La AEMET activa avisos amarillos en Canarias: un frente de bajas presiones crea un «potaje meteorológico»

La AEMET activa avisos amarillos en cinco islas de Canarias. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado este lunes la entrada en vigor a partir del martes 2 de junio de avisos por viento y fenómenos costeros en Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro, antesala del impacto de la DANA que dejará lluvias e inestabilidad en la segunda mitad de la semana. El archipiélago canario vuelve a retrasar la llegada plena del verano.

La situación atmosférica es la de un auténtico potaje meteorológico: la influencia indirecta de la DANA peninsular se nota con cielos nubosos en el norte, un descenso térmico progresivo y una inestabilidad que irá creciendo conforme avancen las jornadas. Las temperaturas, aunque suaves, no se moverán mucho: las máximas oscilarán entre los 21 y los 28 grados, con repuntes hasta los 30 en zonas de interior, sur y oeste de Gran Canaria.

Las zonas en aviso amarillo por la AEMET

El aviso de la AEMET por viento entra en vigor en cinco islas con rachas que podrán alcanzar localmente los 70 kilómetros por hora, especialmente en vertientes expuestas. Las zonas más sensibles son las cumbres y el sureste de Gran Canaria, el extremo noroeste y la vertiente sureste de Tenerife, las zonas altas y vertientes sureste y oeste de La Gomera, las cumbres y extremos sureste y noroeste de La Palma, y las zonas altas y vertientes sur de El Hierro.

El aviso por fenómenos costeros es también significativo. La AEMET prevé fuerte marejada en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote, con olas que podrán alcanzar los 2 metros y viento del noreste de fuerza 7 (50-61 km/h). En las costas más resguardadas del sur habrá áreas de marejada. Las autoridades recomiendan extremar la precaución en zonas de baño expuestas y en actividades náuticas.

La AEMET advierte de rachas localmente muy fuertes en zonas altas y vertientes expuestas, con un episodio de viento del noreste que se prolongará durante varios días.

El tiempo por islas para hoy

El Hierro: intervalos nubosos en el norte y noreste por debajo de los 900 metros. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado y temperaturas agradables. Valverde no superará los 17 grados de máxima.

La Palma: cielos nubosos en el norte y este por debajo de los 900-1.100 metros, con apertura de claros al mediodía. En el resto, poco nuboso. Temperatura máxima en torno a los 24 grados en la capital.

La Gomera: poco nuboso o despejado salvo en el norte, donde no se descarta alguna llovizna. Viento alisio moderado con probables rachas muy fuertes superiores a 70 km/h en el noroeste y en la capital. Máximas entre 21 y 27 grados.

Tenerife: cielos nubosos en el norte que tenderán a intervalos en horas centrales, salvo en el noreste, donde se mantendrá nuboso con baja probabilidad de alguna llovizna ocasional. Alisio moderado, más intenso por la tarde en el sureste y entorno de Anaga. En la capital, entre 19 y 25 grados.

Gran Canaria: panza de burro en el norte y noreste por debajo de los 1.000 metros, sin descartar alguna llovizna puntual. En el resto, poco nuboso. Viento alisio moderado más intenso en el sureste y oeste por la tarde. Las Palmas, entre 19 y 23 grados.

Fuerteventura: nuboso por la mañana, tenderá a poco nuboso o despejado al mediodía y volverá a nublarse por la noche. Alisio moderado acelerándose en el sur de Jandía. Puerto del Rosario, entre 19 y 25 grados.

Lanzarote: intervalos nubosos en el interior, norte y oeste. Alisio moderado más intenso en el interior. Arrecife, entre 19 y 24 grados.

La Graciosa: cielos nubosos. Alisio moderado. Caleta de Sebo, entre 19 y 24 grados.

La DANA mantiene el calendario: lluvias en la segunda mitad de semana según la AEMET

El verdadero protagonismo meteorológico lo seguirá teniendo la DANA. La AEMET mantiene la previsión de que el archipiélago entrará en una fase de inestabilidad atmosférica en la segunda mitad de la semana, con lluvias en todas las islas y especial incidencia en las vertientes orientadas al norte de las islas de mayor relieve. Las precipitaciones, de carácter débil al principio, podrían ganar intensidad y extenderse a otras vertientes conforme avance el episodio. Las jornadas de mayor adversidad meteorológica se esperan a partir del jueves, con un descenso térmico generalizado y un ambiente más propio de finales de abril que de la primera semana de junio.

Las autoridades y la AEMET recuerdan las consignas habituales en episodios de viento intenso y fenómenos costeros: no acercarse al borde del litoral en zonas expuestas al oleaje, evitar el baño en playas con bandera roja, sujetar bien cualquier objeto suelto en balcones y terrazas, y extremar la precaución al circular por carreteras de cumbres y zonas altas. Para emergencias, el teléfono de atención es el 1-1-2.