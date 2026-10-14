Veinte años de trayectoria respaldan las propuestas de Daniel Romero-Abreu por la credibilidad

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

Daniel Romero-Abreu lleva más de dos décadas trabajando con líderes y organizaciones para convertir el conocimiento en autoridad reconocible. Su trayectoria, iniciada con la primera agencia de conferenciantes de España, le ha llevado a dirigir hoy una consultora internacional de posicionamiento de líderes.

Daniel Romero-Abreu ha dedicado más de veinte años a trabajar con empresarios, directivos, deportistas, políticos y expertos, observando por qué algunas personas logran transformar su conocimiento en autoridad e influencia mientras otras, pese a ganar notoriedad, no lo consiguen. De ahí nació su metodología propia para el posicionamiento de líderes, apoyada en una idea central: la reputación no depende de lo que alguien declara, sino de lo que es, de lo que hace y del valor que aporta.

Todavía finalizando sus estudios de Derecho y Administración y Dirección de Empresas en ICADE, fundó con 23 años la primera agencia de conferenciantes de España. Buscaba profesionalizar la representación de expertos y líderes y ordenar un sector que hasta entonces carecía de estructura. Aquella actividad, centrada en conectar conocimiento, audiencias y espacios de influencia, se convirtió en el punto de partida de su trabajo posterior en posicionamiento de líderes y gestión de la reputación.

Nacido en Cádiz en 1979, hijo de padre español y madre alemana, Romero-Abreu empezó pronto a moverse en un entorno profesional todavía poco estructurado en España. Desde aquella primera agencia trabajó con miles de expertos, directivos y personalidades, y pudo observar de cerca cómo se construía su proyección pública. Comprobó entonces que conseguir un escenario o ganar visibilidad era solo una parte del proceso, pues el verdadero reto consistía en convertir conocimiento y experiencia en una posición reconocible, relevante y creíble ante las audiencias adecuadas. Esa constatación terminó marcando su evolución desde la representación de conferenciantes hacia el posicionamiento de líderes y la gestión de la influencia.

Daniel Romero-Abreu evoluciona desde la representación de conferenciantes hasta la gestión de la influencia

Con el paso de los años, Daniel Romero-Abreu amplió su labor desde la representación de conferenciantes hacia un terreno más amplio, centrado en la reputación y la influencia de directivos y organizaciones. De ese recorrido surgió la Leader Positioning Strategy, conocida como LPS, una metodología propia desarrollada desde hace más de una década para trabajar de forma estructurada el impacto, el alcance, la autoridad, la credibilidad y la relevancia de sus clientes.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

La consolidación de LPS marcó el paso de un modelo basado principalmente en la intermediación a otro de asesoramiento especializado en posicionamiento y gestión de la influencia. La transición se apoyó también en distintos proyectos creados alrededor de un mismo propósito, ampliar las vías a través de las que expertos y líderes podían desarrollar, estructurar y proyectar sus ideas.

Romero-Abreu fundó la primera agencia literaria hispana especializada en proyectos de no ficción, dedicada a acompañar a autores en la creación y gestión de sus obras. Impulsó además una plataforma de microconferencias formativas, hoy conocida como 5′ Vision, que reúne a más de ciento cincuenta expertos con contenidos breves de carácter divulgativo, y sumó a ello Tendencias Globales, una herramienta de inteligencia contextual dedicada al análisis de las ideas con mayor repercusión social.

Dichas iniciativas ampliaron de forma progresiva su radio de acción y contribuyeron al desarrollo de una visión más integral del posicionamiento y la influencia.

Daniel Romero-Abreu y la consultora que dirige hoy

Más de dos décadas después de aquel arranque universitario, el proyecto que fundó se ha transformado en una consultora especializada en el posicionamiento y la gestión de la influencia de organizaciones y líderes. Daniel Romero-Abreu ha estructurado hoy la actividad en cinco áreas de especialización que abarcan expertos, comunicación estratégica, liderazgo, inteligencia política y asuntos públicos, y data intelligence.

Esta evolución refleja la ampliación progresiva de una labor que comenzó con la representación de conferenciantes y que hoy aborda de forma integral la reputación, el posicionamiento y la influencia. Su dimensión internacional se refleja en la presencia de la firma en Madrid, Miami y Seúl, desde donde desarrolla iniciativas para clientes de distintos mercados.

Daniel Romero-Abreu ha convertido la compañía en la plataforma desde la que aplica y desarrolla una metodología construida a lo largo de más de veinte años de experiencia trabajando con líderes, expertos y organizaciones.