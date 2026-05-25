Más allá de Neptuno hay algo: el Planeta Nueve y la evidencia que reaviva el misterio en el sistema solar

La evidencia del Planeta Nueve es hoy más sólida que nunca, aunque conviene empezar por la cautela: el noveno planeta del sistema solar todavía no ha sido confirmado y sigue siendo una hipótesis científica. Lo que ha cambiado en 2026 es que las pruebas indirectas que apuntan a su existencia se han reforzado de forma notable, y que la herramienta capaz de zanjar el debate de una vez por todas ya ha entrado en funcionamiento.

La idea de que un mundo gigante se esconde más allá de Neptuno lleva años fascinando a la comunidad astronómica. Más que un simple asteroide o un planeta enano olvidado, los modelos describen un cuerpo con una masa de entre cinco y diez veces la de la Tierra, orbitando el Sol a una distancia extraordinaria, posiblemente entre veinte y treinta veces más lejos que Neptuno.

De dónde sale la hipótesis del Planeta Nueve

La teoría comenzó a ganar fuerza en enero de 2016, cuando los astrónomos Konstantin Batygin y Michael E. Brown, del Instituto Tecnológico de California, presentaron una investigación con evidencia indirecta sobre la posible presencia de un planeta gigante más allá de Plutón. Desde entonces, el llamado Planeta Nueve se ha convertido en uno de los grandes enigmas pendientes de la astronomía moderna.

La pieza clave del rompecabezas son los objetos transneptunianos, pequeñas rocas y bloques de hielo que orbitan más allá de Neptuno, en el Cinturón de Kuiper y zonas aún más remotas. Algunos de estos cuerpos presentan órbitas alargadas, inclinadas y agrupadas de una forma que, según varios equipos, es muy improbable que se deba al azar.

Algo distinto de la gravedad del Sol parece moldear las trayectorias de estos cuerpos helados, y la explicación más sencilla es la presencia de un planeta gigante invisible.

El estudio que ha reforzado las pruebas

El trabajo más relevante de los últimos tiempos fue publicado en la revista The Astrophysical Journal Letters por Batygin, Alessandro Morbidelli, Michael E. Brown y David Nesvorný. El equipo se centró en 17 objetos transneptunianos de baja inclinación que cruzan la órbita de Neptuno.

Mediante simulaciones numéricas, los investigadores compararon cómo evolucionarían las trayectorias de estos cuerpos a lo largo de miles de millones de años en dos escenarios: con y sin un planeta masivo adicional. El resultado fue revelador. Al introducir en los modelos un Planeta Nueve distante, las órbitas de esos objetos resultaban mucho más parecidas a las que se observan en la realidad que en los modelos sin él.

Una hipótesis, no un descubrimiento

Pese a este creciente respaldo estadístico, los propios trabajos científicos insisten en un matiz fundamental: la existencia del Planeta Nueve sigue siendo una hipótesis. Agencias como la NASA y distintas instituciones europeas recuerdan que, hasta que no se obtenga una detección directa, ya sea en luz visible o en infrarrojo, no se puede hablar de descubrimiento confirmado. Algunos estudios incluso han identificado objetos que no encajan en el patrón esperado, lo que debilita parcialmente la teoría.

El desafío es tecnológico. Detectar un objeto de unas pocas masas terrestres a cientos de unidades astronómicas, extremadamente frío y poco brillante, está al límite de lo que pueden lograr los mejores telescopios actuales.

El Observatorio Vera C. Rubin, la herramienta decisiva

Aquí entra en juego el factor que ha cambiado el panorama. El Observatorio Vera C. Rubin, situado en Cerro Pachón (Chile) y equipado con la cámara digital más grande del mundo, de 3.200 megapíxeles, se perfila como el instrumento capaz de resolver el misterio. Su misión de cartografiar el cielo austral con una profundidad sin precedentes permitirá identificar miles de objetos débiles y lejanos.

Según la astrónoma Megan Schwamb, de la Queen’s University de Belfast, Rubin podría encontrar el Planeta Nueve durante su primer o segundo año de operaciones. En paralelo, telescopios espaciales como el James Webb rastrean el fondo del cielo en el infrarrojo, donde un planeta tan distante podría delatarse por su leve emisión de calor residual.

La comunidad científica europea sigue de cerca estos desarrollos por su impacto en la comprensión de la formación planetaria. Instituciones y grupos de investigación colaboran en redes internacionales que comparten datos y análisis sobre la dinámica del sistema solar, desde los observatorios de Canarias hasta los Alpes. El archipiélago, con sus cielos privilegiados y su infraestructura astronómica de primer nivel en La Palma y Tenerife, forma parte de ese esfuerzo global por iluminar el último gran rincón inexplorado de nuestro vecindario cósmico.

Si finalmente se confirma, el Planeta Nueve no solo ampliaría la lista de planetas del sistema solar: obligaría a reescribir los modelos de formación planetaria establecidos hace casi dos siglos. De momento, sigue siendo el fantasma más buscado de la astronomía.