Escapadas de fin de semana: por qué Gran Canaria sigue siendo el destino favorito de los tinerfeños

Para los residentes en Tenerife, saltar de una isla a otra del archipiélago durante el fin de semana es de lo más habitual. Miles de personas viajan para disfrutar de costas bañadas por el sol y de un paisaje volcánico abrupto que, en el fondo, no les resulta tan distinto a casa.

Gran Canaria tiene un encanto especial. Conocida como el “continente en miniatura”, permite recorrerla prácticamente en un solo día, atravesando paisajes que parecen sacados de lugares completamente distintos.

Desde las aguas azul intenso del Atlántico hasta dunas azotadas por el viento o montañas cubiertas de pinares, es un auténtico paraíso subtropical del que muchos tinerfeños se enamoran nada más llegar.

Con tanto que ofrecer, veamos qué hace que vuelvan una y otra vez.

Lugares de ensueño y alojamientos

Elegir un solo lugar es casi imposible. La isla concentra una diversidad de paisajes espectacular en distancias muy cortas: dunas doradas, extensos pinares, imponentes acantilados volcánicos y una vibrante vida urbana. Siempre hay una zona que encaja con cada tipo de viajero.

Comparar alojamientos

Dada la cercanía entre islas y las ventajas en el transporte (que veremos a continuación), cada vez más viajeros se toman el tiempo de comparar alojamientos antes de organizar estas escapadas.

Herramientas como CozyCozy Gran Canaria facilitan mucho este proceso, ya que reúnen en un solo lugar hoteles, apartamentos y viviendas vacacionales de toda la isla.

Te alojes donde te alojes, Gran Canaria es única: puedes despertarte en un entorno casi desértico, almorzar en un pueblo de montaña y terminar el día viendo el atardecer en una ciudad llena de vida, todo en un mismo fin de semana.

La oferta de alojamiento ha evolucionado enormemente y hoy abarca desde hoteles de lujo hasta apartamentos boutique, por lo que siempre hay una opción ideal para cada presupuesto.

Algunas de las zonas más recomendables son:

Maspalomas y Meloneras

Disfrutar de un amanecer sobre las dunas de Maspalomas, con ese tono dorado tan característico, es una experiencia mágica. Y los atardeceres sobre el Atlántico no se quedan atrás. Acompañarlo con una copa de vino blanco Señorío de Agüimes, producido en la propia isla, es simplemente insuperable.

Aquí encontrarás numerosos resorts de alto nivel, hoteles con spa y agradables paseos marítimos frente al mar, perfectos para una escapada de desconexión con un toque de lujo.

También puedes disfrutar de bares de playa animados y restaurantes a la parrilla a lo largo del Paseo de las Meloneras, ideales para darte un capricho gastronómico. Recomendamos especialmente La Bodega Palm Beach.

Puerto de Mogán

Puerto de Mogán es conocido como la “pequeña Venecia” de Gran Canaria. Sus casas bajas encaladas, con detalles en tonos pastel, balcones de hierro forjado y buganvillas en flor, crean una estampa única.

Diseñado para combinar el estilo tradicional canario con un aire marinero íntimo y cuidado, el puerto está atravesado por pequeños puentes que conectan la marina con el muelle pesquero, evocando ese aire veneciano tan característico.

Es el lugar perfecto para una escapada tranquila y romántica, con alojamientos tipo boutique y vistas al puerto, además de una excelente oferta de pescado y marisco. Comer en I Love Mogán es una apuesta segura.

La ventaja del transporte subvencionado para residentes en Tenerife

Una de las grandes ventajas para los residentes en Tenerife es el sistema de bonificaciones al transporte, que actualmente ofrece descuentos del 75% en vuelos y ferris, haciendo que las escapadas espontáneas sean muy asequibles.

Para quienes cuentan con empadronamiento y certificado de residencia, el descuento se aplica automáticamente. De hecho, en muchos casos, una cena en Puerto de Mogán puede costar más que el propio viaje.

Además, los trayectos son muy rápidos: los vuelos duran entre 30 y 40 minutos, y el ferry más rápido ronda 1 hora y 20 minutos.

Gran Canaria cuenta con algunos de los mejores atractivos turísticos

En Gran Canaria puedes llenar cada día de actividades… o simplemente no hacer nada y relajarte en la playa. Si prefieres explorar, estos son algunos imprescindibles:

Roque Nublo: el emblemático monolito volcánico, ideal para senderismo (el clima en Canarias suele acompañar).

Dunas de Maspalomas: uno de los paisajes naturales más singulares de Europa.

Vegueta (casco histórico de Las Palmas): arquitectura colonial, calles empedradas y bares de tapas escondidos.

Playa de Las Canteras: considerada una de las mejores playas urbanas de Europa.

Palmitos Park y otras atracciones familiares: perfectas para viajar con niños.

Agaete: un pintoresco municipio en la costa noroeste, con todo el encanto canario más auténtico.

Gran Canaria tiene todo lo que un tinerfeño puede desear en una escapada de fin de semana. Con la cercanía entre islas y el coste reducido del transporte, no es de extrañar que el turismo interinsular siga siendo tan popular. Para nosotros, es simplemente el destino perfecto para desconectar unos días.