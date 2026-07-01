Bomberos de Tenerife intervienen en el incendio de un comercio en La Laguna

El aviso fue recibido a las 12:00 horas de la madrugada a través de la Central de Coordinación de Emergencias de Bomberos de Tenerife en el 112

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Bomberos de Tenerife con base en el parque de La Laguna fueron activados esa madrugada, sobre las 00:15 horas, a través de una llamada de la Central de Coordinación de Bomberos de Tenerife en el 112, para extinguir un incendio en un comercio ubicado en el bajo de un edificio de cuatro plantas en la calle Doctor Antonio González. Llegados al lugar, los efectivos procedieron a rescatar a las personas que se mantenían confinadas en la azotea del edificio, extinguieron las llamas y ventilaron el local. En el incidente también estuvieron presentes agentes de la Policía Local y la Policía Nacional y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).

En Santa Cruz de Tenerife, efectivos del parque capitalino fueron solicitados en la tarde de ayer, sobre las 18:45 horas, para extinguir un fuego de rastrojos en el barranco de Santos. En el lugar también estuvo presente la Policía Local. Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

En El Sauzal, un accidente de tráfico entre dos vehículos en la TF-5, sentido norte, requirió la intervención de bomberos del parque de La Laguna ayer, sobre las 15:30 horas. Una vez en el lugar, comprobaron que había personas que requerían asistencia para poder salir de los vehículos y ser transferidas al SUC. En el accidente también estuvieron agentes de la Guardia Civil.

Por último, efectivos del parque de Santa Cruz fueron requeridos ayer, sobre las 14:00 horas, por el SUC para colaborar en la movilización y transferencia de una persona que necesitaba asistencia médica hasta la ambulancia.