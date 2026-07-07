Canarias estará bajo noches tropicales con alta humedad hasta el viernes

La Aemet advierte de noches tropicales y ecuatoriales en Canarias hasta el viernes, con temperaturas mínimas que no bajarán de los 25-27 grados en las zonas más afectadas, dificultando el descanso nocturno.

Cielos despejados y calor extremo marcan el episodio de altas temperaturas en Canarias, con mínimas que dificultan el descanso nocturno.

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LO ESENCIAL Temperaturas mínimas de 25-27 grados en zonas afectadas de Canarias, imposibilitando el descanso. Máximas de hasta 40 grados en medianías de Gran Canaria este miércoles, según la Aemet. Alertas naranjas activadas en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura hasta el jueves. Alivio térmico a partir del viernes, con descenso progresivo de las temperaturas.

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Canarias afronta un episodio de calor extremo caracterizado por noches tropicales y ecuatoriales que dificultarán significativamente el descanso nocturno de la población. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos en color naranja para las cumbres, el este, sur y oeste de Gran Canaria, así como para Lanzarote y Fuerteventura, entre las 11:00 y las 20:00 horas del martes, por la persistencia de un patrón meteorológico caracterizado por temperaturas máximas excepcionales durante el día y mínimas que apenas descienden durante la noche.

Temperaturas nocturnas que impiden el sueño en Canarias

En Gran Canaria, los termómetros no bajarán de 26 a 28 grados, lo que impide que el cuerpo se recupere adecuadamente del estrés térmico acumulado durante el día. Este fenómeno afecta especialmente a las medianías por encima de los 600 metros de altitud, donde la población experimenta una dificultad significativa para conciliar el sueño.

Las noches ecuatoriales se diferencian de las noches tropicales en que el mercurio no desciende de 25 grados, frente a los 20 grados que caracterizan a las tropicales.

En La Gomera, El Hierro, las cumbres y el oeste de La Palma, así como el este, sur y oeste de Tenerife y su área metropolitana, se esperan máximas de 36 grados con mínimas que tampoco bajarán de los 25-27 grados. El norte de Gran Canaria y el resto de islas, con la excepción del norte de Tenerife y el este de La Palma, registrarán avisos en amarillo porque se esperan máximas de 34 grados, aunque en medianías superiores a los 600 metros las mínimas apenas descienden de los 25-27 grados en Canarias.

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Cómo se origina este fenómeno y cuándo remitirá en Canarias

Las altas temperaturas nocturnas se alcanzan por el calentamiento del agua del mar, el efecto isla de calor en las ciudades y los vientos cálidos y secos que provienen de la masa de aire continental africano que afecta al archipiélago. La AEMET prevé que el calor comience a dar un ligero respiro a partir del jueves, cuando se espera un descenso moderado de las temperaturas, aunque el ambiente seguirá siendo muy caluroso en buena parte de Canarias. Las máximas continuarán superando de forma generalizada los 30-32 grados, con valores entre 37 y 39 grados en medianías orientadas al sur, este y oeste de Gran Canaria.

Para el viernes se espera el mayor alivio térmico, cuando una vaguada atlántica favorecerá un descenso más generalizado de los termómetros. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso en costas e islas más orientales, siendo de moderado a notable en el interior. Sin embargo, en las zonas de mayor afectación de Gran Canaria podrán quedar por encima de 25 grados. También bajarán las máximas, con un descenso que podrá ser notable en zonas de interior y ligero en las costas del norte.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por temperaturas máximas para todo el archipiélago desde el mediodía del lunes, en respuesta a la masa de aire cálido y seco de origen continental africano que impacta con especial intensidad en medianías. El Gobierno regional también mantiene la alerta por riesgo de incendios forestales en El Hierro, La Palma, Tenerife, La Gomera (en la vertiente norte solo por encima de los 400 metros) y Gran Canaria por encima de los 400 metros de altitud.

Recomendaciones prácticas para la población afectada

Se recomienda consultar diariamente los avisos de la AEMET, que actualiza sus mapas de avisos por colores en tiempo real. El viernes marcará el inicio del descenso térmico generalizado, momento en el que la población podrá esperar noches más templadas y un descanso más reparador.