El Gobierno de Canarias cierra en Gran Canaria el primer proceso de participación pública de su nueva Estrategia de Movilidad

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad celebra el último taller de MOVIC tras un proceso que ha recorrido las ocho islas y en el que han participado más de un centenar de personas

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha concluido hoy en Gran Canaria el primer proceso de participación pública de la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de las Islas Canarias (MOVIC), tras la celebración de talleres en las ocho islas del archipiélago, en los que han participado más de un centenar de representantes de Administraciones públicas, agentes vinculados a las infraestructuras viarias y al transporte, así como diversos colectivos vecinales.

La jornada contó con la participación del viceconsejero de Infraestructuras, Francisco Javier González; el vicepresidente primero y Comisionado Insular de Gran Canaria de la FECAM, Óscar Hernández; y el ingeniero de Caminos y especialista en movilidad sostenible y transporte, Julián Sastre.

Francisco Javier González señaló que “esta primera fase de participación pública de MOVIC ha sido fundamental para construir una estrategia basada en la realidad de cada una de las islas y en la experiencia directa de quienes viven y trabajan la conectividad en el territorio”.

El viceconsejero destacó que estos talleres “han sido un elemento clave, ya que han aportado una visión cualitativa imprescindible para completar el documento de análisis y diagnóstico de la movilidad en Canarias, gracias a la participación activa de técnicos de cabildos y ayuntamientos, agentes del transporte, asociaciones y ciudadanía en general”.

Respecto al taller celebrado en Gran Canaria, apuntó que “hemos constatado la coincidencia generalizada en los principales retos de movilidad del conjunto de la isla, especialmente en lo relativo a la congestión de la GC-1, las dificultades de conexión entre municipios y la necesidad de seguir avanzando en un modelo más equilibrado y sostenible”.

Por su parte, Oscar Hernández destacó el taller MOVIC como “un espacio de encuentro, escucha y reflexión conjunta” sobre un ámbito esencial para la calidad de vida de la ciudadanía y el desarrollo de los territorios.

Hérnández subrayó que “Gran Canaria afronta importantes retos en esta materia de movilidad, debido a su elevada concentración poblacional, su actividad económica y los desplazamientos diarios entre municipios, especialmente hacia las principales áreas urbanas y polos de empleo, formación y servicios”. En este sentido, defendió la necesidad de avanzar hacia medidas “más eficientes, sostenibles e inclusivas”, basadas en la mejora del transporte público, la intermodalidad y la coordinación entre Administraciones.

Propuestas

Durante la jornada se desarrollaron distintas dinámicas participativas destinadas a recoger la percepción de los asistentes sobre sus desplazamientos cotidianos, los principales retos y las oportunidades de mejora en la isla.

A través de ejercicios colaborativos, los participantes analizaron cuestiones relacionadas con el transporte público, la movilidad activa, la conectividad entre municipios y la sostenibilidad del sistema de transporte.

Asimismo, los asistentes participaron en la validación de los objetivos estratégicos de MOVIC, incorporando observaciones y propuestas que contribuirán a enriquecer el documento final de la estrategia.

El taller de Gran Canaria, al igual que el resto de sesiones celebradas en las distintas islas, contó con la colaboración de la FECAM y permitió recoger aportaciones que contribuirán a enriquecer el diagnóstico y la definición de la estrategia, avanzando hacia un modelo de movilidad más eficiente, sostenible y adaptado a la realidad del conjunto del archipiélago.

MOVIC: perspectiva 2030-2050

La Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de las Islas Canarias (MOVIC) es un marco estratégico en el que la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad trabaja para dar respuesta a las singularidades del territorio canario, derivadas de su condición de región ultraperiférica y de la diversidad de sus ocho islas.

El plan se estructura en diversas fases, orientadas a facilitar una transición ordenada hacia un sistema de transporte más eficiente, seguro y respetuoso con el medio ambiente, sentando las bases de la movilidad del archipiélago para los horizontes 2030, 2040 y 2050.

La iniciativa se alinea con los compromisos internacionales y nacionales, como el European Green Deal, la Agenda 2030 de la United Nations y la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y del Ministerio de Transportes de España.