Blocus: el grupo que quiere reventar y saquear el centro de Santa Cruz de Tenerife

Mapas, canales cifrados y una cita en el centro: cómo preparaban el asalto a las tiendas de Santa Cruz de Tenerife

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LO ESENCIAL Usaban comunicación cifrada para no ser rastreados. Difundían mapas de actuación y consignas. La convocatoria era para este sábado. El modelo está importado de Francia. Se les atribuye un delito de desórdenes públicos.

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La Guardia Civil ha detenido en Santa Cruz de Tenerife a dos personas como presuntos responsables de un delito de desórdenes públicos por liderar en la isla el movimiento Blocus en Tenerife, que convocaba saqueos, sabotajes y agresiones contra agentes para este sábado en el centro de Santa Cruz.

Según el instituto armado, los arrestados eran los dos organizadores principales del movimiento en la isla, y la intervención ha permitido «neutralizar los canales de difusión antes de que la movilización se haya materializado en las calles».

Cómo organizaban los saqueos en Tenerife

La investigación, a cargo de unidades especializadas de la Guardia Civil, arrancó al detectar una intensa actividad en canales digitales de mensajería instantánea y en plataformas de redes sociales.

Lo que encontraron describe una operativa bastante más elaborada que un grupo de chat improvisado. Según fuentes del instituto armado, los detenidos manejaban «un modus operandi importado y cuidadosamente planificado», que incluía herramientas de comunicación cifrada para eludir el rastreo policial.

Entre los contenidos detectados figuraban consignas de sabotaje, mapas de actuación y directrices dirigidas a organizar altercados simultáneos, además de instrucciones para desbordar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Esos tres elementos, el cifrado, los mapas y la simultaneidad, son los que convierten una convocatoria de redes en un problema operativo serio. Varios focos a la vez obligan a fragmentar los dispositivos policiales, y ese es precisamente el objetivo del modelo.

El nombre no es casual. Blocus replica un esquema de disturbios y saqueos surgido en Francia, donde ha habido convocatorias masivas para alentar altercados. En España se han producido detenciones vinculadas al mismo movimiento en otras provincias.

Lo que estaba en juego para el comercio en Tenerife

La convocatoria apuntaba al centro de Santa Cruz de Tenerife, que concentra la mayor densidad comercial del área metropolitana, en la noche con más afluencia del otoño. Halloween en sábado multiplica el número de personas en la calle y, con ello, la dificultad de distinguir entre público y participantes.

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Ante esa convocatoria, el Ayuntamiento de la ciudad había movilizado a todos los agentes de la Policía Local disponibles.

Para el pequeño comercio, el riesgo de un episodio de este tipo va más allá del género sustraído. Los daños en escaparates y persianas suelen superar el valor de lo robado, obligan a cerrar días enteros y, en términos de seguro, entran en la categoría de actos vandálicos o tumultos populares, que tienen su propio tratamiento y no siempre están cubiertos en todas las pólizas.

Las recomendaciones habituales del sector para noches señaladas son conocidas: revisar que los sistemas de alarma estén operativos, comprobar las grabaciones de las cámaras antes del cierre, no dejar género visible en escaparates y guardar la recaudación. Y, sobre todo, evitar la confrontación directa en caso de incidente: la instrucción de todos los cuerpos de seguridad es avisar al 112 y no intervenir.

La respuesta institucional en Tenerife

El episodio ha generado preocupación en las instituciones canarias, que llevaban días siguiendo la convocatoria. El propio hecho de que una movilización de este tipo se organizara en Tenerife, replicando un modelo francés, es lo que ha disparado las alarmas, más allá del número de personas que finalmente hubieran acudido.

La actuación de la Guardia Civil ha sido preventiva: se ha intervenido antes de que ocurriera nada en la calle. Los detenidos serán puestos a disposición del juez competente y del Ministerio Fiscal para la adopción de las medidas cautelares que se estimen oportunas.

Hay un elemento que conviene abordar con cuidado. Uno de los detenidos es menor de edad, de dieciséis años, lo que implica que su caso se tramitará conforme a la ley de responsabilidad penal del menor, con un régimen y unas garantías distintas a las del adulto. Por esa misma razón, no procede difundir ningún dato que permita identificarlo.

El caso deja además una lectura de fondo sobre cómo circulan hoy estas convocatorias. Lo que antes requería estructura y presencia física ahora se organiza en grupos cerrados con cifrado de extremo a extremo, se difunde en cuestión de horas y puede saltar de un país a otro sin más vehículo que una captura de pantalla.

En Tenerife, esta vez, el dispositivo llegó antes. Pero la vigilancia sobre este tipo de canales, según han señalado los investigadores, continúa activa.