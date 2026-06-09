Las matrículas rosas llegan a las carreteras españolas este 2026: qué significan y por qué a la DGT le interesan tanto

Un nuevo color de matrículas va a empezar a verse en las carreteras españolas. Las matrículas rosas llegan a las vías de España este 2026, en un cambio que no afecta al sistema español tradicional, pero que sí se irá viendo cada vez con más frecuencia en autopistas, aparcamientos y carreteras secundarias del país. La Dirección General de Tráfico (DGT) se ha visto obligada a prepararse para este nuevo distintivo, que identifica a vehículos europeos con registro temporal y que ya circulan por toda la Unión Europea desde principios de año.

España no va a cambiar su sistema de matriculación. Las placas españolas seguirán siendo blancas con caracteres negros, tal y como las conocemos. Pero, debido a la libre circulación de vehículos por la Unión Europea, los conductores españoles se cruzarán cada vez con más frecuencia con estas nuevas placas rosas, procedentes principalmente de Francia.

Qué son exactamente las matrículas rosas

Las matrículas rosas son un nuevo sistema de identificación para vehículos con registro temporal, es decir, coches que todavía no han completado los trámites para obtener una matrícula definitiva. Su color distintivo, sobre fondo rosa reflectante en lugar del tradicional blanco, permite a los agentes de tráfico identificar a simple vista (incluso a distancia) qué vehículos están en situación administrativa provisional y cuáles ya están plenamente matriculados.

El sistema arrancó oficialmente en Francia el 1 de enero de 2026, según una Orden del Ministerio del Interior francés publicada el pasado 21 de noviembre de 2025. Sustituye a las antiguas matrículas provisionales (régimen «WW» y «W garaje») y supone un cambio significativo respecto al modelo anterior, que compartía diseño con las matrículas convencionales y dificultaba la identificación de los coches en trámite.

Por qué la DGT presta tanta atención

La razón por la que la DGT vigila con atención este nuevo distintivo es muy concreta: la lucha contra el fraude vehicular. En Francia, casi medio millón de vehículos circulaba anualmente con matrículas temporales, y se detectó que muchas de ellas eran fraudulentas. Al compartir diseño con las matrículas ordinarias, los agentes franceses tenían enormes dificultades para distinguir entre vehículos legales en trámite y vehículos directamente fuera de la ley.

El nuevo color rosa resuelve el problema de un vistazo. Y como muchos de esos vehículos cruzan a España (especialmente a través de la frontera pirenaica), la DGT necesita poder reconocerlos también con facilidad para comprobar si circulan dentro de los plazos legales del permiso provisional.

Las matrículas rosas incorporan la fecha de caducidad del permiso de circulación temporal, un dato visible que protege tanto al comprador como a las autoridades.

A qué vehículos afectan estas matrículas

Las matrículas rosas se aplican principalmente a cuatro tipos de vehículos:

Vehículos nuevos pendientes de obtener su matriculación definitiva.

pendientes de obtener su matriculación definitiva. Coches importados o en proceso de registro en su país de destino.

o en proceso de registro en su país de destino. Vehículos destinados a la exportación que circulan temporalmente antes de salir del país.

que circulan temporalmente antes de salir del país. Coches en fase de pruebas por parte de fabricantes o concesionarios.

En todos estos casos, la nueva placa rosa lleva además un troquelado con la fecha exacta en la que expira el permiso de circulación provisional. Este detalle no solo facilita el control policial, sino que también protege a los compradores de vehículos de segunda mano o de importación, que ahora pueden verificar de un vistazo la legalidad del coche que están a punto de adquirir.

Implantación progresiva durante todo el año

Las autoridades españolas prevén que estas placas se irán viendo de forma gradual a lo largo de 2026. No aparecerán de golpe ni en todas las carreteras al mismo tiempo: se irán incorporando a medida que aumenten los coches con registro temporal procedentes principalmente de Francia, pero también de otros países europeos que adopten el mismo sistema en los próximos meses.

Si el sistema funciona en Francia y demuestra eficacia contra el fraude administrativo, es muy probable que la Unión Europea impulse una armonización a nivel comunitario, lo que obligaría a España a adaptar también su normativa interna en el futuro. De momento, sin embargo, las matrículas blancas tradicionales españolas siguen siendo el estándar oficial.

Para el conductor español de a pie, las matrículas rosas no implican ninguna obligación nueva. Es importante saber, eso sí, que esos vehículos son legalmente válidos en territorio español mientras la fecha visible en la placa no haya expirado. En caso de duda sobre un vehículo concreto, la DGT recuerda que cualquier ciudadano puede consultar el estado de una matrícula o contactar con los canales oficiales de tráfico a través de su página web (dgt.es), sus redes sociales o el teléfono 011.