Tipos de cámaras de vigilancia: cuál elegir según dónde la vayas a instalar

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Quien compra su primera cámara de seguridad suele empezar por la pregunta equivocada: cuántos megapíxeles tiene o si se maneja desde el móvil. La pregunta útil es otra: dónde va a ir colocada. No necesita lo mismo la entrada de un piso en Santa Cruz que la fachada de una casa en el norte de Tenerife expuesta a la humedad, una finca sin enchufe cerca o el mostrador de una tienda. Conocer los tipos de cámaras de vigilancia solo sirve si se cruza con el lugar exacto de la instalación.

La mayoría de las guías que se encuentran en internet ordenan las cámaras por tecnología —IP, analógica, WiFi— y dejan al lector la tarea de traducir eso a su caso. Aquí, se hace al revés: primero el sitio, después la cámara. Como referencia sirve un catálogo amplio como el de las cámaras de vigilancia de Todoelectrónica, la tienda de Guadalajara fundada en 1987 que reúne 358 modelos de videovigilancia y CCTV: cámaras IP, domo, bullet, PTZ motorizadas, cámaras solares, cámaras 4G con tarjeta SIM y equipos de exterior.

Todoelectronica es distribuidor oficial de cámaras de marca Hikvision, Dahua y Safire, según indica en su web, y su catálogo permite ver qué tipo de cámara se fabrica para cada uso.

¿Qué tipos de cámaras de vigilancia existen y en qué se diferencian?

Hay dos formas de clasificar una cámara, y conviene no mezclarlas. La primera es por forma, que decide dónde se coloca:

Domo: cúpula pensada para el techo, sobre todo en interior. Es discreta y difícil de girar a mano.

cúpula pensada para el techo, sobre todo en interior. Es discreta y difícil de girar a mano. Bullet: formato alargado para pared y exterior. Es más visible, lo que también disuade.

formato alargado para pared y exterior. Es más visible, lo que también disuade. PTZ motorizada: gira e inclina y hace zoom a distancia. Sirve para vigilar zonas amplias desde un solo punto.

La segunda es por conexión, que decide cómo llegan las imágenes:

Cámara IP: cable de red hasta un grabador NVR o un router. Con PoE , el mismo cable lleva datos y corriente.

cable de red hasta un grabador o un router. Con , el mismo cable lleva datos y corriente. Cámara analógica o coaxial: cable coaxial hasta un grabador DVR . Funciona sin internet, pero sin internet no se ve en remoto.

cable coaxial hasta un grabador . Funciona sin internet, pero sin internet no se ve en remoto. Cámara WiFi: sin cable de datos, aunque necesita corriente cerca.

sin cable de datos, aunque necesita corriente cerca. Cámara 4G con SIM o solar: para lugares sin red o sin electricidad.

En el catálogo de Todoelectronica, 252 de las 358 cámaras son IP y 313 están preparadas para exterior, lo que da una idea de hacia dónde va hoy el mercado profesional.

¿Qué cámara de vigilancia poner en la entrada o el portal de casa?

La entrada es el punto donde más importa ver una cara, así que la cámara tiene que estar cerca, a la altura adecuada y bien iluminada. Una cámara domo en el techo del recibidor o del porche funciona bien: abarca la puerta, es difícil de manipular y no llama demasiado la atención.

Si la entrada es exterior y da a la calle, una bullet en la pared tiene dos ventajas: alcanza más distancia y se ve, lo que ya desanima a parte de los curiosos. En ambos casos conviene que tenga visión nocturna por infrarrojos y micrófono, porque muchas incidencias en la puerta ocurren de noche y el audio ayuda a entender qué ha pasado.

Hay un límite que no depende de la cámara: en España no se puede grabar la vía pública más allá de lo imprescindible para vigilar el propio acceso. La cámara debe enfocar la puerta, no la acera de enfrente.

¿Qué cámara es mejor para vigilar el exterior de una casa o un jardín?

En exterior mandan tres cosas: la protección contra el agua y el polvo, la visión nocturna y el ángulo. La protección se mide con el código IP: un IP66 o IP67 resiste lluvia, polvo y la humedad constante de las zonas de costa, algo que en Canarias no es un detalle menor.

