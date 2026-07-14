Santa Cruz abre las paradas de taxis para aparcar de noche: así cambia la movilidad en Tenerife

El Ayuntamiento de Tenerife y las asociaciones Élite y La Gremial ultiman un acuerdo para permitir que los ciudadanos estacionen vehículos en zonas reservadas al taxi durante franjas horarias nocturnas, cuando no hay actividad de servicio.

Parada de taxis en el centro de Santa Cruz de Tenerife, que pronto permitirá estacionamiento ciudadano en horarios nocturnos.

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LO ESENCIAL Las paradas de taxis en Santa Cruz de Tenerife se abrirán al aparcamiento ciudadano en horarios nocturnos. El acuerdo involucra al Ayuntamiento de Santa Cruz, la asociación Élite y La Gremial, principales gremios del taxi. Los horarios estarían entre las 21:00 y las 5:00 horas o entre las 22:00 y las 6:00 horas, según la ubicación. Las paradas en hoteles del centro y áreas sanitarias quedarán exentas de la medida por funcionamiento 24 horas.

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El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife trabaja en un acuerdo con las principales asociaciones taxistas para permitir que los ciudadanos aparquen en zonas reservadas al taxi durante determinadas franjas horarias nocturnas. La medida busca aliviar la escasez crónica de plazas de aparcamiento en la capital canaria sin perjudicar la prestación del servicio de taxis.

Las paradas de taxis ubicadas en puntos neurálgicos de Santa Cruz, en Tenerife, pasarán a ser compartidas con el resto de ciudadanos, que podrán estacionar sus vehículos particulares en determinadas franjas horarias de la noche, cuando los taxistas no tengan actividad en esas zonas reservadas. El acuerdo, aún en fase de cierre, ha avanzado significativamente tras la reciente Mesa del Taxi celebrada hace una semana.

El área municipal de Movilidad colabora con Élite Taxi y la Asociación Gremial de Taxistas, las dos principales organizaciones del sector en Tenerife, para definir los horarios exactos de cada parada y resolver los detalles pendientes. En estos momentos, el trabajo se centra especialmente en las paradas ubicadas frente a hoteles del centro urbano, como el Taburiente o el Inside, que quedarán excluidas de la medida por las necesidades permanentes del servicio.

Horarios y zonas de aplicación en Tenerife

En principio, se baraja abrir las paradas al aparcamiento ciudadano en tramos horarios distintos, dependiendo de su ubicación. Los límites oscilarían entre las 21:00 y las 5:00 horas o entre las 22:00 y las 6:00 horas, a excepción de las ubicadas frente a hoteles o de áreas sanitarias, que se consideran «zonas sensibles para el taxi» por estar en funcionamiento permanente. Esta estrategia diferenciada permitirá adaptar los horarios a la demanda real de cada zona de Tenerife.

La implantación de las paradas reconvertidas en uso ciudadano se llevará a cabo de manera gradual en Tenerife una vez se cierre el acuerdo definitivo. Esta aproximación escalonada permitirá que el Ayuntamiento evalúe el impacto en cada zona y ajuste los horarios si es necesario durante los primeros meses de funcionamiento.

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Tenerife busca colaboración del sector para resolver el aparcamiento

El sector taxista ha mostrado una postura colaborativa ante la iniciativa.

«El sector ha tomado en cuenta la necesidad que existe para que los vecinos puedan encontrar donde aparcar, por lo que estamos decididos a colaborar con la ciudadanía y ayudar a paliar el problema generado por la falta de plazas.» Presidente de La Gremial · Presidente de la Asociación Gremial de Taxistas

La Mesa del Taxi, órgano de coordinación permanente entre el Ayuntamiento y las asociaciones gremiales de Tenerife, ha sido clave en la negociación de este acuerdo. Los trabajos ya han dejado patente la apuesta municipal por «posibilitar un ajuste de horarios en las paradas que no tengan actividad durante la noche», con el objetivo claro de que sean compartidas con el aparcamiento habitual de los ciudadanos.

Para los residentes y trabajadores de Tenerife, esta medida significará más opciones para estacionar en zonas céntricas durante la noche, reduciendo el tiempo invertido en buscar plaza y aliviando la presión sobre los aparcamientos subterráneos y de pago. Los taxistas, por su parte, mantienen garantizado el acceso a las paradas durante el horario de mayor demanda de servicio, asegurando que la medida no afecte a la calidad de la prestación pública.

El Ayuntamiento implementará la medida de forma gradual a partir del próximo mes, comenzando por las paradas identificadas sin actividad nocturna. La Mesa del Taxi realizará un seguimiento trimestral del impacto de la iniciativa para evaluar su efectividad y realizar ajustes si fuera necesario.