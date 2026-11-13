Vender el coche sin anuncios ni desconocidos: así funciona el servicio «compramos tu coche» de Ruedamotor en Málaga

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Vender un coche usado por cuenta propia suele convertirse en una pequeña odisea: fotos, anuncios en portales, llamadas de curiosos, visitas de desconocidos, regateos interminables y, al final, la incertidumbre de si el comprador completará correctamente la transferencia. Para evitarlo, cada vez más conductores malagueños optan por vender directamente a un profesional. Ruedamotor, concesionario de vehículos de ocasión en Málaga integrado en el Grupo Rueda Automoción, concesionario oficial de Kia, SEAT y Cupra, ha simplificado ese proceso con su servicio de compra de vehículos.

Una valoración gratuita y sin compromiso

El primer paso es sencillo. El propietario rellena un formulario en la web con los datos del coche y algunas fotos, y recibe una tasación gratuita y sin compromiso. El precio depende principalmente del modelo, de la antigüedad y del estado del vehículo. A continuación, el equipo de Ruedamotor contacta con el cliente para concertar una cita en sus instalaciones, donde se revisa físicamente el coche y se confirma el precio final.

Si ambas partes están de acuerdo, la venta puede cerrarse en el mismo día. El importe se abona mediante transferencia inmediata, sin esperas ni pagos aplazados.

Sin trámites para el vendedor

Una de las principales preocupaciones de quien vende un coche a un particular es la transferencia. Si el comprador no la tramita, el vendedor puede seguir figurando como titular y recibir multas o cargos que no le corresponden. Con el servicio de compramos tu coche de Ruedamotor, el concesionario se encarga de todos los trámites del cambio de nombre de forma gratuita y envía al cliente el justificante de la transferencia.

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Para completar la operación solo se necesita la ficha técnica del vehículo, el permiso de circulación, el último recibo del impuesto de circulación y el NIF del titular.

Vender o cambiar de coche en la misma operación

El servicio ofrece también la posibilidad de entregar el coche actual como parte del pago de otro vehículo de ocasión del concesionario. Ruedamotor cuenta con un stock permanente de más de 300 vehículos de ocasión, seminuevos y de kilómetro cero, todos con una garantía mínima de un año y sometidos a inspecciones rigurosas. El concesionario permite incluso llevarse el coche a casa durante varios días para probarlo y devolverlo si no convence.

Esa combinación de venta y compra en una misma visita simplifica el cambio de vehículo y evita tener que gestionar por separado la venta del coche antiguo y la búsqueda del nuevo.

El respaldo de un grupo con trayectoria

Pertenecer al Grupo Rueda Automoción, con más de 25 años en el sector del automóvil en Málaga, es una de las garantías que destacan los clientes del concesionario. Esa experiencia permite valorar con precisión los vehículos y ofrecer un proceso transparente tanto a quienes venden como a quienes compran.

Los conductores interesados en conocer cuánto vale su coche pueden solicitar la tasación a través de la web de Ruedamotor, llamar al 952 91 05 34 o escribir a hola@ruedamotor.com.