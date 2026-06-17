WOLTIO: más de 15 años impulsando la innovación en recarga eléctrica

La movilidad eléctrica ha dejado de ser una expectativa de futuro para convertirse en una decisión cada vez más presente en hogares, empresas y espacios compartidos. En este nuevo escenario, particulares, negocios y gestores de instalaciones necesitan soluciones de carga capaces de integrarse en su rutina, adaptarse a las condiciones de cada instalación eléctrica y ofrecer una experiencia fiable, eficiente y sencilla. Por eso, el valor de un cargador ya no está únicamente en permitir la recarga del vehículo, sino en ofrecer una solución preparada para acompañar el uso diario con seguridad, control y facilidad de gestión.

Ahí es donde marcas como WOLTIO han logrado hacerse un hueco propio. La compañía cuenta con más de 15 años de experiencia en soluciones de carga para movilidad eléctrica, diseña y fabrica sus cargadores en España y opera con centros productivos en Valencia y Barcelona, desde donde desarrolla una propuesta que combina tecnología, diseño industrial y cercanía al mercado. A eso se suma un equipo de casi 100 profesionales y una gama orientada tanto al entorno doméstico como al empresarial.

En un contexto en el que elegir bien el punto de recarga se ha convertido en una decisión estratégica, WOLTIO ha construido una identidad reconocible en torno a varios ejes: fabricación nacional, compatibilidad con todos los vehículos eléctricos e híbridos enchufables, conectividad y App WOLTIO, y una oferta que busca responder a necesidades reales en hogares, garajes comunitarios, empresas, hoteles, comercios y otros entornos profesionales.“Diseñar y fabricar en España forma parte de nuestra manera de entender la recarga eléctrica: nos permite supervisar de cerca la evolución de cada solución, afinar su desarrollo con criterio técnico y responder con mayor precisión a las necesidades reales de hogares, empresas y espacios compartidos”, explican.

Una trayectoria que se apoya en industria, no solo en discurso

Hablar de experiencia en movilidad eléctrica solo resulta relevante cuando va acompañada de capacidad industrial, conocimiento técnico y desarrollo continuo. En WOLTIO, esos tres elementos forman parte de una trayectoria construida durante más de 15 años en el sector, con dos centros productivos en España y una actividad centrada en cargadores para vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

Ese posicionamiento cobra relevancia en un mercado que ha madurado con rapidez. Ya no basta con comercializar un dispositivo; el usuario espera facilidad de instalación, una experiencia de uso clara, control sobre la carga y compatibilidad con escenarios cada vez más diversos. WOLTIO ha enfocado su desarrollo precisamente en esa dirección, con una gama que cubre necesidades residenciales y profesionales sin perder coherencia de marca ni enfoque tecnológico.

La fabricación en España también tiene un peso relevante en la propuesta de WOLTIO. No solo por el origen del producto, sino por lo que aporta en términos de control de calidad, especialización técnica y continuidad en el desarrollo. “La recarga eléctrica necesita soluciones fiables, bien pensadas y capaces de acompañar el crecimiento de la movilidad eléctrica sin añadir complejidad innecesaria”, señalan. Esa visión encaja con una demanda cada vez más clara en el sector: cargadores consistentes, seguros y capaces de adaptarse tanto al uso cotidiano como a entornos profesionales.

Soluciones pensadas para hogares, empresas y espacios compartidos

Uno de los puntos fuertes de WOLTIO es haber construido una oferta que no se limita al usuario doméstico. Sus cargadores están planteados para funcionar en hogares, garajes particulares y comunitarios, pero también en comercios, hoteles, empresas y otros espacios de uso compartido. Esa amplitud de enfoque resulta clave en una fase de expansión de la infraestructura de recarga, donde las necesidades cambian mucho según el entorno.

En el ámbito residencial, la marca trabaja con los modelos SELECT, PRO y PLUS, pensados para facilitar la gestión de la carga en el hogar, el control desde la App WOLTIO y la compatibilidad con instalaciones fotovoltaicas. En esa línea, la propuesta no se reduce a “cargar el coche en casa”, sino a integrar la recarga en la rutina del usuario, con posibilidad de monitorizar el consumo y configurar parámetros desde el móvil.

Además, WOLTIO ha ampliado sus soluciones con el lanzamiento del Kit Cloud para toda su gama, una solución diseñada para mejorar la conectividad, facilitar la gestión remota y ofrecer más control tanto al usuario final como al instalador. Esta evolución refuerza una de las líneas estratégicas de la marca: adaptar la recarga eléctrica a distintos entornos de uso sin añadir complejidad innecesaria.

A esta solución se suma también el Kit Dual, que integra Cloud y fotovoltaica en un único kit todo en uno. De este modo, WOLTIO ofrece una alternativa pensada para usuarios que buscan combinar conectividad, control remoto y aprovechamiento de la energía solar, adaptándose a las necesidades concretas de cada instalación.

