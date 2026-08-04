Calor extremo en Canarias: la AEMET alerta de máximas de 39 grados para el miércoles

La AEMET amplía los avisos por calor hasta el miércoles en todo el Archipiélago con alertas naranjas en Gran Canaria y La Palma, mientras se esperan temperaturas récord en medianías y cumbres.

Temperaturas extremas esperadas en Canarias según la AEMET para el miércoles 5 de agosto con alertas por calor en Gran Canaria y La Palma.

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LO ESENCIAL La AEMET mantiene avisos naranjas por calor en Gran Canaria y La Palma hasta el miércoles 5 de agosto. Se prevén máximas de hasta 39 grados en zonas de interior y cumbres de Gran Canaria. La AEMET también activa avisos amarillos por viento con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Los avisos de la AEMET se emiten con solo 48 horas de antelación y podrían ampliarse en los próximos días.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado varios avisos de alerta por una ola de calor que azotará Canarias durante los próximos días, con temperaturas que rondarán o superarán los 35 grados en la mayor parte del archipiélago. El episodio más crítico se registrará en Gran Canaria, donde la agencia ha decretado aviso rojo entre las 11:00 y 20:00 horas del lunes ante un fenómeno meteorológico catalogado como extraordinario.

El lunes concentrará la mayor intensidad térmica de este episodio de calor. La AEMET prevé que en Gran Canaria se alcancen temperaturas máximas de 39 a 40 grados en cumbres y vertientes orientadas al sur, este y oeste de la isla. En algunas zonas, los termómetros podrían superar ligeramente los 40 grados, especialmente en el sudeste. Las temperaturas mínimas no bajarán de 28 grados en algunos puntos, lo que impide el descanso nocturno.

En el resto del archipiélago, la AEMET mantiene activo un aviso naranja por calor. En Tenerife, las máximas se aproximarán a los 34 grados en la vertiente sur, con ascensos más pronunciados que en jornadas anteriores. En Lanzarote y Fuerteventura, los termómetros superarán igualmente los 35 grados en zonas de interior y extremos del este y sureste.

Calor extremo y alertas por incendios: lo que trae el lunes según la AEMET

Las condiciones meteorológicas favorecerán la propagación de incendios forestales. Cielos poco nubosos, calima ligera en medianías y zonas altas, y vientos moderados con intervalos de fuerte completarán un panorama de elevado riesgo. Las autoridades han recomendado extremar precauciones y evitar cualquier actividad que pueda generar igniciones.

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El martes el cuadro no mejorará significativamente. La AEMET mantiene activo un aviso naranja por calor desde las 11:00 hasta las 20:00 horas en zonas de cumbres, este, sur y oeste de Gran Canaria. Las máximas volverán a rondar los 39 grados, pudiendo superarse los 40 en el sudeste insular y potencialmente extendiéndose al noroeste.

El miércoles trae un cambio en el patrón de alertas. Aunque la AEMET mantiene un aviso naranja por calor con máximas de 37 grados en medianías del sur y oeste, la principal preocupación serán los vientos. La agencia ha activado un aviso por rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora que afectarán a vertientes sudeste y oeste durante todo el día, de 00:00 a 23:59 horas. Esta intensidad de viento puede dificultar el movimiento de personas y objetos, y agudizar el riesgo de propagación de cualquier incendio activo.

Martes y miércoles: nuevos avisos de la AEMET y vientos intensos

Las aguas costeras de Canarias también estarán afectadas. Se esperan vientos del norte o noreste con fuerzas entre 3 y 5, generando condiciones de marejadilla o maregada acompañadas de mar de fondo de componente norte o noroeste con olas de uno a dos metros. Quienes practiquen actividades marítimas deben considerar estas condiciones antes de salir al agua.

Para proteger el hogar, conviene mantener las ventanas cerradas durante el día y ventilar durante las primeras horas de la mañana o entrada la noche. Usar cortinas o persianas para bloquear la radiación solar, así como reducir el uso de electrodomésticos que generen calor adicional, son medidas que minimizan el incremento de temperatura interior. En caso de tener mascotas, asegurar que dispongan de agua fresca en abundancia y acceso a zonas sombreadas es esencial.