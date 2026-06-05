Dónde Encontrar Profesores Particulares en España: Las 7 Mejores Opciones de 2026

Encontrar un profesor particular en España es más sencillo que nunca gracias a la amplia oferta de plataformas especializadas en educación. Ya sea para reforzar asignaturas escolares, aprender un idioma, preparar oposiciones o adquirir nuevas competencias profesionales, hoy existen múltiples opciones que permiten conectar con profesores cualificados tanto online como de forma presencial.

La demanda de clases particulares sigue creciendo entre familias, estudiantes universitarios y profesionales que buscan una formación más personalizada y flexible. Además, muchas plataformas han ampliado su oferta para incluir programas específicos para niños, adolescentes y adultos que desean mejorar sus habilidades laborales.

A continuación, repasamos las mejores plataformas para encontrar profesores particulares en España en 2026.

1. Tusclasesparticulares

Tusclasesparticulares se ha consolidado como una de las plataformas educativas más populares de España. Su amplia comunidad de profesores permite encontrar apoyo académico, clases de idiomas, música, informática, preparación de oposiciones y formación especializada para profesionales.

La plataforma destaca por ofrecer opciones tanto online como presenciales en prácticamente cualquier ciudad española. Los estudiantes pueden consultar valoraciones, comparar precios y elegir el profesor que mejor se adapte a sus objetivos.

Ideal para:

Estudiantes, familias y profesionales que buscan una gran variedad de materias y modalidades de aprendizaje.

Características principales:

Clases online y presenciales

Miles de profesores en toda España

Amplia oferta académica y profesional

Valoraciones verificadas de estudiantes

Búsqueda por ciudad, materia y nivel educativo

Cursos populares:

Refuerzo escolar para primaria y secundaria

Inglés para niños y adolescentes

Preparación de Selectividad y exámenes oficiales

Programación y competencias digitales

Inglés profesional y formación corporativa

Veredicto:

Una de las plataformas más completas para encontrar profesores particulares adaptados a cualquier etapa educativa o profesional.

2. GoStudent

GoStudent ha experimentado un gran crecimiento en España gracias a su enfoque estructurado y a su modelo de aprendizaje personalizado. La plataforma conecta a los estudiantes con profesores seleccionados y ofrece seguimiento continuo del progreso académico.

Su oferta está especialmente orientada a estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato, aunque también cuenta con programas para adultos que desean mejorar idiomas o desarrollar competencias profesionales.

Ideal para:

Familias que buscan apoyo educativo continuado y seguimiento personalizado.

Características principales:

Tutorías online individuales

Profesores seleccionados y evaluados

Seguimiento del rendimiento académico

Planes de aprendizaje personalizados

Atención a estudiantes de diferentes edades

Cursos populares:

Matemáticas y ciencias para ESO y Bachillerato

Apoyo escolar para niños

Inglés para estudiantes

Preparación de exámenes oficiales

Desarrollo de habilidades profesionales

Veredicto:

Una excelente opción para quienes buscan una experiencia educativa más guiada y un seguimiento constante del progreso del alumno.

3. Superprof

Superprof cuenta con una de las mayores redes de profesores particulares del mercado. La plataforma permite encontrar especialistas en materias académicas, idiomas, música, deporte y actividades creativas.

Gracias a su enorme catálogo, resulta fácil comparar diferentes perfiles y presupuestos antes de tomar una decisión.

Ideal para:

Personas que desean acceder a una gran variedad de profesores y disciplinas.

Características principales:

Amplia base de profesores

Clases online y presenciales

Gran diversidad de materias

Perfiles detallados

Opciones para diferentes presupuestos

Veredicto:

Una plataforma versátil para quienes desean comparar múltiples alternativas antes de elegir.

4. Classgap

Classgap está especializada en enseñanza online y ofrece una experiencia completamente digital. Su plataforma incorpora herramientas para videollamadas, intercambio de documentos y colaboración en tiempo real.

Esto facilita la organización de las clases y permite a los estudiantes acceder a profesores de cualquier lugar.

Ideal para:

Usuarios que prefieren estudiar exclusivamente online.

Características principales:

Aula virtual integrada

Clases en directo

Profesores nacionales e internacionales

Herramientas colaborativas

Horarios flexibles

Cursos populares:

Idiomas

Matemáticas

Programación

Apoyo universitario

Formación profesional

Veredicto:

Una alternativa muy interesante para quienes valoran la flexibilidad del aprendizaje online.

5. Preply

Preply es especialmente conocida por su oferta de clases de idiomas. La plataforma conecta estudiantes con profesores de distintos países y permite acceder a clases impartidas por hablantes nativos.

Aunque su fortaleza principal son los idiomas, también ofrece apoyo en otras áreas educativas.

Ideal para:

Estudiantes y profesionales que desean mejorar sus habilidades lingüísticas.

Características principales:

Amplia red de profesores de idiomas

Clases 100% online

Profesores nativos disponibles

Horarios flexibles

Planes personalizados

Cursos populares:

Inglés para niños

Inglés de negocios

Español para extranjeros

Francés y alemán

Preparación de certificaciones oficiales

Veredicto:

Una de las mejores opciones para quienes buscan aprender idiomas con profesores de todo el mundo.

6. Cronoshare

Cronoshare es conocida principalmente como plataforma de servicios profesionales, pero también cuenta con una sección dedicada a profesores particulares.

Los usuarios pueden solicitar presupuestos y recibir propuestas de profesores cercanos a su ubicación.

Ideal para:

Personas interesadas en encontrar clases presenciales cerca de casa.

Características principales:

Solicitud de presupuestos personalizados

Profesores locales

Modalidad online y presencial

Diversas especialidades

Comparación de propuestas

Veredicto:

Especialmente útil para quienes priorizan la proximidad geográfica y las clases presenciales.

7. Apprentus

Apprentus ofrece acceso a profesores especializados en formación académica, idiomas, música y desarrollo profesional. La plataforma permite encontrar tutores para objetivos muy específicos y adaptar el aprendizaje a las necesidades de cada estudiante.

Ideal para:

Estudiantes y profesionales que buscan formación personalizada.

Características principales:

Clases online y presenciales

Amplia oferta de idiomas

Formación académica y profesional

Horarios adaptables

Comparación de perfiles

Cursos populares:

Idiomas para empresas

Refuerzo escolar

Música

Informática

Preparación de exámenes

Veredicto:

Una plataforma sólida para quienes desean un aprendizaje individualizado y orientado a objetivos concretos.

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la mejor plataforma para encontrar profesores particulares en España?

Depende de tus objetivos. Tusclasesparticulares, GoStudent y Superprof destacan por la amplitud de su oferta y la calidad de sus profesores.

¿Existen plataformas con clases para niños?

Sí. Tusclasesparticulares, GoStudent y Preply cuentan con programas y profesores especializados en educación infantil y apoyo escolar.

¿Pueden los profesionales encontrar formación especializada?

Sí. Muchas plataformas ofrecen cursos de idiomas para negocios, programación, habilidades digitales, preparación de certificaciones y desarrollo profesional.

¿Puedo encontrar clases online y presenciales?

La mayoría de las plataformas ofrecen ambas modalidades, aunque algunas como Classgap están centradas principalmente en la enseñanza online.

¿Qué materias son las más demandadas?

Las más populares incluyen inglés, matemáticas, física, química, programación, música, preparación de oposiciones y formación empresarial.