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La actuación, de más de 12.200 m² construidos, refuerza la actividad de Sarrión en Cliente Privado, donde la compañía ofrece servicios de construcción y promoción delegada.

Los primeros movimientos de tierra ya están en marcha en Alcalá de Henares (Madrid), donde Construcciones Sarrión ejecuta una nueva plataforma logística para la promotora GARBE Industrial. La obra se incorpora a la cartera del área de Logística, Industria y Data Centers de Cliente Privado de la constructora.

La plataforma contará con 11.319 m² de nave logística, 884 m² de oficinas y una altura libre de 13,70 metros. El proyecto contempla una solera industrial con clasificación FM2 según TR34 y medidas de protección contra incendios para un nivel de riesgo intrínseco alto 8. En materia de sostenibilidad, el objetivo es alcanzar la certificación BREEAM Excellent.

MERCADOS · ÚLTIMO MES MERCADOS IBEX 35 18.873 pts −1,15%

Construcciones Sarrión agradece a GARBE Industrial la confianza depositada en la compañía para ejecutar la obra y reconoce la labor de Bobela Ingeniería como proyectista.

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Sarrión, socio constructor y promotor delegado para Cliente Privado

Construcciones Sarrión actúa como promotor delegado para inversores, promotores y usuarios finales que buscan un único interlocutor para desarrollar proyectos logísticos, industriales y de centros de datos. La compañía coordina el diseño, las ingenierías, la tramitación y la construcción hasta la entrega del activo. Su participación desde la fase de diseño permite evaluar el coste, el plazo y la viabilidad constructiva de cada solución antes de iniciar la obra.

Sobre Construcciones Sarrión

Con sede en Toledo y más de 50 años de historia, Construcciones Sarrión desarrolla su actividad en cinco áreas. Infraestructuras abarca autopistas, autovías y líneas ferroviarias. Agua y Medio Ambiente se centra en obras hidráulicas y medioambientales, y Edificación incluye desarrollos residenciales. A ellas se suman Conservación y Explotación y Logística e Industria.

MATERIAS PRIMAS Y DIVISAS · ÚLTIMO MES Oro −15,10% 3.517 $/oz Plata −29,29% 40,81 $/oz Petróleo Brent −17,67% 89,57 $/bbl EUR / USD −2,18% 1,0971 EUR / GBP −0,52% 0,8382

La compañía basa su actividad en la solidez, el conocimiento y la sostenibilidad, con especial atención a la calidad, la prevención de riesgos laborales y el desarrollo tecnológico. Su trayectoria suma más de 500 proyectos ejecutados, más de 1.000 kilómetros de carreteras construidas, más de 50 estaciones depuradoras en explotación y más de 20 proyectos de I+D+i.

La responsabilidad, la experiencia, la innovación y el enfoque al cliente orientan el trabajo de la compañía, que combina profesionales jóvenes con equipos de experiencia contrastada. En sus más de cinco décadas de trayectoria, Sarrión ha desarrollado buena parte de su actividad al servicio de las administraciones públicas, con actuaciones en carreteras, abastecimiento de agua y obra hidráulica.

Entre los hitos recientes de Sarrión figuran la puesta en servicio de la Variante Este de Binéfar, la adjudicación por más de 18,2 millones de euros del contrato de abastecimiento de agua para 94 poblaciones de Guadalajara, la transformación de la movilidad en la Bahía de Algeciras, las mejoras viales en la M-40 y la inauguración del Hospital Universitario de Cuenca. A estos hitos se suma el accésit del Premio de Innovación de Ingeniería de ACHE al nuevo acceso al Puerto de Querol.