De Los Cristianos a San Sebastián de la Gomera: guía práctica para cruzar entre islas

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

Si vas a cruzar de Tenerife a La Gomera, lo más cómodo es que prepares el viaje pensando en tres momentos: cómo llegar al puerto de Los Cristianos, cómo vas a embarcar y qué harás cuando desembarques en San Sebastián. La travesía es corta, pero la experiencia cambia bastante si llevas coche, dependes del transporte público o necesitas enlazar con otro punto de la isla.

En 2026 hay conexiones a diario durante todo el año y una duración habitual cercana a los 50 minutos. Los horarios cambian según el día, así que no te quedes con una hora vista semanas antes: comprueba siempre la salida concreta antes de desplazarte al puerto, sobre todo en fines de semana, verano o fechas de alta demanda.

En la ruta marítima de Tenerife a La Gomera encontrarás varias salidas al día desde Los Cristianos hacia San Sebastián. Ferryhopper muestra hasta 9 travesías diarias en 2026 con Fred. Olsen Express y con Baleària. Para ti, eso significa que puedes comparar horarios, precios y disponibilidad antes de decidir con qué compañía viajar.

Cómo llegar al puerto de Los Cristianos con margen

Si ya estás en el sur de Tenerife, llegar al puerto es sencillo, pero te recomendamos que no calcules el trayecto al minuto. Los Cristianos concentra tráfico local, pasajeros de ferry y visitantes, y en horas punta puedes notar que las calles están concurridas antes incluso de entrar en la zona portuaria. Si vas a pie, intenta estar allí entre 30 y 60 minutos antes; si llevas vehículo, reserva al menos una hora y revisa la hora límite que figura en tu billete.

Si llegas desde el Aeropuerto Tenerife Sur, puedes utilizar la línea 40 de TITSA hacia Los Cristianos y Costa Adeje. Desde otros puntos de la isla tendrás que combinar líneas o valorar taxi, coche de alquiler o traslado privado. En cualquier caso, mira no solo la hora de salida del ferry, sino también el tiempo que necesitas para llegar desde tu parada hasta la terminal.

Horarios, compañías y precios: ¿qué debes comprobar antes de reservar?

Los horarios no son idénticos todos los días. Fred. Olsen Express anuncia hasta 5 salidas diarias en esta conexión y Baleària cubre hasta 4 travesías al día. En Ferryhopper, puedes ver en un mismo sitio todas a la vez. Cuando elijas, fíjate también en la hora de vuelta si piensas volver el mismo día, porque una ida cómoda puede dejar de serlo si la vuelta no encaja con tus planes.

En cuanto al precio, úsalo como referencia y no como cifra fija. En 2026 hay billetes sencillos para adulto en torno a los 40-46 € en varias salidas, aunque el importe final cambia según la compañía, la fecha, la tarifa, las promociones y los descuentos aplicables. Si resides en Canarias, viajas con peques o llevas vehículo, comprueba el precio final después de introducir todos los datos, no solo el importe inicial que ves en el buscador.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

Si viajas con coche, moto o furgoneta

Llevar tu propio vehículo puede facilitarte mucho el viaje si quieres moverte por La Gomera sin depender de los horarios de las guaguas. Al reservar, tendrás que indicar el tipo de vehículo y, cuando corresponda, sus dimensiones. Hazlo con datos reales, porque el espacio del garaje se organiza según las características de los vehículos que embarcan.

También conviene llegar antes que un pasajero a pie. Las condiciones cambian en función de la naviera, pero como referencia general se recomienda presentarse con al menos 1 hora de margen y seguir la hora límite indicada en tu billete. Una vez embarques, tendrás que dejar el vehículo en la cubierta del garaje y pasar a la zona de pasajeros. No olvides preparar antes lo que quieras llevar contigo durante los 50 minutos de travesía.

Si el coche es de alquiler, revisa el contrato antes de reservar el ferry. Algunas empresas permiten moverlo entre islas y otras pueden exigir autorización. No des por hecho que puedes embarcarlo solo porque el ferry admita vehículos: lo importante es que la empresa de alquiler también te autorice a sacarlo de Tenerife.

¿Qué encontrarás al llegar a San Sebastián de la Gomera?

Al desembarcar estarás junto al centro de San Sebastián, así que si tu alojamiento o tu primera visita está en la capital podrás continuar a pie en pocos minutos. Esta cercanía te facilita mucho una escapada corta, porque no necesitas otro traslado solo para entrar en el núcleo urbano.

Si vas a seguir hacia otras zonas de la isla, tienes varias opciones. GuaguaGomera cuenta con parada en la Estación Marítima y desde allí puedes utilizar la línea 1 hacia Valle Gran Rey, la línea 2 hacia Vallehermoso y la línea 3 hacia Alajeró. Si tu destino es el aeropuerto, también puedes enlazar con la línea 7 desde San Sebastián. Revisa los horarios antes de desembarcar, porque las frecuencias insulares no funcionan como una red urbana de gran ciudad.

También puedes coger un taxi en el propio puerto de San Sebastián. Esta opción te puede resultar más práctica si viajas con mucho equipaje, llegas fuera de una buena combinación de guaguas o necesitas ir directamente a un alojamiento alejado. Si vas a recorrer varios municipios o quieres parar en miradores y senderos, llevar tu coche o alquilar uno al llegar te dará más libertad para organizar el día.

Cómo elegir la opción que mejor te funcione

Si eres residente y haces esta conexión con frecuencia, probablemente te interese priorizar horarios, descuentos y flexibilidad para modificar el billete. Si vienes de visita, piensa más en el conjunto del viaje: cómo llegarás a Los Cristianos, cuánto equipaje llevas, si vas a necesitar coche en La Gomera y a qué hora quieres volver. La mejor salida no siempre es la más barata, sino la que te ahorra esperas y conexiones incómodas.

Antes de cerrar la reserva, comprueba de nuevo la naviera, la hora, la tarifa, las condiciones del vehículo y la política de cambios. Los horarios y los precios pueden variar, así que una guía como esta te sirve para organizarte, pero tu billete y la información vigente de la naviera son los que deben marcar la planificación final. Con este último repaso, la travesía entre Los Cristianos y San Sebastián se convierte en un trayecto sencillo y fácil de integrar en tu viaje entre islas.