La AMTC reconoce a 50 empresas por su compromiso con la sostenibilidad

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La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) entrega los distintivos de sostenibilidad Soy Canary Green a 50 empresas reconocidas por su compromiso con un modelo responsable y en conexión con el territorio en un acto celebrado en el marco del I Foro de Líderes Soy Canary Green.

Durante el encuentro, la asociación, que integra a catorce municipios de las islas, también reconoció la labor de 20 embajadores y embajadoras referentes de distintos sectores que han contribuido a difundir los objetivos del proyecto y a movilizar a otros agentes e hizo un reconocimiento especial a las nueve organizaciones que han formalizado su adhesión como socios estratégicos del proyecto: Joyas Sostenibles, Cluster Enoturismo de Canarias, Canarian Hospitality, Canary Wine, Animal Wise, ULPGC, Fundación Líneas Romero, Turitop y Loro Parque Fundación (Loro Parque, Siam Park y Poema del Mar).

El I Foro de Líderes Soy Canary Green, celebrado, en la Bodega El Lomo, en Tegueste (Tenerife), reunió a profesionales del sector para debatir sobre los grandes retos de la actividad turística en las islas y compartir algunas iniciativas que ya están contribuyendo al desarrollo de un modelo sostenible, en la mesa redonda “Alianzas que transforman destinos: cómo la colaboración impulsa el turismo sostenible en Canarias”, moderada por Borja de Mesa, vicepresidente del Clúster de Enoturismo de Canarias.

La jornada estuvo conducida por el gerente de la gestora hotelera Canarian Hospitality y Embajador de la Comisión Europea para el Cambio Climático, Borja Suaza. También contó con la participación del director de Relaciones Institucionales de Turismo de Islas Canarias, Javier Prieto, y el director territorial de Telefónica en Canarias, Juan Flores, encargados, junto a la alcaldesa de Mogán y vicepresidenta de la AMTC, Onalia Bueno, de inaugurar la jornada.

Según Onalia Bueno «Las empresas, organizaciones y personas que hoy reconocemos demuestran que la sostenibilidad no es solo un compromiso ambiental, sino una forma de contribuir a preservar nuestro territorio, proteger la identidad de Canarias y mejorar la calidad de vida de quienes viven en nuestros municipios turísticos”.

Por su parte, la concejala de Turismo de Santiago del Teide, Luz Goretti Gorrín, destacó el impulso de las empresas que se van sumando al proyecto y que con su ejemplo y liderazgo inspiran a otros actores del sector.

“Cada una de estas organizaciones, así como las empresas colaboradoras y los embajadores y embajadoras, aportan valor al destino porque entienden que el éxito del turismo también se mide por su capacidad para generar bienestar y construir un modelo más responsable. Esa transformación solo será posible si administraciones, empresas y sociedad avanzamos juntos», afirmó.

Durante la jornada, la responsable de la secretaría técnica de la organización, Carmen de Miguel, destacó que Soy Canary Green es un movimiento compartido en el que cada gesto cuenta y presentó algunas de las medidas que los municipios de la AMTC ya han implementado para construir el nuevo modelo de turismo sostenible, entre las que destacan la instalación de 2.700 luminarias que suponen hasta el 75% de ahorro en energía (equivalente a 3.352 viajes en avión entre Madrid y Tenerife), 55 puntos de recarga para vehículos eléctricos, sensores para identificar el aforo de las playas y evitar la masificación o la creación y difusión de píldoras de formación para la sensibilización y aplicación de medidas prácticas por parte de las empresas del sector.

Además, durante el encuentro se dio a conocer a las empresas y profesionales asistentes el funcionamiento de la nueva aplicación Soy Canary Green, una herramienta concebida para facilitar a los turistas el acceso a recursos de interés y a los servicios ofrecidos por empresas sostenibles.

La colaboración público-privada, clave para un turismo alineado con el territorio

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Participaron en la mesa redonda la responsable de la Fundación Líneas Romero, Vanesa Fontes; la directora científica de Animal Welfare, Sara Torres; la Revenue Operations Manager de Turitop, Silvina González; Borja Suaza, en representación del tejido empresarial turístico; y Borja de Mesa, vicepresidente del Clúster de Enoturismo de Canarias y representante en el foro de la D.O.P. Islas Canarias Canary Wine.

Durante la sesión se puso de manifiesto que la colaboración entre administraciones, empresas, sector científico y sociedad civil es clave para acelerar la transformación del modelo turístico canario, integrando la sostenibilidad como eje estructural y no como un elemento accesorio.

Vanesa Fontes, subrayó la importancia de innovar mediante la creación de alianzas que impulsen la sostenibilidad social, medioambiental y económica, teniendo en cuenta la realidad insular de un territorio fragmentado como el Archipiélago y la necesidad de soluciones adaptadas a su singularidad.

Por su parte, Sara Torres, directora científica de Animal Wise, destacó las ventajas del movimiento Soy Canary Green como plataforma para avanzar hacia un modelo basado en prácticas responsables, desde un enfoque colectivo que integra a empresas, administraciones públicas, comunidad científica y ciudadanía.

Desde el ámbito de la digitalización turística, Silvina González, Revenue Operations Manager de Turitop, señaló que la sostenibilidad debe integrarse en la experiencia digital del viajero, facilitando la visibilidad de actividades y experiencias menos masificadas para favorecer una toma de decisiones más informada y equilibrada.

Además, Borja Suaza destacó la necesidad de preservar el destino como prioridad compartida, señalando que iniciativas como Soy Canary Green suponen un impulso relevante para las empresas que apuestan por la sostenibilidad y la transformación del modelo turístico.

Finalmente, Borja de Mesa, vicepresidente del Clúster de Enoturismo de Canarias, subrayó que las bodegas viven de la sostenibilidad y que su integración en este movimiento actúa como altavoz del sector, además de convertirse en un importante atractivo de conexión entre el territorio vitivinícola y la actividad turística.

Sara Torres, directora científica de Animal Wise puso el acento en las ventajas del movimiento Soy Canary Green para abordar un modelo basado en prácticas responsables desde un enfoque colectivo que implica a empresas, administraciones públicas, comunidad y a la comunidad científica.

Sobre la AMTC

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) se constituyó en 2016 con el objetivo de defender los intereses comunes de los destinos turísticos canarios y fortalecer su papel en la toma de decisiones estratégicas para el sector. Actualmente está integrada por catorce municipios: Adeje, Arona, Guía de Isora, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Pájara, Puerto de la Cruz, Santiago del Teide, Antigua, La Oliva, Tías, Teguise, Yaiza y San Miguel de Abona.

La AMTC trabaja para coordinar esfuerzos que permitan dar respuesta a los retos del turismo, avanzar hacia un modelo sostenible y competitivo, y captar los recursos necesarios para renovar infraestructuras y servicios públicos. Con una visión de futuro, la Asociación impulsa proyectos que refuercen el liderazgo de los municipios turísticos en Canarias y consoliden el turismo como motor de desarrollo económico y social para toda la región.

Soy Canary Green es un proyecto que surge de la estrategia Canary Green, promovida por la AMTC y sus municipios asociados, que busca distinguir a Canarias como referente internacional, y motor del turismo responsable y sostenible gracias a la innovación, la digitalización, la descarbonización y la participación activa de empresas, instituciones y ciudadanía.