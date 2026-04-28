5 señales de alerta en tu visión que nunca deberías ignorar

La visión depende de un sistema ocular complejo y delicado en el que cada estructura cumple una función esencial. Cuando alguna de ellas se ve afectada, el ojo lo manifiesta mediante determinados cambios visuales que actúan como señales de alerta. A veces estos síntomas pueden parecer leves o pasajeros, pero en algunas ocasiones pueden indicar problemas oculares que requieren atención médica urgente.

En este artículo te damos a conocer 5 señales que pueden advertir de una posible emergencia oftalmológica, como es el caso del desprendimiento de retina.

1. Aparición repentina de destellos de luz

Uno de los síntomas visuales que nunca deben ignorarse es la aparición repentina de destellos de luz o « moscas volantes». Estas pequeñas manchas, hilos o puntos oscuros que parecen desplazarse por el campo visual suelen deberse a cambios en el humor vítreo del ojo.

Aunque en muchas personas aparecen con la edad y pueden ser benignas, cuando surgen de forma súbita o aumentan en cantidad de forma brusca pueden indicar un desgarro o un desprendimiento de retina. En estos casos es fundamental acudir al oftalmólogo de inmediato para realizar una revisión completa del fondo del ojo.

2. Sensación de una sombra o cortina en el campo visual

Otra señal de alerta importante es la percepción de una sombra, mancha oscura o especie de cortina que avanza desde un lado del campo visual. Muchas personas describen este síntoma como si un telón estuviera cubriendo parcialmente la visión.

Este fenómeno puede ser característico de un desprendimiento de retina en progreso. A medida que la retina se separa, la zona afectada deja de transmitir de manera correcta la información visual al cerebro.

3. Visión borrosa repentina

La visión borrosa puede tener muchas causas, desde fatiga visual hasta la necesidad de cambiar la graduación de las gafas. No obstante, cuando aparece de forma repentina y sin una causa evidente, conviene prestarle atención.

Estas son algunas de las posibles causas:

Inflamaciones oculares.

Problemas en la retina.

Alteraciones en la mácula.

Enfermedades sistémicas que afectan a la circulación ocular.

Si la visión borrosa surge de forma brusca o se acompaña de otros síntomas visuales, lo más prudente es consultar urgentemente con un especialista.

4. Pérdida parcial o total de visión

La pérdida de visión en uno o ambos ojos, aunque sea temporal, siempre debe considerarse una señal de alarma. Puede manifestarse como una disminución notable de la capacidad visual, una dificultad para distinguir detalles o incluso una zona completamente oscura en el campo visual.

Este síntoma puede estar relacionado con problemas graves como oclusiones vasculares, desprendimientos de retina o afectaciones del nervio óptico.

5. Distorsión de las líneas o de las formas

Cuando las líneas rectas comienzan a verse onduladas, torcidas o deformadas, puede ser síntoma de una alteración en la mácula, la zona central de la retina. Este síntoma puede aparecer en enfermedades como la degeneración macular u otras patologías retinianas.

En síntesis, el ojo puede manifestar avisos tempranos cuando algo no funciona de manera correcta. Síntomas como los destellos de luz, las « moscas volantes» repentinas, las sombras en el campo visual, la visión borrosa súbita o la distorsión de las formas pueden ser la primera señal de afecciones oculares que requieren atención oftalmológica urgente.