¿Llegará un «súper El Niño» a España este 2026? Esto es lo que dice realmente la AEMET y la NOAA

Durante las últimas semanas, el término «súper El Niño« ha vuelto a circular con fuerza en redes sociales y en algunos medios internacionales, anunciando un fenómeno meteorológico «histórico» que podría sacudir el clima global durante los próximos meses. Sin embargo, los datos oficiales de la NOAA estadounidense, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) española matizan considerablemente esta narrativa y aclaran qué se puede esperar realmente para España y Canarias en los próximos meses.

Lo primero conviene precisarlo: El Niño aún no se ha formado oficialmente. La NOAA mantiene actualmente activa una «Vigilancia de El Niño», no una declaración oficial. Eso significa que los modelos detectan condiciones favorables para su desarrollo, pero el fenómeno todavía no ha emergido. La Niña 2025-2026, que sí estuvo activa durante meses, terminó hace pocas semanas y el Pacífico ecuatorial se encuentra ahora en una fase neutra de transición.

Qué dicen las cifras oficiales de El Niño

Los datos verificables del Centro de Predicción Climática de la NOAA, actualizados este abril, son los siguientes:

82% de probabilidad de que El Niño emerja durante el trimestre mayo-julio de 2026 .

de que El Niño emerja durante el trimestre . 96% de probabilidad de que el fenómeno persista durante el invierno boreal diciembre 2026-febrero 2027 .

de que el fenómeno persista durante el invierno boreal . Su intensidad probable se mueve entre débil y moderada según la mayoría de los modelos numéricos, aunque algunos escenarios apuntan a una posible intensidad fuerte en otoño.

La OMM, por su parte, sitúa esa probabilidad alrededor del 61% para mayo-julio, ligeramente más conservadora que la NOAA. Ambos organismos coinciden, eso sí, en que la incertidumbre es alta a estos plazos y que las previsiones se irán afinando en las próximas semanas. Pequeños cambios en el acoplamiento entre océano y atmósfera pueden modificar significativamente el escenario final.

«La categoría de ‘Super Niño’ se usa de manera divulgativa y no forma parte de la clasificación oficial del fenómeno ENSO», aclara la AEMET en sus comunicaciones públicas recientes.

Por qué «súper El Niño» no es un término oficial

Aquí está la matización clave que pone orden en el debate. El sistema oficial de clasificación del fenómeno ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) reconoce tres niveles de intensidad: débil, moderado y fuerte. Las expresiones «súper Niño» o «Godzilla» que han popularizado algunos medios internacionales son apodos divulgativos creados para captar la atención del público, pero no forman parte de la nomenclatura técnica utilizada por NOAA, OMM o AEMET.

El fenómeno de 1997-1998, con el que algunas previsiones comparan el episodio que viene, se clasificó oficialmente como un El Niño de intensidad muy fuerte. Otros eventos comparables fueron los de 1982-1983 y 2015-2016. Para alcanzar esa intensidad, los actuales modelos aún tienen que confirmar varios meses de calentamiento sostenido en el Pacífico ecuatorial, algo que solo se podrá determinar con seguridad a partir del otoño.

Qué efectos puede tener en España

El Niño es un fenómeno que se origina en el Pacífico ecuatorial, muy lejos de la península ibérica, pero sus efectos sí pueden notarse de forma indirecta en España mediante alteraciones en la circulación atmosférica global. Históricamente, los episodios de El Niño moderado o fuerte se han asociado en España con:

Inviernos más suaves de lo habitual en gran parte del territorio peninsular.

en gran parte del territorio peninsular. Probabilidad de menos precipitaciones en otoño-invierno en zonas como la mitad norte peninsular, aunque con notable variabilidad.

en zonas como la mitad norte peninsular, aunque con notable variabilidad. Mayor probabilidad de temperaturas globales récord el año siguiente, dado que El Niño libera calor acumulado en el océano hacia la atmósfera.

Eso sí, los climatólogos insisten en que la influencia de El Niño sobre el clima europeo es menos directa que sobre el continente americano, Asia o Oceanía. España puede notar efectos suaves, pero no condicionantes absolutos. La AEMET será la encargada de ir actualizando las previsiones estacionales conforme avance el año.

Y en Canarias, ¿qué se puede esperar?

El archipiélago canario, por su ubicación atlántica, su latitud subtropical y la influencia permanente del alisio del nordeste, presenta un comportamiento climático relativamente desacoplado de los grandes fenómenos del Pacífico ecuatorial. El alisio actúa como regulador natural de las temperaturas en superficie, lo que históricamente ha amortiguado en las islas los grandes efectos térmicos de los episodios anteriores de El Niño.

Eso no significa que el archipiélago sea inmune. Los principales efectos posibles, según los expertos en climatología canaria, podrían venir por dos vías:

Alteraciones en el régimen de lluvias de finales de otoño e invierno, históricamente la temporada más lluviosa del archipiélago.

de finales de otoño e invierno, históricamente la temporada más lluviosa del archipiélago. Temperaturas medias ligeramente más altas en 2027, año en el que varios modelos climáticos pronostican récords térmicos globales por efecto retardado de El Niño.

Cuándo se confirmará oficialmente

La confirmación oficial de El Niño se produce cuando los índices oceánicos del Pacífico ecuatorial superan determinados umbrales durante varios meses consecutivos. Según el calendario habitual, esa declaración formal podría llegar entre el verano y el principio del otoño de este 2026. Hasta entonces, lo prudente es seguir las actualizaciones oficiales de la AEMET, la NOAA y la OMM, y mirar con cautela los titulares más alarmistas que circulan por redes sociales sin atribución técnica oficial. El periodismo meteorológico riguroso, como recuerda la AEMET, tiene que distinguir entre lo que dicen las cifras oficiales y lo que es solo divulgación sensacionalista.