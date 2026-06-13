Cuándo se cobra la pensión y la paga extra de verano en 2026: las fechas confirmadas banco a banco

9 millones de pensionistas pendientes de la pensión. con la llegada del verano se acerca uno de los ingresos más esperados del año para los 9,4 millones de pensionistas que hay en España: la mensualidad de junio acompañada de la paga extra de verano. Es la primera de las dos pagas extraordinarias anuales (la segunda llega en noviembre) y supone un refuerzo económico fundamental para afrontar los gastos adicionales que trae consigo la temporada estival, especialmente las vacaciones, los aires acondicionados y los reagrupamientos familiares. La pregunta clave que se hacen miles de jubilados estos días es muy concreta: ¿qué día exacto llega el dinero a la cuenta?

La respuesta depende de tres factores: la fecha oficial fijada por la Tesorería General de la Seguridad Social, la política de cada entidad bancaria y la operativa interna de cada banco. La Seguridad Social ordena el pago a mes vencido (entre el 1 y el 4 del mes siguiente al devengo), pero la mayoría de bancos adelantan el ingreso varios días para facilitar la liquidez de sus clientes pensionistas.

Las fechas previstas, banco a banco para la pensión

Para junio de 2026, las fechas confirmadas o previstas de ingreso de la pensión más la paga extra de verano son las siguientes:

Bankinter : lunes 22 de junio.

: lunes 22 de junio. Unicaja : lunes 22 de junio.

: lunes 22 de junio. Banco Santander : entre el martes 23 y el jueves 25 de junio (según fuente).

: entre el martes 23 y el jueves 25 de junio (según fuente). CaixaBank : miércoles 24 de junio.

: miércoles 24 de junio. BBVA : jueves 25 de junio.

: jueves 25 de junio. Banco Sabadell : jueves 25 de junio.

: jueves 25 de junio. ING : jueves 25 de junio.

: jueves 25 de junio. Ibercaja : jueves 25 de junio.

: jueves 25 de junio. Abanca : jueves 25 de junio.

: jueves 25 de junio. Kutxabank y Laboral Kutxa : jueves 25 de junio.

: jueves 25 de junio. Cajamar : jueves 25 o viernes 26 de junio.

: jueves 25 o viernes 26 de junio. Caja de Ingenieros y Caja Rural: jueves 25 de junio.

Bankinter y Unicaja se sitúan, un mes más, como las entidades que más adelantan el ingreso a sus clientes, con previsión para el lunes 22 de junio. CaixaBank mantiene su tradicional política de pago en el día 24. La mayoría de las grandes entidades del país concentrará el grueso de los abonos entre el miércoles 24 y el jueves 25 de junio.

Para junio de 2026 el día 25 cae en jueves, lo que facilita que la gran mayoría de las entidades bancarias realicen el abono sin retrasos por fines de semana o festivos nacionales.

Qué pensionistas reciben la paga extra

La paga extra de verano con la pensión se abona junto a la mensualidad de junio a todos los pensionistas que cobran las llamadas pensiones contributivas de la Seguridad Social, entre las que se incluyen las de jubilación, viudedad, incapacidad permanente y orfandad. Estas pensiones se abonan habitualmente en 14 pagas anuales: 12 mensualidades ordinarias más 2 pagas extraordinarias (verano y Navidad).

Quedan fuera del régimen de pagas extras las pensiones no contributivas, las pensiones de Clases Pasivas del Estado (régimen especial de funcionarios anteriores a 2011) y algunos regímenes específicos que se abonan en 12 mensualidades anuales con la cuantía ya prorrateada. En estos casos, los pensionistas recibirán únicamente su mensualidad habitual de junio.

Si tu día cae en fin de semana o festivo

En 2026, el día 25 cae en jueves, lo que hace que la jornada principal de pagos coincida con un día hábil normal. Sin embargo, conviene recordar la regla general: si la fecha habitual de ingreso coincide con un sábado, un domingo o un festivo nacional, los bancos pueden adelantar el pago al día hábil inmediatamente anterior o, según la entidad, retrasarlo al siguiente día hábil. La política exacta varía según el banco, por lo que conviene consultar la app o la oficina bancaria en caso de duda.

El impacto en Canarias: 328.000 pensionistas

En el archipiélago canario para la pensión residen alrededor de 328.000 pensionistas, según los últimos datos publicados por la Seguridad Social. Para muchos de ellos, la paga extra de verano es un ingreso clave en una región donde el coste de vida ha aumentado significativamente en los últimos años por el encarecimiento de la vivienda y de los suministros básicos. Las entidades con mayor penetración en el archipiélago (CaixaBank, BBVA, Banco Santander y Cajamar) aplicarán el mismo calendario que en el resto del país, sin diferencias específicas para los clientes canarios.

Una paga marcada por la revalorización del 2,7%

La paga extra de junio de 2026 incorpora ya la revalorización del 2,7% aprobada por el Real Decreto 39/2026 con efectos del 1 de enero. Esa subida supone un incremento bruto que, en el caso de la pensión máxima (3.359,6 euros mensuales), se traduce aproximadamente en 92 euros más al mes respecto a 2025. No obstante, conviene recordar que la subida bruta no llega íntegra al bolsillo del pensionista: el IRPF puede absorber, en algunos perfiles concretos, hasta el 43% del incremento aprobado, una matización que ya analizamos en una pieza anterior sobre la repercusión fiscal de la revalorización.

Para conocer con seguridad la fecha del ingreso de la pensión, lo más fiable es consultar la app o la sede electrónica del banco correspondiente, ya que las fechas indicadas pueden variar ligeramente según la operativa interna de cada entidad. La Seguridad Social no comunica de manera individualizada el día exacto del ingreso a cada pensionista: esa decisión depende de la política de adelanto que aplique el banco a sus clientes.