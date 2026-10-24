Verde pantano y amarillo enfermo: el informe «raro» de la NASA sobre la Luna

“Una mejilla ictérica”: lo que vieron cuatro astronautas al pasar a 6.400 kilómetros de la Luna

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LO ESENCIAL El informe tiene 130 páginas. Pasaron casi siete horas rodeando la Luna. Volaron a 6.400 kilómetros de la superficie. Reunieron 814 gigabytes de material. Entrenaron más de dos años para observar.

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Pregúntele a cualquiera de qué color es la Luna y la respuesta será previsible: gris, o blanca. Pregúnteselo a los cuatro tripulantes de la misión Artemis II, que pasaron casi siete horas rodeándola a solo 6.400 kilómetros de su superficie, y empezará a dudar de que hablen del mismo satélite.

Amarillo, marrón, verde, azul y tostado. Esos son los colores que describieron Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen durante su sobrevuelo del pasado 6 de abril, y que la NASA acaba de recoger en el Informe Científico Lunar Preliminar de la misión: 130 páginas elaboradas a partir de 814 gigabytes de fotografías, vídeo y grabaciones de audio tomadas desde la cápsula Orion.

Lo que vieron sobre la superficie de la Luna

El lugar que más les impresionó fue la meseta de Aristarco, una región elevada en el borde noroccidental de la cara visible. Alberga una de las concentraciones más densas de antiguas estructuras volcánicas de la Luna, con extensos depósitos de lava oscura y vidrios volcánicos de colores.

Christina Koch se quedó desconcertada con los tonos amarillos. Comparó la meseta con «una montaña nevada amarilla», donde los cráteres que reflejan la luz del Sol hacían de nieve brillante. Y acabó definiendo la región con una imagen que no se olvida: «una mejilla ictérica de la Luna».

«Hay tantos colores ahora», añadió Victor Glover, piloto de la misión, mientras fotografiaba la zona. «También hay verde. Veo marrón, especialmente en Aristarco y hacia el norte, en dirección al polo norte. Parece que fluye desde el norte en franjas marrones».

Los autores del informe tienen una explicación para esos tonos. Podrían estar asociados a perlas de vidrio volcánico: las anaranjadas, ricas en titanio, y las verdes, ricas en magnesio. Son similares a las que recogieron las misiones Apolo 15 y 17 en otras zonas del satélite.

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El otro lugar que descolocó a la tripulación

La segunda región que capturó su atención fue la cuenca Orientale, un cráter de impacto enorme, joven y con múltiples anillos concéntricos que, según la NASA, es unas tres veces más ancho que el estado de Massachusetts. Está a caballo entre la cara visible y la oculta, de modo que apenas se ve desde la Tierra, pero dominaba el campo de visión de la tripulación al rodear el satélite.

«Ha creado un caos en toda esa zona», resumió Wiseman, comandante de la misión. El anillo exterior, el más grande, contenía según Koch «colores casi de pantano». Glover habló de «picos espolvoreados» y de blanco en los bordes de las montañas, en las crestas. Y las cadenas de cráteres que se alejan del punto de impacto le parecieron a Koch «burbujas subiendo desde un equipo de buzos».

Puede parecer que todo esto son impresiones improvisadas, pero no lo son. La tripulación del Artemis II dedicó más de dos años a formarse específicamente para observar y describir la geología lunar. Visitaron cráteres en la Tierra, recibieron clases individuales y en aula, realizaron sobrevuelos simulados y llevaron a bordo de la Orion material de referencia escogido por ellos mismos para leer durante el viaje.

Esa preparación es la que convierte las observaciones en ciencia, y es la conclusión más interesante del documento. «La misión Artemis II demostró el valor excepcional de la observación y la cognición humanas como activos científicos en la exploración planetaria», escriben los autores. «A diferencia de las cámaras, que capturan momentos aislados y a menudo porciones estrechas de una escena, los observadores humanos interpretan continuamente su entorno, integrando la percepción visual en tiempo real con la comprensión del contexto».

Dicho de otro modo: una cámara registra, un geólogo entrenado entiende. Y en una misión sin aterrizaje, donde lo único que se podía hacer era mirar, esa diferencia resultó ser el principal hallazgo.

El valor práctico de todo esto va más allá de la anécdota cromática. Ese arcoíris lunar corresponde a estructuras geológicas distintas, y saber dónde está cada cosa servirá para decidir dónde aterrizar y dónde explorar en las próximas misiones, ahora que varias agencias espaciales compiten por establecer una presencia permanente en la Luna.

Glover lo resumió desde la cápsula, hablando con el control de la misión, de una forma bastante menos técnica: «Vaya vistas».