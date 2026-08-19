Canarias confirma el primer caso del virus del Nilo Occidental: qué significa y que peligros hay

Las autoridades sanitarias de Canarias han identificado el primer caso de esta enfermedad transmitida por mosquitos en el archipiélago. El virus ya circula en el resto de España con transmisión local.

La fiebre del Nilo Occidental se transmite por picaduras de mosquitos del género Culex, especialmente activos al atardecer.

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LO ESENCIAL Canarias registra el primer caso confirmado de fiebre del Nilo Occidental en la región. La infección se transmite principalmente por picaduras de mosquitos del género Culex. En España se han detectado 19 casos en Andalucía hasta el 6 de agosto de 2026. La enfermedad puede causar desde síntomas leves hasta formas neuroinvasivas graves en casos excepcionales.

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Las autoridades sanitarias de Canarias han confirmado el primer caso de fiebre del Nilo Occidental en el archipiélago. Se trata de un hallazgo significativo que marca la llegada del virus a la región insular y que activa el protocolo de vigilancia epidemiológica en las islas.

La detección de este caso en Canarias se produce en el contexto de una temporada de transmisión local activa en España. Hasta el 6 de agosto de 2026, Andalucía había registrado un total de 19 casos humanos confirmados. De estos, 13 presentaron enfermedad leve, mientras que seis evolucionaron hacia formas neuroinvasivas, que son las manifestaciones más graves de la infección. En Andalucía también se ha registrado un fallecimiento relacionado con la enfermedad.

La fiebre del Nilo Occidental es una enfermedad causada por un virus de la familia Flaviviridae que afecta principalmente a aves, aunque también puede infectar a mamíferos, incluidos los seres humanos. El virus se transmite mediante la picadura de mosquitos, especialmente los del género Culex, que son particularmente activos durante los meses cálidos y al atardecer.

Síntomas y transmisión en Canarias

En la mayoría de los casos, la infección por el virus del Nilo Occidental puede ser completamente asintomática. Sin embargo, cuando la enfermedad se desarrolla, puede presentar síntomas variados. La forma leve incluye fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y, ocasionalmente, una erupción cutánea. Los síntomas suelen aparecer entre 2 y 14 días después de la picadura del mosquito infectado.

La enfermedad no se transmite de persona a persona a través del contacto directo. Esto significa que el cuidado de un paciente infectado no requiere medidas de aislamiento especiales más allá de las precauciones estándar. El riesgo real reside en la exposición a mosquitos infectados en el entorno. Los grupos de mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave son los adultos mayores y las personas con sistemas inmunitarios debilitados.

En Canarias, la vigilancia entomológica ha identificado la presencia de mosquitos vectores en diferentes zonas del archipiélago. Las autoridades sanitarias regionales mantienen un seguimiento activo de la circulación del virus mediante capturas y análisis de mosquitos, tal como establece el programa nacional de vigilancia coordinado por el Ministerio de Sanidad.

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Vigilancia y medidas preventivas en Canarias

El programa de vigilancia en Canarias forma parte del sistema nacional de alerta epidemiológica que monitoriza la presencia del virus en aves, caballos y humanos. Los laboratorios de referencia realizan análisis de muestras procedentes de pacientes con síntomas sospechosos y de vectores capturados en el campo.

Las recomendaciones para la población incluyen medidas de protección personal contra las picaduras de mosquitos, especialmente durante los meses de mayor transmisión. El uso de repelentes de insectos registrados, ropa que cubra la mayor parte del cuerpo y evitar la exposición durante las horas crepusculares son medidas efectivas para reducir el riesgo de infección.

A nivel nacional, España mantiene una transmisión local del virus desde hace varios años, principalmente en Extremadura y Andalucía. Sin embargo, el registro de casos en otras regiones indica que el patrón de distribución geográfica del virus se está ampliando. Los datos de vigilancia entomológica de 2025 muestran que los mosquitos infectados se detectaron en múltiples provincias, incluidas zonas de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.

No existe actualmente una vacuna disponible para humanos contra la fiebre del Nilo Occidental, ni tratamientos antivirales específicos para la infección establecida. El manejo clínico se centra en el tratamiento sintomático y el apoyo general del paciente. Los pacientes con formas neuroinvasivas pueden requerir hospitalización e intervenciones de cuidados intensivos.

Las autoridades sanitarias de Canarias han reforzado los sistemas de notificación en hospitales y centros de salud para identificar rápidamente nuevos casos. Se han establecido protocolos específicos para la toma de muestras en pacientes que presenten fiebre acompañada de síntomas neurológicos o erupción cutánea, especialmente en aquellos con antecedentes de exposición en zonas de transmisión conocida.

La detección de este primer caso en Canarias subraya la importancia de mantener una vigilancia constante y de que la población adopte medidas preventivas contra las picaduras de mosquitos durante toda la temporada de transmisión, que se extiende desde junio hasta octubre.