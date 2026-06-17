El Colegio Echeyde II recibe el premio del concurso escolar de Canalink

El Colegio Echeyde II, de San Cristóbal de La Laguna, recibió hoy la dotación económica de 6.000 euros concedida por Canalink, tras resultar ganador del concurso escolar ‘Conecta con los cables submarinos de fibra óptica en Canarias’, una iniciativa destinada a acercar al alumnado al papel estratégico de las telecomunicaciones en el archipiélago.

El reconocimiento distingue el trabajo desarrollado por una alumna de 3º de ESO del centro, Arabia Yamiley Mendoza Gutiérrez, cuya propuesta fue seleccionada por el jurado para dar nombre a las nuevas infraestructuras submarinas de fibra óptica que Canalink desplegará en Canarias. Los nombres elegidos, ’Atlántica’, ‘Teide’ y ‘Alisios’, identificarán tres de las principales conexiones que reforzarán la conectividad digital del archipiélago durante las próximas décadas.

En concreto, Atlántica será la denominación para el Proyecto RING, el sistema de cables de alta capacidad que formará un anillo uniendo Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

Por otro lado, Teide dará nombre a la conexión submarina que enlazará Tenerife con la isla de El Hierro, mientras que Alisios identificará el futuro ramal internacional que conectará Fuerteventura con Tarfaya, en Marruecos.

El centro destinará la aportación económica recibida a la mejora de los recursos tecnológicos y educativos, contribuyendo a fortalecer las herramientas de aprendizaje y a fomentar el interés del alumnado por la innovación, la ciencia y las tecnologías de la información.

El consejero de Investigación, Desarrollo e Innovación del Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez, señaló que iniciativas como esta “permiten acercar al alumnado proyectos tecnológicos de gran relevancia para Canarias y demostrar que la innovación también se construye desde las aulas”. Asimismo, destacó que los nombres seleccionados “reflejan la capacidad de los jóvenes para conectar el futuro digital de las islas con su identidad y su entorno”. Por su parte, el consejero delegado de Canalink, Rubén Molowny, agradeció la participación de los estudiantes del centro educativo y subrayó que “su respuesta ha superado las expectativas, aportando ideas creativas y perfectamente alineadas con el espíritu de las infraestructuras”.

La alumna ganadora, Arabia Yamiley Mendoza, destacó que “ver que una idea que surgió en el aula pueda acabar dando nombre a infraestructuras reales es algo que todavía me cuesta creer”. También señaló que el proceso del concurso “ha sido una experiencia muy especial, porque nos ha permitido aprender sobre tecnología, pero también pensar en lo que representa Canarias y su conexión con el mundo”.

Acerca de Canalink

Canalink es una empresa de referencia en el sector de las telecomunicaciones submarinas a nivel nacional e internacional que presta servicio a operadores como Vodafone, Masorange y Maroc Telecom, entre otros. Dependiente del Cabildo Insular de Tenerife, el objetivo de la compañía es conectar Canarias con el mundo, a través de nuevas tecnologías y soluciones de conectividad a medida de cada cliente.