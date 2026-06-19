Hospiten Rambla es reconocido como el hospital privado con mayor reputación de Canarias

El Hospital Universitario Hospiten Rambla ha sido reconocido como el hospital privado con mayor reputación de Canarias, según Merco Salud. El acto, celebrado ayer, jueves 18 de junio, contó con la presencia de Rafael Navarro, director general de Hospiten en España, así como del equipo directivo del centro.

Durante la entrega del reconocimiento, Enrique Mañas, director general de Merco, destacó que “las organizaciones mejor valoradas son aquellas que integran la reputación en el centro de su estrategia y mantienen un compromiso sostenido con la excelencia y la transparencia”.

Merco Salud es el único estudio independiente que analiza la reputación de toda la sanidad española. La investigación se basa en la evaluación de distintos actores del sistema sanitario a través de tres enfoques: en primer lugar, las valoraciones de profesionales médicos, incluyendo más de 6.000 especialistas hospitalarios y médicos de atención primaria; en segundo lugar, la opinión de otros agentes clave del sector, como profesionales de la enfermería, directivos hospitalarios, gestores sanitarios, responsables de farmacia, asociaciones de pacientes y periodistas especializados; y, en tercer lugar, el análisis objetivo de más de 145 servicios clínicos según indicadores de calidad y gestión. Además, se complementa con un estudio del entorno digital ­-Merco Salud Digital-, que analiza más de 339.000 menciones y publicaciones.

Rafael Navarro destacó que “este reconocimiento pone en valor el compromiso de nuestros profesionales con la excelencia asistencial y la calidad en la atención al paciente, y nos anima a seguir trabajando para ofrecer un servicio sanitario de referencia”.

La metodología de Merco Salud y su trayectoria consolidada convierten a este estudio en el referente en la evaluación de la reputación sanitaria en España. Así, este estudio ofrece una radiografía de la sanidad española, elaborando rankings en cuatro categorías: hospitales públicos con mejor reputación, hospitales privados con mejor reputación, mejores servicios clínicos de España en 40 especialidades médicas y hospitales con mejor reputación por comunidades autónomas.