo.

Música en vivo hasta la medianoche

Sergio Trumpet DJ abre con trompeta en directo y afro house. Más tarde toma el relevo INHERYS, el proyecto de Kathia y Georgie O’Donnel, con piano en vivo, vocales y melodic house. Dos sets que marcan el ritmo según cae la noche.

INHERYS (Kathia y Georgie O’Donnel), DJ y voz en directo al atardecer en The Point Marbella.

Un beach club para vivir el día entero

El evento se puede vivir desde cualquiera de sus espacios. Piscina y terraza en el centro de la música y el atardecer. Camas balinesas a pie de agua, con servicio a la hamaca desde La Torreta. Y mesa para cenar con vistas al mar.

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Para un día completo, hay pack de piscina con bebida y comida desde 350€, parking propio para clientes y, en la misma playa, alquiler de motos de agua y actividades acuáticas.

The Point es un beach club en Marbella con la piscina, el mar y la cocina en el mismo punto de la playa.

Cocina frente al mar

Carta amplia para toda la velada. Atún de Barbate, carabineros, pulpo gallego y paella de marisco desde 35€ por persona, con entrantes desde 10€. Un menú de sushi que el sushiman prepara en directo. Todas las carnes, con certificación halal.

Agenda de verano, todos los sábados frente al mar

El Summer Opening es solo el comienzo. La temporada continúa cada sábado hasta finales de agosto, con dos citas especiales marcadas en el calendario.

Sábado 20 de junio Summer Launch Party, con Sergio Trumpet DJ e INHERYS.

Summer Launch Party, con Sergio Trumpet DJ e INHERYS. Martes 23 de junio Noche de San Juan, cena especial y hoguera en la arena de la playa.

Noche de San Juan, cena especial y hoguera en la arena de la playa. Cada sábado del 27 de junio al 22 de agosto Summer Saturdays con DJ y música en directo.

Summer Saturdays con DJ y música en directo. Sábado 29 de agosto Summer Closing, fiesta de cierre de temporada.

El line-up de cada sábado se anuncia en las redes de The Point.

Sergio Trumpet DJ, trompeta en directo y afro house en The Point Marbella.

Reservas

The Point está en la Playa del Pinillo, en Marbella, junto a la A-7. Las camas de piscina y las mesas de cena tienen disponibilidad limitada para cada fecha. Se puede reservar online o por WhatsApp en el 650 41 36 32.