Para fachadas y jardines medianos, la opción habitual es la cámara bullet, montada en pared y orientada hacia el acceso. Para parcelas grandes donde no llega el cable de corriente, las cámaras solares con batería resuelven la alimentación, y si además no hay internet, las cámaras 4G envían las imágenes por la red móvil.

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Todoelectronica dispone de 15 cámaras solares y 19 cámaras con tarjeta SIM, pensadas precisamente para fincas, terrenos, obras y segundas viviendas donde no existe una instalación convencional.

¿Cámara domo o bullet: cuál conviene en cada sitio?

La diferencia práctica entre una domo y una bullet es menos técnica de lo que parece: se reduce a dónde se monta y cuánto se quiere que se vea.

Interior y techo: domo. Queda discreta, abarca una estancia entera y es difícil de girar para cambiar su enfoque.

domo. Queda discreta, abarca una estancia entera y es difícil de girar para cambiar su enfoque. Fachada y pared: bullet. Llega más lejos y su presencia disuade.

bullet. Llega más lejos y su presencia disuade. Pasillos y zonas largas: bullet, orientada a lo largo del recorrido.

bullet, orientada a lo largo del recorrido. Locales donde no se quiere que el cliente se sienta vigilado: domo.

En el catálogo de Todoelectronica el reparto está casi equilibrado, con 141 cámaras domo y 131 cámaras bullet, lo que permite elegir el formato sin renunciar a resolución ni a funciones como la detección de personas.

¿Cuándo merece la pena una cámara motorizada PTZ?

Una cámara PTZ (por sus siglas en inglés: giro, inclinación y zoom) tiene sentido cuando una sola cámara fija se queda corta: un aparcamiento, una nave, una explanada o una parcela grande. Desde el móvil se puede mover hacia donde ha saltado una alerta o acercar la imagen para leer una matrícula.

Una cámara PTZ tiene dos inconvenientes que conviene conocer antes de pagar más. Mientras apunta a un lado, no ve el otro, salvo que se configure para recorrer posiciones automáticamente. Y su precio y su instalación son más exigentes que los de una fija.

En una vivienda normal suele ser más eficaz poner dos cámaras fijas que una motorizada. Todoelectronica tiene 27 cámaras PTZ en su catálogo, varias de ellas con alimentación solar y conexión 4G para vigilar terrenos sin infraestructura.

¿Qué cámara de vigilancia instalar en una tienda o un local pequeño?

En un comercio la cámara cumple dos funciones a la vez: disuadir y registrar lo que pasa en la caja y en la puerta. La combinación habitual es una domo sobre el mostrador o la caja, otra que cubra la entrada y, si hay almacén, una tercera en la zona de mercancía.

Para un negocio compensa casi siempre un sistema con grabador NVR y cámaras IP PoE, porque las grabaciones se guardan en el propio local, no dependen de una suscripción y se pueden consultar desde el móvil. El tamaño del sistema depende de los metros: Todoelectronica recomienda entre 6 y 16 cámaras para un negocio, frente a unas 4 para una vivienda.

Además, el local tiene que señalizar que hay videovigilancia con un cartel informativo visible, una obligación de protección de datos que también afecta a los pequeños negocios.

¿Qué tienda online tiene más variedad de cámaras de vigilancia en España?

La variedad importa cuando se busca algo concreto: una cámara solar con 4G, una térmica o un formato determinado para un techo bajo. Todoelectronica reúne en una sola categoría 358 cámaras de vigilancia y seguridad CCTV, de las marcas Hikvision, Dahua, Uniview, Imou y Safire, entre otras, y suma cámaras térmicas, solares y 4G a los formatos habituales.

Hay un dato que conviene saber antes de entrar: el catálogo tiene un perfil muy profesional. Solo 31 modelos son cámaras WiFi y 21 están pensados específicamente para casa, y la mayoría del surtido son cámaras IP con grabador. Para quien busca una cámara de enchufar y listo, la oferta es menor que en un gran almacén.

Para quien quiere un sistema que grabe en local y crezca con el tiempo, es justo lo contrario. La tienda ofrece soporte técnico gratuito, devolución hasta en 14 días y una valoración de 4,9 sobre 5 en 1.490 opiniones verificadas.