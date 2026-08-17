Vuelve el sabor de Munchitos más deseado a Canarias por tiempo limitado

Aperitivos Snack recupera en Canarias uno de los sabores más recordados de la marca Munchitos con una edición estival exclusiva y disponible solo mientras duren existencias.

Paquete de la edición limitada de Munchitos Cheese & Onion para Canarias, disponible durante las próximas semanas.

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LO ESENCIAL Cheese & Onion regresa como edición limitada de Munchitos en Canarias. El producto mantiene la combinación de queso y cebolla con un envase diferente al habitual. Disponible en establecimientos canarios durante las próximas semanas. Tercera edición especial de Munchitos en Canarias durante 2026, tras Carnaval y Día de Canarias.

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Munchitos trae de vuelta uno de sus sabores más recordados a Canarias en forma de edición limitada pensada para el verano. Aperitivos Snack ha anunciado el lanzamiento de la variedad Cheese & Onion, que ya se comercializa en puntos de venta de las Islas y permanecerá disponible durante un periodo limitado.

La compañía presenta este lanzamiento como el regreso de uno de los sabores más recordados de Munchitos. La nueva referencia mantiene la combinación de queso y cebolla, pero llega con un envase diferente al habitual. La propia marca promociona actualmente Cheese & Onion como una edición limitada vinculada al verano canario de Canarias.

Según la información facilitada por la empresa, el producto estará disponible durante las próximas semanas en los establecimientos que comercializan habitualmente la marca en Canarias. Sin embargo, la compañía no concreta en el material facilitado una fecha exacta para la retirada del producto ni especifica los establecimientos donde podrá encontrarse.

Una estrategia de ediciones temporales en Canarias

La apuesta por Cheese & Onion se alinea con una estrategia que no es nueva para la marca, pues durante 2026 Munchitos ha lanzado otras ediciones especiales vinculadas a fechas concretas del calendario. En febrero, Aperitivos Snack presentó una edición limitada asociada al Carnaval y, en mayo, lanzó una variedad de bacon y queso con un diseño especial por el Día de Canarias.

Con Cheese & Onion, la marca vuelve a utilizar una edición temporal para renovar su catálogo durante el verano en Canarias. La playa se convierte en el elemento principal del envase para vincular el producto con los meses estivales y con su comercialización en las Islas.

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Esta estrategia de lanzamientos temporales responde a la demanda de innovación en un mercado cada vez más competitivo. Aperitivos Snack distribuye actualmente en más de 8.000 puntos de venta repartidos por todo el Archipiélago, alcanzando desde grandes superficies hasta tiendas de barrio, bares y cafeterías. La empresa fabrica y distribuye en Canarias marcas propias bajo licencia de la multinacional PepsiCo, además de otras referencias reconocidas del sector alimentario.

El papel de Munchitos en la identidad de Canarias

Su textura ligera y crujiente, junto con su sabor inconfundible, los han convertido en el snack favorito de muchas generaciones de canarios.

Con el paso de los años, la compañía ha evolucionado hasta convertirse en un referente de la industria alimentaria canaria, manteniendo sus raíces familiares y su compromiso con la calidad.

Munchitos Cheese & Onion ya se promociona como edición limitada, por lo que su permanencia en los establecimientos dependerá de la duración de la campaña y de las existencias disponibles.

Para quien desee probar esta edición estival de Cheese & Onion, el recomendable consultar la disponibilidad en los establecimientos habituales de Canarias: hipermercados, supermercados, tiendas de barrio, bares y cafeterías. El producto permanecerá en los anaqueles mientras dure la campaña promocional y existan existencias, por lo que se aconseja adquirirlo durante las próximas semanas para evitar quedarse sin esta edición de coleccionista.