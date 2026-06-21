Mascotas ante la ola de calor en Canarias: Consejos esenciales para protegerlos y cómo planificar una escapada fresca ‘pet-friendly’

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El verano en el archipiélago tiene una segunda cara bastante menos fotogénica que la de los anuncios institucionales que se emiten en la península. Cuando el viento del este decide arrastrar la masa térmica del Sáhara, el ambiente se convierte en un bloque de aire masticable que satura las calles en cuestión de horas. Nos pasamos el día mirando los avisos de la AEMET Canarias con una mezcla de resignación y angustia por la próxima factura eléctrica, refugiados detrás de las persianas bajadas mientras intentamos que el hielo de la bebida no se derrita antes de llegar al vaso. Para nosotros es una molestia soberana que se soluciona cancelando planes.

Para los animales que comparten piso con nosotros la situación se vuelve peligrosa por una cuestión anatómica pura y dura. Ellos no transpiran como los humanos. Carecen de ese mecanismo de refrigeración por toda la piel, dependiendo casi por completo de un jadeo acelerado que gasta muchísima energía, lo que significa que cuando se declara una ola de calor, sus cuerpos entran en una maratón de resistencia física que a veces termina de la peor manera posible.

Consejos de salud para evitar el golpe de calor en mascotas

Sacar al perro a caminar a las dos de la tarde por puro hábito es una temeridad que suele terminar con una visita de urgencia a la clínica veterinaria. El asfalto de las avenidas retiene la radiación solar de una manera brutal –transformándose en una plancha ardiente capaz de levantar la piel de las almohadillas en un trayecto corto hacia el contenedor de basura–, por lo que conviene mover las salidas hacia las primeras horas de la mañana o la medianoche. Mantener los cacharros limpios es otra tarea que exige atención constante porque el agua se calienta enseguida y se llena de babas, perdiendo su utilidad protectora.

Dejar al animal esperando dentro del habitáculo del coche mientras entramos a comprar el pan con la excusa de que son solo dos minutos es el error clásico que destroza familias cada verano; el interior de un coche cerrado multiplica la temperatura exterior en cuestión de instantes, convirtiéndose en una trampa sin salida. Si pensamos en la distribución de las razas, el riesgo se multiplica exponencialmente con los perros braquicéfalos –como los bulldogs franceses, los carlinos, los bóxers o los pekineses–, cuya estructura respiratoria ya es deficiente de por sí. El aumento drástico de las temperaturas en las Islas Canarias reduce el oxígeno disponible para estos animales, acelerando un colapso que a menudo se confunde con un simple cansancio por el bochorno reinante.

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Escapadas de desconexión: Buscar el frescor de las medianías

Huir hacia la línea de costa parece el movimiento instintivo de cualquiera que busque un poco de aire, pero la realidad de las playas suele defraudar por la falta de sombras naturales, la reverberación de la arena y la saturación de los aparcamientos. Lo que terminas encontrando es un éxodo silencioso hacia las zonas de monte alto y las medianías protegidas del norte, rincones donde el dosel de los pinos frena la radiación directa, la vegetación retiene algo de humedad, el entorno se mantiene más tranquilo y la altitud permite que el termómetro baje lo suficiente por la noche como para dar una tregua al cuerpo.

La idea sobre el papel funciona, pero la ejecución destapa el laberinto administrativo que sigue imperando en el sector turístico regional. Intentar reservar una casa rural o un pequeño alojamiento alejado del cemento costero se convierte en una sucesión de correos electrónicos y llamadas telefónicas estériles. El gran obstáculo sigue siendo dar con un propietario que no ponga restricciones de última hora basándose en el tamaño del animal, la raza, la edad o el miedo infundado a que rompa el mobiliario.

Planificar unas vacaciones sin dejar a nadie atrás

Modificar las fechas de las vacaciones o quedarse encerrado en casa por miedo a que el perro sufra las consecuencias del calor es una decisión que quita las ganas de viajar a cualquiera. Afortunadamente, el turismo se está adaptando a las necesidades de las familias multiespecie. Para dar con el refugio perfecto sin sorpresas de última hora, lo ideal es recurrir a plataformas de reserva especializadas. El uso de With My Pet te permite comparar al instante opciones de alojamiento en entornos ideales, garantizando que tu fiel compañero sea tan bienvenido como tú y disfrute de un ambiente seguro frente a las altas temperaturas.