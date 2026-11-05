Más de diez vuelos con amenazas de bomba en una mañana: qué significa el código 7700

Segunda oleada de amenazas de bomba en vuelos en Europa en tres días y ya han salido los cazas

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LO ESENCIAL Más de una decena de vuelos. Cazas en el aire para escoltar. Tres conexiones con Madrid. Ningún artefacto encontrado. Segunda oleada en tres días.

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Más de una decena de vuelos europeos han recibido este jueves amenazas de bomba en apenas unas horas, y la respuesta ha llegado a un punto poco habitual: han despegado cazas militares para escoltar a algunos de esos aviones.

En ninguno se ha encontrado nada. Pero es la segunda oleada en tres días.

Qué ha pasado esta mañana con las amenazas de bomba

Los avisos han afectado a vuelos de varias compañías y han puesto en alerta a aeropuertos de ocho países. Estos son los casos confirmados:

Aer Lingus, Dublín a Roma. El Airbus A320 acabó en la base militar aérea de Évreux, en Francia. La aviación militar francesa informó de que sus cazas despegaron para interceptarlo ante la sospecha de amenaza.

El Airbus A320 acabó en la base militar aérea de Évreux, en Francia. La aviación militar francesa informó de que sus cazas despegaron para interceptarlo ante la sospecha de amenaza. Wizz Air, Milán Malpensa a Varsovia. Desviado a Viena, según comunicó la propia aerolínea húngara.

Desviado a Viena, según comunicó la propia aerolínea húngara. Tres vuelos de Ryanair con destino a Bulgaria , procedentes de Madrid, Londres y Copenhague. Los de Madrid y Copenhague aterrizaron a su hora en el aeropuerto Vasil Levski de Sofía. El de Londres tomó tierra en Plovdiv.

, procedentes de Madrid, Londres y Copenhague. Los de Madrid y Copenhague aterrizaron a su hora en el aeropuerto Vasil Levski de Sofía. El de Londres tomó tierra en Plovdiv. Dos aviones de Iberia que cubrían Milán a Madrid y Roma a Madrid. La compañía confirmó que recibieron amenaza de explosivos y que resultaron ser falsas alarmas.

que cubrían Milán a Madrid y Roma a Madrid. La compañía confirmó que recibieron amenaza de explosivos y que resultaron ser falsas alarmas. LOT Polish Airlines, Varsovia a Bruselas. Aterrizó en destino sin incidencias y las inspecciones no hallaron objetos peligrosos.

Aterrizó en destino sin incidencias y las inspecciones no hallaron objetos peligrosos. Wizz Air, Milán a Bucarest. Llegó con normalidad a la capital rumana.

Llegó con normalidad a la capital rumana. Cuatro aviones más con destino a Praga. La policía checa confirmó que los registros dieron negativo.

El Ministerio de Defensa de Bulgaria detalló que se desplegaron cazas de su Fuerza Aérea para acompañar a los aviones tras recibir las amenazas.

Las amenazas de bomba que ya hubo el martes

Esto no empezó hoy. El martes 3 de noviembre, al menos siete vuelos y un crucero recibieron amenazas de bomba, con dispositivos de seguridad activados en España, Polonia, Italia y Bulgaria.

Aquel día, el Ministerio de Transporte búlgaro confirmó avisos contra dos aviones que volaban desde Milán-Bérgamo y Dublín hacia Sofía. Un aparato de SAS procedente de Copenhague tuvo que aterrizar en el aeropuerto Chopin de Varsovia.

Y hubo un caso fuera de la aviación: una amenaza contra un crucero con destino a Israel provocó un operativo de seguridad en el puerto de la isla griega de Syros.

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Tampoco entonces se encontró ningún explosivo.

Quién está detrás de las amenazas de bomba

Es la pregunta sin responder. Según fuentes de la investigación citadas por la prensa italiana, los avisos llegaron por correo electrónico y el asunto de los mensajes decía «señalamiento de amenaza».

La Policía Postal y la Policía de Fronteras Aéreas italianas investigan el origen de esos correos.

La hipótesis que manejan varios analistas es la de un patrón de guerra híbrida, es decir, acciones coordinadas dirigidas a saturar los sistemas de seguridad y generar desconfianza sin llegar a causar daño físico. Ninguna autoridad ha confirmado oficialmente esa atribución, y conviene subrayarlo.

Por qué una amenaza falsa cuesta tanto

Aunque no haya bomba, el coste operativo es real y es alto.

Cada aviso en los vuelos obliga a activar un protocolo completo: desvío a un aeropuerto alternativo, aterrizaje con prioridad, evacuación de pasajeros, inspección del aparato por unidades especializadas, revisión del equipaje de bodega y, solo después, autorización para volver a volar.

A eso se suman los retrasos en cascada sobre el resto de operaciones del aeropuerto receptor, las tripulaciones que agotan sus horas de servicio y los pasajeros reubicados. Cuando además hay que hacer despegar cazas, el coste se dispara.

Las cifras de esta oleada de vuelos varían según la fuente, entre los cinco vuelos desviados y los catorce, y las autoridades todavía no han publicado un balance unificado. Lo único coincidente en todos los recuentos es que las amenazas de bomba resultaron falsas en todos los casos revisados.