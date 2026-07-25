Synthetix Capital optimiza su infraestructura para acelerar la ejecución de órdenes bajo 25 milisegundos

Synthetix Capital refuerza su acceso a liquidez institucional y centros de datos Tier IV para mejorar la ejecución de órdenes de sus traders con velocidad y estabilidad.

Synthetix Capital mejora su infraestructura de liquidez y velocidad de ejecución para optimizar la experiencia operativa de traders en mercados financieros.

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LO ESENCIAL Synthetix Capital ejecuta órdenes en menos de 25 milisegundos, reduciendo tiempos críticos para traders de alta frecuencia. La infraestructura integra liquidez procedente de bancos, fondos de cobertura e instituciones financieras globales. Dispone de centros de datos Tier IV con objetivo de disponibilidad del 99,99% para garantizar continuidad operativa. El sistema ejecuta órdenes sin recotizaciones, evitando retrasos en solicitudes de confirmación adicionales para mejorar la estabilidad operativa.

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Synthetix Capital ha intensificado su apuesta por fortalecer la infraestructura tecnológica destinada a optimizar la ejecución de órdenes en los mercados financieros. La plataforma amplía su red de proveedores de liquidez y centros de datos especializados para responder a las exigencias del trading moderno en un entorno caracterizado por volatilidad elevada y operaciones cada vez más automatizadas.

Synthetix Capital ha logrado reducir el tiempo de procesamiento de órdenes a menos de 25 milisegundos, una cifra que marca la diferencia en estrategias que dependen de movimientos de mercado de corta duración. Este rendimiento resulta especialmente relevante para operadores que mantienen actividad frecuente o utilizan algoritmos automatizados en sus operaciones.

Synthetix Capital ha estructurado su modelo reuniendo liquidez procedente de bancos internacionales, compañías de seguros, fondos de cobertura y otros participantes institucionales. Esta diversificación de fuentes permite ampliar la disponibilidad de precios y elevar la calidad de la ejecución de órdenes para sus clientes en distintos escenarios de mercado.

Synthetix Capital: profundidad del libro de órdenes y ejecución sin demoras

Uno de los mecanismos que diferencia la propuesta de Synthetix Capital es la accesibilidad a un libro de órdenes con múltiples niveles de liquidez. Esta profundidad del libro de órdenes facilita una ejecución más eficiente, especialmente cuando aumenta el volumen de negociación o la volatilidad del mercado. Con acceso a proveedores de mercado internacional, la plataforma ofrece traders una visión más completa de la demanda y oferta disponible.

La ejecución de órdenes sin recotizaciones representa otro pilar estratégico. Synthetix Capital busca ejecutar las operaciones al precio solicitado siempre que las condiciones del mercado lo permitan, evitando retrasos derivados de solicitudes de confirmación adicionales. Este proceso ágil contribuye a mejorar la experiencia operativa de inversores que requieren certeza en la ejecución de sus operaciones.

La ausencia de recotizaciones reduce la fricción en la ejecución y elimina un factor de incertidumbre que puede resultar costoso en mercados dinámicos.

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Centros de datos Tier IV: disponibilidad y redundancia para Synthetix Capital

Synthetix Capital opera sobre centros de datos con especificaciones Tier IV, el estándar más exigente en materia de redundancia y continuidad operativa. Estos centros están diseñados para mantener un objetivo de disponibilidad del 99,99%, minimizando interrupciones en el acceso a la plataforma.

La disponibilidad continua es crítica para traders que no pueden permitirse desconexiones, especialmente durante períodos de volatilidad elevada.

Este nivel de infraestructura refleja el compromiso de Synthetix Capital con la estabilidad y la continuidad del servicio.

Synthetix Capital ha comunicado que continuará invirtiendo en sistemas de ejecución, acceso a liquidez institucional y conectividad de red como parte de su estrategia de desarrollo. La compañía busca proporcionar un entorno operativo eficiente para perfiles de inversión diversos, desde operadores que comienzan su trayectoria hasta traders con necesidades avanzadas y operacionales complejas.

La evolución continua de los mercados financieros digitales exige que los proveedores de servicios financieros mantengan inversión permanente en tecnología y acceso a liquidez. Este enfoque posiciona a Synthetix Capital como una plataforma orientada a satisfacer las demandas del trading contemporáneo, donde velocidad, profundidad de liquidez y confiabilidad son factores inseparables del éxito operativo.

La compañía recuerda que la negociación de instrumentos financieros implica riesgos significativos y que los inversores deben comprender las características de los productos y sus implicaciones antes de tomar decisiones de inversión.