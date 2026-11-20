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Cada vez más canarios eligen el barco para cruzar a la Península con su propio coche o para hacer escapadas a otras islas. Repasamos las rutas, los tiempos y los trucos para organizar el viaje sin sorpresas.

Para quien vive en Tenerife, el avión suele ser la primera opción para salir de la isla. Pero hay viajes en los que el barco gana por goleada: una mudanza, unas vacaciones largas en la Península con el coche cargado o simplemente las ganas de viajar sin límites de equipaje.

Cruzar a la Península con tu coche

Las conexiones marítimas entre Canarias y la Península salen de dos puertos andaluces. Desde Huelva opera Fred. Olsen Express, que une el puerto onubense con Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria a bordo del Buenavista Express: unas 33 horas de travesía hasta el primer puerto de llegada y unas 40 hasta el segundo. Desde Cádiz, Baleària Canarias (la antigua Naviera Armas) conecta con varias islas, entre ellas Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. Con más de un día de navegación, lo habitual es reservar camarote y tomarse el trayecto como parte del viaje.

La gran ventaja es poder llevar tu propio vehículo. Para quien va a pasar varias semanas fuera, el ahorro frente a alquilar un coche en destino es considerable. Antes de reservar conviene comparar horarios y tarifas de las distintas navieras: las diferencias de precio pueden ser notables según la fecha y el tipo de acomodación. Comparadores como Clickferry reúnen en un mismo sitio las opciones de ferry a Canarias desde la Península y facilitan ver de un vistazo qué salida encaja mejor con cada plan.

Un par de consejos prácticos: reserva con antelación en Navidad, Semana Santa y verano, cuando las plazas para vehículos vuelan, y revisa con calma la documentación del coche y lo que puedes llevar a bordo.

Mudanzas, mascotas y equipaje sin límite

El barco es la opción natural para quien se muda. Además del coche, se pueden embarcar furgonetas, autocaravanas o remolques, con una tarifa que depende de las medidas del vehículo. Por eso conviene tener a mano el largo y el alto exactos al hacer la reserva: un error en las medidas puede encarecer el billete en el puerto.

También es una buena alternativa para viajar con animales de compañía, que en el avión lo tienen más complicado. Las navieras admiten mascotas con distintas condiciones (camarotes adaptados, zonas específicas o perreras), así que merece la pena revisar las normas de cada una antes de elegir salida.

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Y para quien viaja con el maletero lleno, la gran diferencia frente al avión es evidente: el equipaje va dentro del coche, sin pesajes ni suplementos.

Escapadas entre islas: La Gomera, a un paso

El barco también es la forma más cómoda de descubrir el resto del archipiélago. Desde Tenerife, la escapada más clásica es La Gomera: el trayecto entre Los Cristianos y San Sebastián de La Gomera dura en torno a una hora y tiene varias salidas diarias, operadas por Fred. Olsen Express y Baleària Canarias (la antigua Naviera Armas).

Con un ferry de Tenerife a La Gomera a primera hora se puede recorrer el Parque Nacional de Garajonay, comer en Hermigua o Valle Gran Rey y volver a casa por la tarde. Si se dispone de un fin de semana, merece la pena cruzar con el coche y dormir en la isla para disfrutar de sus miradores al atardecer.

La Gomera no es la única opción. Desde Los Cristianos también salen barcos hacia El Hierro, una isla perfecta para desconectar unos días, y desde Santa Cruz hay conexiones con Gran Canaria y La Palma. Para quien tiene unos días libres, encadenar dos o tres islas en barco y con el propio coche es una forma distinta de conocer Canarias sin depender de aeropuertos.

Un consejo para las escapadas interinsulares: en puentes y fines de semana largos, las plazas para vehículos se llenan antes que las de pasajeros. Si el plan es cruzar con coche, mejor reservar en cuanto se tenga la fecha clara.

Comparar antes de reservar

Con varias navieras, puertos y tipos de acomodación en juego, comparar es la forma más sencilla de no pagar de más. Clickferry, una plataforma malagueña especializada en billetes de barco, reúne en una sola búsqueda los horarios y precios de las navieras que operan en Canarias, tanto en las líneas con la Península como en los trayectos entre islas.

El proyecto nació precisamente pensando en quienes viven en territorios insulares, para los que el barco no es solo turismo sino un transporte esencial. Desde el buscador o desde su aplicación móvil se pueden filtrar las salidas por fecha, añadir el vehículo y ver qué combinación sale mejor para cada viaje, sin tener que ir naviera por naviera.

Planificar sin sorpresas

Tanto para la Península como para los saltos entre islas, la clave está en planificar: comparar navieras, revisar horarios de temporada y reservar pronto si se viaja con vehículo. El mar sigue siendo, para muchos canarios, la manera más tranquila de empezar el viaje.