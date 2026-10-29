Viajar a Sri Lanka, qué ver, cuándo ir y cómo organizar el viaje

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Sri Lanka es una isla del océano Índico, al sur de la India, de unos 65.000 kilómetros cuadrados, donde caben playas, selvas, plantaciones de té, templos milenarios y parques nacionales con elefantes y leopardos. Para quien ya conoce otras islas, como las Canarias, lo que más sorprende es la variedad, porque en una misma ruta se pasa de la playa a la montaña y de la montaña a la selva sin salir del país. Esta guía resume lo esencial para preparar un primer viaje, desde la mejor época hasta lo que conviene ver y cómo organizarlo.

Cuándo viajar a Sri Lanka

Sri Lanka no tiene una única temporada ideal porque recibe dos monzones en momentos distintos. La costa sur y oeste y la zona de montaña suelen ir mejor entre diciembre y marzo, y la costa este, con playas como las de Trincomalee, entre mayo y septiembre. Eso permite viajar casi todo el año si se elige bien la ruta.

Qué ver en Sri Lanka según la zona

Costa sur, playas, el fuerte de Galle y ballenas

El fuerte de Galle, de origen colonial holandés y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, es el punto de partida habitual de la costa sur. A su alrededor hay playas muy distintas, desde las más animadas de Unawatuna hasta las más tranquilas de Tangalle. Frente a Mirissa se organizan salidas para ver ballenas azules, normalmente entre noviembre y abril.

Montañas de té, Kandy, Nuwara Eliya y Ella

Kandy es la capital cultural del interior y guarda el Templo del Diente de Buda, uno de los lugares más sagrados del budismo. Cada verano, según el calendario lunar, celebra el Esala Perahera, un desfile de elefantes decorados, bailarines y músicos. Más al sur, Nuwara Eliya y sus plantaciones de té ofrecen un clima fresco, y el tren entre Kandy y Ella se considera uno de los trayectos más bonitos del país. En Ella hay rutas sencillas, como la de Little Adam’s Peak, accesibles para casi todos los viajeros.

Triángulo cultural, Sigiriya, Dambulla y Polonnaruwa

En el centro de la isla se concentran varios de los grandes tesoros históricos de Sri Lanka. La fortaleza de Sigiriya, construida sobre una roca de casi doscientos metros, y los templos de cuevas de Dambulla están reconocidos por la UNESCO, y Polonnaruwa conserva las ruinas de una antigua capital que se recorre muy bien en bicicleta. En los templos conviene cubrir hombros y rodillas y descalzarse antes de entrar.

Safaris, elefantes y leopardos

Sri Lanka tiene 26 parques nacionales. Yala es conocido por una de las mayores densidades de leopardos del mundo, y Udawalawe es el parque más fiable para ver manadas de elefantes durante todo el año. Entre agosto y septiembre, aproximadamente, la reserva de Minneriya reúne a cientos de elefantes en torno a su embalse en lo que se llama la Reunión.

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Luna de miel en Sri Lanka, más que un resort

Las parejas encuentran en Sri Lanka una escapada con mucho más contenido que la de un solo hotel de playa. Un viaje de luna de miel por Sri Lanka suele combinar tres tipos de días, los de descanso en la costa sur, los de montaña y trenes entre Kandy y Ella, y alguna jornada de safari. La variedad de alojamientos permite adaptar el viaje a cada presupuesto, desde hoteles con encanto hasta villas con piscina privada.

Sri Lanka con niños, un viaje que se recuerda

También funciona muy bien en familia. Los animales son el gran atractivo, y existen opciones pensadas para disfrutarlos con respeto, como el Elephant Transit Home de Udawalawe, un centro que cuida crías de elefante huérfanas antes de devolverlas a la naturaleza. Quien prepara un viaje en familia a Sri Lanka puede combinar esos días con rutas sencillas de montaña, playas tranquilas y trayectos moderados que no cansan a los más pequeños.

Consejos prácticos antes de viajar

Documentación y salud

Los viajeros españoles tramitan online una autorización electrónica de viaje antes de salir. Desde España no hay vacunas obligatorias, salvo la de la fiebre amarilla si se llega desde un país de riesgo, y conviene contratar un seguro de viaje con cobertura médica completa.

Moverse por la isla

En Sri Lanka se conduce por la izquierda, el tráfico es intenso y las carreteras de montaña son lentas, por lo que muchos viajeros prefieren contar con conductor privado. Los trenes son muy pintorescos, pero los asientos de los tramos más populares se agotan, así que se reservan con antelación.

Respeto a las costumbres locales

Los templos y los lugares sagrados tienen normas claras de vestimenta y comportamiento. Pedir permiso antes de fotografiar a las personas y no posar de espaldas a las imágenes de Buda son gestos básicos que se agradecen.

Cómo organizar el viaje a Sri Lanka

Para organizarlo con calma, una agencia de viajes especializada en Sri Lanka y Maldivas como Sirantia diseña la ruta a medida con guías oficiales locales y sin intermediarios, adaptada a las fechas, al ritmo y al tipo de viaje de cada grupo. Y quien quiera sumar unos días de playa de atolón tiene las Maldivas a menos de dos horas de vuelo.

Sirantia, la agencia de viajes a Sri Lanka, premia al viajero que se toma su tiempo. Con una ruta bien pensada, una isla de dimensiones tan abarcables ofrece experiencias difíciles de encontrar juntas en otro lugar.