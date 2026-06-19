Yolima Puentes Osorio aplica biotecnología de precisión para reducir el desperdicio alimentario en la cadena de distribución

Fundadora y CEO de Foodimental, Yolima Puentes Osorio es doctora en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias y ha desarrollado desde Sevilla una plataforma biotecnológica que extiende la vida útil de productos frescos sin química sintética. Con más de veinte años de trayectoria en I+D, su trabajo traslada el conocimiento del perfil biológico de los organismos a soluciones aplicadas en la cadena agroalimentaria.

Cada año, toneladas de alimentos frescos se pierden en la cadena de distribución antes de llegar a la mesa del consumidor. Frente a ese desafío global y medioambiental, Yolima Puentes Osorio fundó Foodimental, una compañía de base científica que interviene en la conservación postcosecha mediante biotecnología de precisión. Con un equipo de más de 25 profesionales —investigadores, biotecnólogos y microbiólogos en su mayoría—, la compañía opera desde las instalaciones del Citius de la Universidad de Sevilla y la incubadora Marie Curie, con un enfoque preciso y sostenible: poner a trabajar a los microorganismos en beneficio de la industria agroalimentaria.

La apuesta de Yolima Puentes Osorio contra el desperdicio alimentario en la cadena de distribución

La fase de distribución concentra las mayores pérdidas del ciclo productivo, especialmente tras la recolección. Mantener la frescura de frutas, verduras y hortalizas de manera natural, sin depender exclusivamente de la cadena de frío o de conservantes químicos agresivos, ha sido hasta ahora el gran reto del sector.

A diferencia de otros enfoques que intervienen sobre el propio alimento, Foodimental actúa en el punto exacto donde la cadena agroalimentaria más lo necesita: sin alterar artificialmente el producto y aplicando biotecnología de precisión para alargar su vida útil de forma segura y sin residuos sintéticos.

Microorganismos seleccionados como alternativa a los aditivos artificiales

La base técnica desarrollada por la Dra. Puentes Osorio se sustenta en una estrategia de competencia biológica. En lugar de recurrir a aditivos artificiales, la compañía emplea cepas seleccionadas de microorganismos que actúan como barreras biológicas contra las bacterias y hongos responsables de la descomposición. El método ofrece una alternativa económica y limpia para la industria, con un doble impacto documentado.

Por un lado, logra una extensión real de la vida útil en productos altamente perecederos, como las fresas u otras variedades de fruta, prolongando su frescura comercial entre tres y ocho semanas. Por otro lado, al tratarse de cepas probióticas ampliamente estudiadas y libres de toxicidad, las soluciones protegen el producto frente a patógenos y benefician de forma directa la microbiota del consumidor final. Esa doble función —conservación y beneficio funcional— distingue el enfoque de Foodimental dentro del mercado europeo de bioconservación.

Economía circular y valorización de residuos industriales

Bajo la dirección de Yolima Puentes Osorio, Foodimental aborda también el residuo desde la perspectiva de la economía circular, transformando subproductos de la industria —como el suero lácteo— en enzimas de alto valor añadido para sectores como el farmacéutico. Esta línea amplía el modelo más allá de la conservación de frutas y hortalizas, integrando la gestión de residuos como parte estructural del negocio.

«La tecnología existía en los laboratorios, pero faltaba escuchar las necesidades reales del productor y del consumidor para aplicarla a lo largo de toda la cadena», ha señalado la fundadora y CEO de Foodimental.

Reconocida con el Premio e-Dea Salud de Pfizer y finalista del concurso Al Andalus Innovation Venture, Puentes Osorio representa un perfil creciente en el ecosistema científico europeo: investigadoras con formación doctoral que trasladan sus hallazgos al plano empresarial sin abandonar el rigor metodológico. Colombiana de origen y afincada en Sevilla, opera en un mercado donde la presión regulatoria sobre aditivos sintéticos y la demanda de etiquetado limpio abren un espacio real para soluciones de origen biológico.