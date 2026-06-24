Más de 3.000 trasteros Zebrabox en 13 centros: así funciona el modelo que llena Madrid y Barcelona

La compañía opera más de 3.000 unidades de almacenamiento en 13 ubicaciones de Madrid y Barcelona, con espacios desde 1 m³ hasta 50 m², y contratos que arrancan desde una sola semana.

Instalaciones de almacenamiento Zebrabox en España, con unidades privadas y acceso los siete días de la semana.

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LO ESENCIAL Zebrabox dispone de más de 3.000 unidades de almacenamiento en España. La red se distribuye en 13 ubicaciones entre Madrid y Barcelona. Los espacios van desde 1 m³ hasta almacenes de 50 m². El contrato mínimo de alquiler arranca en una semana para la mayoría de unidades.

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Los trasteros han dejado de ser un lujo puntual para convertirse en una solución habitual en las grandes ciudades españolas. Zebrabox opera en España más de 3.000 unidades de almacenamiento repartidas en 13 ubicaciones entre Madrid y Barcelona, con tamaños que van desde taquillas de 1 m³ hasta almacenes de 50 m², y con contratos que pueden iniciarse desde una sola semana. La propuesta responde a una demanda urbana que no deja de crecer a medida que las viviendas se achican y los ritmos de vida se aceleran.

La presencia de Trasteros Zebrabox en España es el resultado de un proceso de expansión que arrancó en 2016, cuando la entonces empresa YoGuardo abrió su primer centro en el corazón de Barcelona. En el verano de 2023, la sociedad propietaria se asoció con Zebrabox Group, franquicia de origen suizo fundada en 1979 bajo el nombre Ministorage AG y considerada pionera del self-storage en Europa continental. Como resultado de esa alianza, todos los locales adoptaron la marca Zebrabox. Posteriormente, en 2025, la titularidad del negocio pasó a Spaze Opco 1 S.L., que es la sociedad operativa actual en el mercado español.

El sector en el que opera la compañía atraviesa un momento de expansión sostenida. Según datos de la Asociación Española de Self Storage, el mercado aumentó más de un 15% en capacidad durante 2025 y ya supera el millón de metros cuadrados destinados a este tipo de instalaciones en todo el país. Madrid y Barcelona concentran la mayor parte de esa demanda, impulsada por el alto valor del suelo y las dimensiones reducidas de muchas viviendas urbanas.

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Qué ofrecen los trasteros Zebrabox y para quién están pensados

El modelo de Trasteros Zebrabox en España se apoya en tres pilares: flexibilidad de contrato, variedad de tamaños y condiciones de almacenamiento controladas. En cuanto al contrato, la compañía permite alquilar un espacio de forma inmediata y por un plazo mínimo de una semana, aunque las unidades más reducidas exigen un mínimo de un mes. La cancelación puede solicitarse en cualquier momento con un preaviso de 14 días. No existen costes adicionales a la cuota mensual, salvo un depósito equivalente a un mes de alquiler que se devuelve al vaciar el espacio.

La gama de tamaños cubre un abanico amplio de necesidades. Las unidades más compactas, de 1 m³, sirven para guardar documentación, ropa de temporada o material deportivo. En el extremo opuesto, los almacenes de hasta 50 m² están pensados para empresas que necesitan gestionar stock, archivar expedientes o guardar equipamiento comercial sin asumir el coste de una nave industrial. Entre ambos extremos, el catálogo permite que un particular que reforma su vivienda, una pareja en plena mudanza o una start-up en crecimiento ajuste el espacio contratado a su situación real en cada momento.

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Respecto a las condiciones de almacenamiento, la compañía señala que sus instalaciones mantienen temperatura constante y niveles bajos de humedad, lo que resulta relevante para conservar muebles de madera, archivos en papel, fotografías, ropa o piezas decorativas. Todas las instalaciones cuentan además con videovigilancia durante las 24 horas del día los siete días de la semana, y cada unidad dispone de acceso privado para que ningún tercero pueda ver el interior del espacio contratado.

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Por qué el alquiler de trasteros gana peso en España en 2026

El auge del alquiler de trasteros no es un fenómeno aislado. El encarecimiento de la vivienda y la reducción del tamaño medio de los pisos en las grandes ciudades han empujado a muchos hogares a buscar espacio fuera de casa de forma estable, no solo en momentos de mudanza o reforma. La búsqueda de soluciones de almacenamiento flexible se ha incrementado también con el teletrabajo, que convirtió salones y habitaciones en oficinas improvisadas y dejó menos margen para guardar objetos cotidianos.

El perfil del cliente que acude al alquiler de trasteros ha cambiado. Ya no se trata únicamente de familias en medio de un traslado o de negocios con exceso de stock. Cada vez más personas utilizan estos espacios de forma continuada para compensar la falta de metros en sus viviendas habituales: ropa fuera de temporada, material deportivo, herramientas, archivos de trabajo o los muebles de una herencia que no caben en un piso pequeño son algunos de los objetos más frecuentes. Para las empresas, la ventaja es la misma: acceder a espacio adicional sin comprometerse con un contrato de arrendamiento de local a largo plazo.

Zebrabox cubre este mapa de necesidades con una presencia concentrada hoy en Barcelona y Madrid, las dos ciudades con mayor presión sobre el mercado residencial y donde la densidad urbana hace más difícil disponer de metros de sobra. La compañía ofrece acceso a sus instalaciones los siete días de la semana, sin restricción de horario, lo que permite a los usuarios gestionar su espacio al margen de los horarios laborales convencionales. Además, parte de los centros cuenta con rampas de carga, montacargas, transpaletas y zonas cubiertas para facilitar el traslado de objetos voluminosos.

Para las empresas, el servicio incluye también la posibilidad de recibir paquetes directamente en las instalaciones, con coste adicional, y de autorizar el acceso a otras personas designadas por el titular del contrato, lo que resulta útil para equipos de ventas externas o negocios con varios empleados que necesitan acceder al almacén de forma independiente.

Quien quiera calcular el tamaño y el coste de un espacio puede hacerlo a través de la calculadora de volumen disponible en la web oficial de Zebrabox, que permite estimar la tarifa según la ubicación, el tamaño y la duración del contrato previsto. La reserva puede realizarse en línea, por teléfono o de forma presencial en algunos de los centros habilitados para atención directa.