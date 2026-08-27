Allyon ETL Global consolida su posición como referente en el sector del asesoramiento jurídico, combinando precisión técnica con un enfoque estratégico orientado a resultados empresariales.

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LO ESENCIAL Allyon ETL Global cuenta con más de 120 profesionales multidisciplinares en Madrid y Barcelona. Integrada en ETL Global, presente en más de 60 países con raíces alemanas de origen. Especializada en derecho corporativo, reestructuraciones, litigación y cumplimiento normativo. Posicionada como referente diferencial en el sector del asesoramiento jurídico para pymes y middle market.

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Allyon ETL Global se ha consolidado como un referente diferencial en el sector del asesoramiento jurídico, ofreciendo a pymes y al segmento middle market un servicio caracterizado por la precisión técnica, la cercanía al cliente y un enfoque estratégico orientado a resultados verificables. En un entorno corporativo marcado por la evolución regulatoria constante y la exigencia de mayor agilidad, contar con una firma legal de máxima confianza marca la diferencia entre el estancamiento y la expansión sólida.

La propuesta de valor de Allyon ETL Global abarca las áreas críticas del derecho corporativo y del negocio. En derecho mercantil y corporativo, la firma ofrece asesoramiento especializado en constitución de sociedades, operaciones societarias, gobierno corporativo y diseño de pactos de socios que protegen los intereses de cada accionista. En reestructuraciones y operaciones corporativas, acompaña de manera integral en procesos de reestructuración empresarial, fusiones, adquisiciones y planificación patrimonial, asuntos donde la visión estratégica es tan importante como la precisión legal.

El asesoramiento laboral y RRHH constituye otro pilar fundamental, con soluciones estratégicas en la gestión de relaciones laborales, reestructuraciones de plantilla, negociación colectiva y administración de personal adaptadas a cada contexto empresarial. Paralelamente, en litigación y arbitraje, la firma ofrece defensa rigurosa ante tribunales e instancias arbitrales en litigios civiles, mercantiles y de derecho penal económico. La protección de datos y cumplimiento normativo completa la cartera, con implementación de programas de compliance legal, políticas de privacidad y gestión de contingencias normativas que reducen riesgos operacionales.

MERCADOS · ÚLTIMO MES MERCADOS IBEX 35 19.988 pts +1,25%

Un enfoque estratégico respaldado por una multinacional global

El verdadero factor multiplicador de Allyon ETL Global radica en su integración dentro de ETL Global, la multinacional de origen alemán fundada hace más de 50 años y actualmente posicionada estratégicamente en el tercer lugar europeo en asesoramiento profesional, únicamente por detrás de las Big Four. ETL Global opera en más de 60 países y brinda a los clientes de Allyon el beneficio de un asesoramiento especializado transfronterizo fluido, ideal para abordar procesos de expansión internacional con garantías. Global Mobility, tributación internacional y contratación transnacional son servicios que se despliegan con la solvencia de una red consolidada.

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La firma combina el trato personalizado, directo y flexible de un despacho boutique con la solvencia, la capacidad analítica y los recursos técnicos propios de una red global. Con más de 120 profesionales distribuidos entre Madrid y Barcelona, Allyon ETL Global reúne especializaciones distintas bajo una misma estructura de asesoramiento, con capacidad para intervenir en cuestiones jurídicas, fiscales, financieras y estratégicas relacionadas con la actividad empresarial. Esta configuración es especialmente significativa para el middle market, segmento que dispone de estructuras y operaciones suficientemente complejas para necesitar asesoramiento especializado, aunque su funcionamiento suele exigir una relación profesional más directa que la habitual en grandes corporaciones.

Allyon ETL Global en el contexto del sector del asesoramiento jurídico español

En el contexto del sector del asesoramiento jurídico español, Allyon ETL Global representa un modelo diferente al de los grandes despachos internacionales. ETL Global, con presencia en más de 140 despachos en territorio español y más de un millar de profesionales, ocupa la quinta posición en los rankings de facturación de empresas de servicios profesionales y el noveno puesto en el ranking de servicios legales nacionales. Esto refleja el crecimiento sostenido del grupo en los últimos cinco años, consolidándose como el grupo profesional que más ha crecido asesorando a empresas medianas en España.

MATERIAS PRIMAS Y DIVISAS · ÚLTIMO MES Oro +14,08% 4.648 $/oz Plata +18,02% 69,01 $/oz Petróleo Brent −0,96% 87,51 $/bbl EUR / USD +2,20% 1,1646 EUR / GBP +0,45% 0,8573

El enfoque estratégico de Allyon ETL Global responde a una realidad: las decisiones societarias, fiscales, laborales o patrimoniales suelen estar conectadas y pueden tener efectos sobre distintas áreas de una organización. Esa realidad ha reforzado el papel de los despachos capaces de combinar especialización jurídica, conocimiento empresarial y una perspectiva que trascienda el ámbito estrictamente nacional. Con equipos multidisciplinares que trabajan de forma coordinada, Allyon ETL Global anticipa riesgos, optimiza oportunidades y asegura el cumplimiento normativo en entornos locales e internacionales.

Con un modelo fundamentado en la prevención de riesgos y la creación de oportunidades, Allyon ETL Global se reafirma como el aliado estratégico imprescindible para responder con garantías a los retos jurídicos y empresariales del mercado actual, ofreciendo a cada cliente un servicio 360º que cubre desde su estructura legal hasta su planificación financiera y expansión internacional.