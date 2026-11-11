Charles deja veinte incidencias en Canarias y la AEMET ya pone fecha al final

Veinte incidentes, cero heridos y la AEMET dice que a partir de las nueve amaina

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LO ESENCIAL Veinte incidentes, cero heridos. Doce de ellos en Tenerife. Desde las nueve, a menos. La borrasca se desvió. Normalidad por la noche.

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La borrasca Charles ha dejado en Canarias según la AEMET una veintena de incidentes durante la madrugada, ninguno de ellos con heridos. Y la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apunta a que lo más duro del episodio ya ha quedado atrás.

El viento empieza a perder fuerza de forma progresiva a partir de las 09:00 horas de este miércoles.

El balance que maneja el 112 y la AEMET

El director del 112 Canarias, Moisés Sánchez, ha detallado el recuento de incidentes registrados desde la tarde del martes y hasta las 06:00 horas de este miércoles:

Una veintena de incidentes en el conjunto del archipiélago.

en el conjunto del archipiélago. Doce en Tenerife , la isla más afectada.

, la isla más afectada. Siete de esos doce por obstáculos a la circulación, con árboles o ramas caídas en la calzada, principalmente en el norte y en municipios como La Orotava e Icod de los Vinos .

por obstáculos a la circulación, con árboles o ramas caídas en la calzada, principalmente en el norte y en municipios como e . Sin heridos en ninguno de ellos.

en ninguno de ellos. En Gran Canaria, incidencias leves: caída de algún árbol y piedras sobre las calzadas, sin daños.

En cuanto al viento registrado, la madrugada dejó rachas de más de 100 km/h en Tenerife, La Palma y La Gomera, y valores muy próximos a esa cifra en Gran Canaria y El Hierro. El aeropuerto de La Palma marcó 117 km/h.

Son cifras serias, pero por debajo de los 140 km/h que Emergencias contemplaba para la mitad este y norte de La Palma y de los 136 previstos en el entorno del Teide.

Por qué Charles ha pegado menos de lo que avisó la AEMET

La explicación la ha dado el responsable de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, Federico Grillo: la borrasca se ha desplazado un poco respecto a lo previsto en su trayectoria, y durante su primera fase no ha sido tan intensa como se esperaba.

Es un recordatorio útil sobre cómo funcionan estas previsiones. Las cifras que publica la AEMET son máximos posibles en los puntos más expuestos, no una garantía de que vayan a registrarse en todas partes. Un desplazamiento de pocos kilómetros en la trayectoria cambia por completo el resultado sobre el terreno.

Ocurrió algo parecido con Bruna el fin de semana: las lluvias se quedaron muy por debajo de lo anunciado y el viento fue el único fenómeno que cumplió.

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Eso no convierte las medidas preventivas en un exceso. La alerta máxima, el mensaje ES-Alert enviado a los móviles de La Palma, isla de 86.100 habitantes, y la suspensión de clases presenciales en Tenerife, La Palma y La Graciosa se adoptaron con la información disponible y sobre un escenario que sí podía darse.

Lo que la AEMET prevé para el resto del día en Canarias

El episodio no ha terminado pero las clases se han suspendido en todas las islas de Tenerife. La AEMET mantiene para este miércoles cielos nubosos, precipitaciones moderadas y chubascos localmente fuertes y persistentes, que se desplazan de oeste a este.

Estos son los acumulados que contempla Emergencias:

La Palma. Hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y 60 en doce horas, con posibilidad de superarlos. Es la única isla con alerta por lluvias declarada.

Hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y 60 en doce horas, con posibilidad de superarlos. Es la única isla con alerta por lluvias declarada. Tenerife, La Gomera y El Hierro. Hasta 20 litros en una hora.

Hasta 20 litros en una hora. Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Localmente próximos a 15 litros en una hora.

En Gran Canaria se esperan chubascos fuertes y persistentes sobre todo en el suroeste, con rachas de 100 km/h que pueden superar los 110 en cumbres. En Lanzarote y Fuerteventura, los cielos se cubren desde el mediodía, con lluvias moderadas por la tarde y rachas que pueden alcanzar o superar los 90 km/h.

Llamativamente, las temperaturas suben: hasta 29 grados en Tenerife y 28 en Las Palmas de Gran Canaria.

Cuándo da la AEMET por cerrado el episodio en Canarias

Siguen activas la alerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago y la prealerta por riesgo de inundaciones, con previsión de fuerte marejada y mar gruesa en determinados sectores.

Según la previsión de la AEMET, el viento, las lluvias y la mala mar irán perdiendo fuerza a lo largo de la tarde, y la normalidad debería regresar a Canarias en torno a las 22:00 horas.

Hasta entonces, las recomendaciones siguen en pie: evitar desplazamientos innecesarios por zonas expuestas, asegurar objetos que puedan desprenderse y mantenerse alejado de muelles, espigones y áreas próximas al oleaje. Emergencias puede actualizar las situaciones declaradas en función de cómo evolucione la jornada.