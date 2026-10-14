De la obligación al negocio: cómo las nuevas normativas europeas están redefiniendo la ciberseguridad corporativa

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La evolución del marco regulatorio europeo está situando la gestión del riesgo tecnológico y el cumplimiento normativo entre las prioridades estratégicas de las organizaciones.

Las empresas están incorporando la ciberseguridad a ámbitos cada vez más vinculados con la gestión empresarial. La protección de sistemas y datos, la identificación de activos críticos y la evaluación de riesgos requieren una coordinación creciente entre las áreas tecnológicas y las responsables de gobierno y cumplimiento.

La transformación de los entornos tecnológicos amplía los riesgos

El crecimiento de los entornos cloud, la dependencia de proveedores externos y la proliferación de aplicaciones interconectadas han ampliado la superficie tecnológica que las organizaciones deben supervisar. Ante este escenario, la capacidad para identificar vulnerabilidades, monitorizar los sistemas y responder ante incidentes adquiere una importancia creciente.

Disciplinas como la seguridad cloud, la seguridad de aplicaciones y la seguridad ofensiva forman parte de las estrategias destinadas a reforzar la protección de estos entornos. A ellas se suman la monitorización y la gestión de eventos de seguridad, que permiten mejorar la capacidad de detección y respuesta de las organizaciones.

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El GRC conecta seguridad, riesgo y cumplimiento

La evolución normativa también está reforzando la necesidad de coordinar los controles técnicos con los procesos de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento (GRC). Para las empresas, esto implica adaptar políticas, procedimientos y mecanismos de control a sus propios riesgos, actividad y entorno regulatorio.

En este contexto, Qualoom Expertise Technology desarrolla servicios tecnológicos dirigidos a la protección y evolución de los entornos digitales de las organizaciones.

Su área de Ciberseguridad y GRC integra servicios relacionados con la gestión de eventos e incidencias de seguridad, seguridad ofensiva, seguridad cloud, seguridad de aplicaciones y seguridad gestionada.

La convergencia entre regulación, tecnología y gestión del riesgo está haciendo que la ciberseguridad ocupe un espacio cada vez más relevante en la estrategia de las organizaciones, con impacto tanto en su capacidad operativa como en la confianza de clientes y colaboradores.