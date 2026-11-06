Comprar el regalo es fácil, que llegue a Canarias es otra cosa

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La forma de encontrar regalos ha cambiado y ahora Internet amplía las opciones disponibles para los canarios. Esto, sin embargo, no elimina las diferencias logísticas entre la península y Canarias, ya que, como explica el análisis de comercio electrónico realizado por Idealo, el 54% de las tiendas online españolas no tiene envío a las islas Canarias. En este mismo análisis podemos encontrar que solo el 4% de las tiendas ofrece envío urgente y una de cada diez hace envíos a Canarias sin coste añadido. Esto explica un contexto muy concreto: encontrar un producto online no significa necesariamente que este pueda recibirse en los mismos plazos y condiciones que en otros puntos de España.

Lo que cambia en la práctica

Para la persona que compra desde Canarias, el calendario puede ser muy diferente. Un pedido físico necesita de una mayor planificación y puede estar sujeto a trámites como el DUA, además del sobrecoste vinculado a la gestión y la fiscalidad de las islas. El IGIC es parte de este contexto. Por ello, cuando vemos un precio en una ficha de producto no significa que ese vaya a ser el precio final que vayamos a pagar. Sobre todo, si son regalos de última hora que requieren de envíos urgentes. Si estas opciones de envío son limitadas, el margen para esperar a que llegue tu paquete también es más reducido. El comercio electrónico, aunque amplíe nuestras posibilidades, sigue condicionando el tiempo de espera para recibir el producto.

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La categoría que se comporta distinto

Sin embargo, existe una categoría de producto que es totalmente distinta: el producto digital. Al no necesitar transporte físico, no depende de una ruta de reparto entre la península y las islas. La entrega por correo electrónico permite que el destinatario reciba el código de manera instantánea. La forma en la que esto funciona es totalmente distinta a un envío físico que requiere preparación y entrega. Si tienes una fecha señalada, esta diferencia modifica totalmente tu calendario y simplifica la decisión de qué regalo comprar. Debes tener en cuenta las condiciones de cada tarjeta que fija el emisor en las tarjetas regalo.

Dónde se compran

Existen catálogos digitales que reúnen tarjetas de diferentes marcas en un mismo espacio. En España puedes encontrar el catálogo de tarjetaregalo.com, donde puedes consultar distintas tarjetas y adquirirlas de manera online. Este formato digital te permite recibir el código por correo electrónico, aunque debes tener en cuenta que el canje está sujeto a las condiciones de cada emisor. Esta parte es muy relevante en Canarias, ya que no debe darse por hecho que una tarjeta concreta pueda utilizarse desde allí. El catálogo funciona simplemente como punto de compra para facilitar el acceso y la búsqueda.

La logística es la clave

Este problema de logística marca un calendario totalmente distinto para las compras en Canarias y más en fechas importantes como la época navideña. No se trata de comprar de manera mejor o peor, sino adaptarse a tus circunstancias y encontrar el producto que más se adapte a ti. En España el catálogo de TarjetaRegalo.com reúne tarjetas regalo de distintas marcas que recibirás por correo electrónico sin necesidad de envío físico.