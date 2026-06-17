El «perro fantasma» del Amazonas que nadie conseguía fotografiar aparece: llevaban 25 años persiguiéndolo

Llevaban más de 25 años intentando dar con él en el Amazonas, y resulta que ha estado todo el tiempo a unos metros. El animal más esquivo de toda la selva amazónica, conocido entre los propios investigadores como el «perro fantasma» y descrito como una «bestia casi mítica» por la dificultad de encontrarlo vivo, ha sido finalmente documentado de manera masiva en las profundidades de las selvas de Bolivia y Perú.

Y la conclusión a la que llega el estudio que acaba de publicar la revista científica Neotropical Biology and Conservation es la que nadie esperaba: no es raro, no está al borde de la extinción, está por todas partes. Solo que en un lugar donde casi ningún ser humano lo había buscado.

El protagonista de la historia es el perro de orejas cortas, un cánido salvaje que habita exclusivamente en la cuenca amazónica y del que apenas se tenían avistamientos directos en estado salvaje a lo largo de toda la historia de la zoología. Su agudo oído, su olfato hipersensible y su carácter extremadamente reservado han mantenido a esta especie en la categoría de «casi imposible de fotografiar» durante décadas. Hasta ahora.

Cómo se ha podido fotografiar al animal más esquivo del Amazonas

La clave del descubrimiento en el Amazonas ha sido el despliegue intensivo de cámaras trampa en los paisajes bioculturales del Gran Madidi-Tambopata y los Llanos de Moxos, dos de los ecosistemas amazónicos mejor conservados del planeta, repartidos entre Bolivia y Perú. Los investigadores han sistematizado durante más de un cuarto de siglo unos 500 registros de la especie en toda Bolivia y han llevado a cabo 34 estudios intensivos con cámaras trampa.

El resultado es la mayor colección de fotografías confirmadas de perro de orejas cortas jamás reunida: más de 594 imágenes que cambian por completo lo que la ciencia creía saber sobre este animal.

«El aspecto más sorprendente fue que, a pesar de ser una criatura casi mítica, los perros de orejas cortas son mucho más abundantes de lo que habíamos imaginado», reconocen los científicos en el estudio publicado en Neotropical Biology and Conservation.

Tiene orejas mínimas, patas palmeadas y es único en el mundo

Lo que muestran las imágenes en el Amazonas es un animal de aspecto inconfundible y francamente extraño para quien está acostumbrado a los perros domésticos. El perro fantasma del Amazonas tiene un pelaje oscuro y muy denso que varía del gris negruzco al marrón rojizo según el individuo, una cabeza grande con orejas muy pequeñas y redondeadas (de ahí su nombre), patas cortas y una cola larga y tupida. Pero lo más sorprendente está en sus patas:

Tiene patas parcialmente palmeadas , algo absolutamente único entre todos los cánidos de la Amazonía.

, algo absolutamente único entre todos los cánidos de la Amazonía. Esta característica le permite desplazarse mejor por terrenos húmedos y zonas pantanosas.

Lo convierte, técnicamente, en el único perro del mundo adaptado morfológicamente al entorno selvático de esta manera.

Esa mezcla de rasgos (cabeza grande, orejas mínimas, cuerpo achaparrado, patas palmeadas y pelaje oscuro) lo hace prácticamente irreconocible para cualquier persona que no sea biólogo especializado. Y explica también por qué, en cualquier ocasión en la que alguien afirmaba haber visto uno, los científicos no tenían forma de confirmarlo.

Más abundante que el jaguar: el dato que nadie esperaba

La gran sorpresa en el Amazonas del estudio no es solo que existe, sino lo abundante que es. Las cámaras trampa revelan que el perro fantasma vive en lo profundo de los bosques amazónicos con una densidad de 15 individuos por cada 100 kilómetros cuadrados. Para que el lector pueda hacerse una idea de lo que eso significa:

Es más abundante que el jaguar , el gran depredador estrella del Amazonas.

, el gran depredador estrella del Amazonas. Es menos abundante que el ocelote, un carnívoro de tamaño mediano relativamente común.

Su actividad se concentra durante el día, con pico de movimiento entre las 6 de la mañana y el mediodía.

Lo paradójico es que llevaba 25 años escondido a plena vista. ¿La razón? El perro fantasma está especializado para vivir en bosques de tierras altas, lejos de los ríos. Y resulta que casi todas las expediciones científicas de la Amazonía se mueven precisamente por los ríos, por una cuestión logística básica: es la forma más rápida de entrar y salir de la selva. Mientras tanto, el perro fantasma estaba a unos kilómetros tierra adentro, viviendo tranquilamente.

El descubrimiento que reescribe lo que sabíamos del Amazonas

Los autores del estudio en el Amazonas describen el hallazgo como un «ejemplo maravilloso de cómo la tecnología de conservación y la teledetección pueden proporcionar datos sustanciales sobre una de las especies menos conocidas de la selva amazónica». Las cámaras trampa han demostrado ser capaces de hacer lo que ninguna expedición humana había conseguido en un cuarto de siglo: reunir miles de pruebas fotográficas de un animal al que casi nadie ha visto con sus propios ojos.

Y abren una pregunta inquietante: si llevaba 25 años a un paso de los investigadores y nadie lo había encontrado, ¿cuántas otras especies sigue escondiendo el Amazonas que la ciencia ni siquiera sabe que existen? La selva amazónica sigue siendo, hoy en día, una de las grandes fronteras biológicas del planeta, y descubrimientos como este sugieren que apenas hemos empezado a entenderla.

Más allá del impacto del hallazgo en el Amazonas, los investigadores subrayan que la conservación del perro fantasma depende casi en exclusiva de una cosa: la protección efectiva del dosel forestal amazónico. Es decir, mantener intactos los bosques de tierras altas donde vive, lejos de los ríos. Para eso, la creación y gestión eficaz de áreas protegidas es el elemento más importante, en combinación con la gestión sostenible de los territorios indígenas que rodean el área. Sin esos dos factores, el animal que la ciencia acaba de descubrir oficialmente podría desaparecer antes incluso de empezar a estudiarlo en serio.