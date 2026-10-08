Tenerife entrena en híbrido: dónde preparar un Hyrox en la isla

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El primer fin de semana de septiembre el Recinto Ferial de Santa Cruz se llenó de trineos, remos y wall balls. Hyrox, la competición que mezcla carrera y fuerza funcional, celebraba su primera prueba en Canarias y abría con ella su temporada mundial 2026/27. Según las previsiones de Turismo de Tenerife, la cita estaba llamada a reunir a unos 10.000 atletas de más de un centenar de nacionalidades, seis de cada diez llegados de fuera de España y nueve de cada diez de fuera de la isla.

Miles de personas viajaron para competir en Tenerife y muchos tinerfeños vieron por primera vez de cerca en qué consiste el formato. La pregunta que se repite en las salas de la isla es cómo se entrena esto aquí, con el gimnasio de siempre y los paseos de casa. Tenerife está bien servida para ambas cosas.

Ocho kilómetros y ocho estaciones: así es la prueba

El formato es idéntico en cualquier ciudad del mundo. Un kilómetro de carrera, una estación de trabajo funcional, y así ocho veces hasta sumar ocho kilómetros y ocho estaciones. Las estaciones, en orden y según el reglamento oficial de la temporada, son SkiErg, empuje de trineo, arrastre de trineo, burpee broad jumps, remo, farmers carry con kettlebells, zancadas con saco y wall balls. Cambian los pesos y las repeticiones según la categoría, no la estructura.

La temporada 2024/25 cerró con más de 50.000 participantes entre España y Portugal, un 40% de ellos mujeres, según las cifras que la organización trasladó a la prensa especializada. La actual suma más de 150 pruebas en el mundo, seis de ellas en España.

Los gimnasios de la isla donde se construye la base

Lo que un aficionado necesita para construir la base híbrida no es un pabellón de competición sino tres cosas: un espacio funcional donde mover carga, clases guiadas que mezclen carrera y fuerza, y constancia. Para ver qué opciones hay cerca de casa o del trabajo, los gimnasios de VivaGym en Tenerife son un buen punto de partida, porque la red suma cinco gimnasios entre Santa Cruz y La Laguna, uno de ellos de próxima apertura, y varios cuentan con zona HIT Box y área funcional además de máquinas y peso libre.

En ese grupo están el de Tres de Mayo, en pleno centro de Santa Cruz y a un paseo del propio Recinto Ferial, y los dos de La Laguna, el de San Benito y el del centro comercial Alcampo. El gimnasio VivaGym Tres de Mayo cuenta además con entrenamiento HYROX, sesiones que reproducen el formato de la prueba. En el resto, la zona HIT Box es la referencia fija: remos, SkiErg, bicicletas y cintas para alternar carrera y estaciones, el mismo esquema de la prueba, y se puede usar por libre. En el catálogo de clases de la red, las dos que más encajan con quien viene del Hyrox son V-Cross, 45 minutos de circuito funcional guiado con sentadillas, zancadas, empujes y tracciones programados con progresión, y V-Hybrid, media hora de alta intensidad con carrera, burpees, saltos y sentadillas encadenados en intervalos. Las clases dirigidas van incluidas en la cuota y ninguna pide experiencia previa; el horario concreto de cada gimnasio dice cuáles se imparten cada semana. La sala completa el cuadro con farmers carry, zancadas cargadas y series largas de remo, las estaciones donde antes se nota la mejora.

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Dónde correr: la isla como pista de entrenamiento

Aquí Tenerife juega con ventaja. Los rodajes suaves que sostienen el motor aeróbico caben en la Rambla de Santa Cruz, en el frente marítimo hacia la avenida de Anaga o en el Camino Largo de La Laguna, todos llanos y bien iluminados. Cuando toca subir el listón, las pistas de La Esperanza y las carreteras de Anaga ofrecen desnivel y fresco, en una isla con clima para correr los doce meses del año.

La habilidad más específica del formato es correr con las piernas cargadas después de cada estación, el compromised running del argot. Se puede ensayar sin pabellón, terminando una clase funcional y saliendo a trotar diez minutos por el paseo, o al revés, llegando corriendo al gimnasio y entrando directo a la sala. Encadenar carrera y fuerza sin pausa enseña al cuerpo a seguir empujando cuando ya está cansado.

Cómo repartir la semana sin agobiarse

Para quien entrena con regularidad pero nunca ha preparado algo así, una estructura razonable es esta:

Dos sesiones híbridas semanales, en clase (V-Cross o V-Hybrid) o por libre en la zona HIT Box.

Dos rodajes fáciles de 30 a 45 minutos por zona llana, uno de ellos justo después de una clase.

Una sesión de sala centrada en piernas y agarre.

Un día de descanso completo y otro de movilidad.

Tres o cuatro meses de esa rutina dejan un cuerpo que corre, empuja y carga bastante mejor, con o sin dorsal a la vista.

La parte honesta

Las clases y los rodajes construyen la base, no la especificidad. Quien quiera competir en serio y bajar su tiempo necesita volumen de carrera periodizado, trineos a los pesos de competición, wall balls en series largas y transiciones ensayadas de estación a carrera. Nada de eso cabe en una clase colectiva pensada para veinte personas de niveles distintos, y ese salto pide un programa específico, como el entrenamiento HYROX del gimnasio de Tres de Mayo, o un entrenador personal que periodice carrera y fuerza como un todo.

Para la mayoría, sin embargo, el objetivo no es el podio. Es entrenar como un atleta híbrido y notar que la vida diaria pesa menos. Y eso, después de lo que se vio en el Recinto Ferial, en Tenerife ya se puede hacer sin salir de la isla.