Ese enfoque responde a una lógica clara: cada instalación pide una respuesta distinta. No tiene las mismas necesidades una vivienda unifamiliar, un garaje comunitario, una empresa o un espacio compartido. Por eso, el punto de carga debe entenderse como una solución adaptada al entorno y no como una pieza aislada. Esa visión práctica explica por qué la marca ha desarrollado gamas y accesorios capaces de responder a usos muy diferentes.

Tecnología útil: control, compatibilidad y experiencia de uso

En el ámbito de la recarga eléctrica, innovar también significa hacer más simple, práctica y controlable la experiencia de uso. WOLTIO traslada ese enfoque a elementos concretos y verificables, como la compatibilidad con vehículos eléctricos e híbridos enchufables, la gestión desde la App WOLTIO y una gama de prestaciones adaptada al modelo y al entorno de instalación.

La App WOLTIO es una de las piezas que mejor explican esa filosofía. La compañía ha realizado una importante actualización de la aplicación, mejorando su UI/UX y optimizando la experiencia tanto para usuarios finales como para instaladores. El resultado es una herramienta más intuitiva, moderna y sencilla de utilizar, pensada para que la gestión de la carga sea más clara en el día a día.

Para el usuario final, la aplicación permite monitorizar el consumo, controlar sesiones de carga y gestionar el rendimiento desde un único entorno. En un mercado donde la experiencia de uso tiene cada vez más peso, disponer de ese control desde una sola herramienta hace que la recarga resulte más práctica, accesible y fácil de gestionar.

Para el instalador, la actualización también supone un avance relevante. La puesta en marcha se ha simplificado y, en los cargadores que disponen del Kit Cloud, es posible realizar conexión remota a través del portal cloud desde ordenador o móvil. Esta funcionalidad facilita la asistencia y el soporte remoto, ayudando a evitar desplazamientos innecesarios y mejorando la capacidad de respuesta ante determinadas necesidades técnicas.

También resulta relevante la compatibilidad con instalaciones fotovoltaicas en varios de sus modelos. En un momento en el que muchos usuarios buscan una relación más eficiente entre movilidad eléctrica y autoconsumo, esa compatibilidad refuerza el encaje del producto en proyectos de energía más amplios. WOLTIO trabaja esa conexión como una evolución natural de la recarga doméstica y profesional.

A ello se suman prestaciones concretas según gama, como el rearme automático integrado en PRO, el control dinámico de potencia en SELECT y PRO, o las nuevas soluciones cloud y dual desarrolladas para ofrecer más conectividad, control y flexibilidad. Más que una acumulación de funciones, lo que transmiten es una manera de diseñar producto orientada a resolver escenarios reales. “La innovación solo tiene sentido cuando mejora la carga, simplifica la gestión y ofrece más control al usuario”, aseguran.

Fabricación española y visión de marca en un mercado en expansión

La recarga eléctrica se ha convertido en un ámbito estratégico dentro de la transición energética y en un mercado donde la diferenciación depende cada vez más de la capacidad técnica, la fiabilidad del producto y la adaptación a distintos usos. En ese contexto, WOLTIO refuerza su posicionamiento como marca española especializada en el diseño y fabricación de cargadores para vehículos eléctricos, con una tecnología pensada para facilitar la recarga en hogares, empresas y espacios compartidos.

La trayectoria de WOLTIO se explica a través de hechos concretos: producción en Valencia y Barcelona, un equipo de casi 100 profesionales, una oferta específica para hogar y empresa y una evolución de producto orientada a mejorar la experiencia de carga y adaptarse a nuevos usos. La insistencia de la marca en combinar diseño, fabricación y control técnico del producto responde precisamente a esa idea: ofrecer soluciones de recarga fiables, útiles y alineadas con las necesidades reales de particulares, empresas y espacios compartidos.

La evolución de la recarga eléctrica está llevando al sector hacia soluciones cada vez más integradas, gestionables y adaptadas a contextos muy distintos. Desde esa perspectiva, WOLTIO afronta esta etapa con una propuesta centrada en la fabricación nacional, el desarrollo técnico y la utilidad real de sus productos. La actualización de la App WOLTIO, el lanzamiento del Kit Cloud y la incorporación del Kit Dual reflejan esa línea de trabajo: hacer que la recarga sea más conectada, más sencilla de gestionar y más adaptable a cada instalación.

“Nuestro objetivo es que la recarga forme parte del día a día con la misma naturalidad con la que ya entendemos otras infraestructuras esenciales”, apuntan.

Con más de 15 años de experiencia en movilidad eléctrica, la marca mantiene una línea de trabajo orientada a hacer que la recarga sea más accesible, segura y fácil de gestionar tanto en el ámbito doméstico como en entornos profesionales. Un enfoque que refleja hacia dónde avanza el mercado: soluciones concretas para una movilidad eléctrica que ya forma parte del presente.